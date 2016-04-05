А як вам істерика журнашлюх на відео де вони наркоту вживають? ------------------------------------------------------------------- Комісія з журналістської етики (КЖЕ) оприлюднила заяву з приводу тиску на українських журналістів-розслідувачів, назвавши це "небезпечною загрозою для демократії і майбутнього країни".
mephala написав:та в цій ситуації цікаво чи докотимся до такого що хтось при черговій запаковці витягне ствол і завалить тцкашників. а так да - ті в кого бабки в тих все прокатує. таких в бусіки не пакують.
Хто, сцикуни ухилянти витягнуть ствол? Читаю казки цих брехунів - "змушують написати заяву про неправдиву подачу свідчень", "змусили видалити всі відеодокази", "Мене змусили підписати взяття на облік"
detroytred написав:документами молода жінка несла службу на україно-білоруському кордоні, за що отримувала близько 50 тис. грн доплати, а її мати нібито перебувала на Сході країни, і її виплата становила – 120 тис. грн на місяць. До викриття правоохоронцями загалом їм було незаконно нараховано майже 2 млн грн. https://lb.ua/society/2023/10/17/579923 ... donka.html
І! Всі! В частині! Про це знали! Треба місцевих форумчан було туди відправити -- моралі почитати отому комчастини, його заму та отим вслужбовцям.