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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6381638263836384
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 01:44

  mephala написав:"начальниця служби зв’язків з громадськістю Чернівецького ОТЦК та СП майор Тетяна Гайдащук розповіла, що працівники ТЦК та СП діяли в межах закону"

https://inforesist.org/ua/cherniveczkij-tczk-zvinuvaliti-v-pobitti-muzikanta-ta-mobilizaczii-jogo-druga-vchitelya-yakij-ne-prohodit-po-viku/

не прокатила ухилянтам брехня і куплене рішення про непридатність. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 01:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А як вам істерика журнашлюх на відео де вони наркоту вживають?
-------------------------------------------------------------------
Комісія з журналістської етики (КЖЕ) оприлюднила заяву з приводу тиску на українських журналістів-розслідувачів, назвавши це "небезпечною загрозою для демократії і майбутнього країни".
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 01:59

  unicdima написав:
  mephala написав:"начальниця служби зв’язків з громадськістю Чернівецького ОТЦК та СП майор Тетяна Гайдащук розповіла, що працівники ТЦК та СП діяли в межах закону"

https://inforesist.org/ua/cherniveczkij-tczk-zvinuvaliti-v-pobitti-muzikanta-ta-mobilizaczii-jogo-druga-vchitelya-yakij-ne-prohodit-po-viku/

не прокатила ухилянтам брехня і куплене рішення про непридатність. :mrgreen:


та в цій ситуації цікаво чи докотимся до такого що хтось при черговій запаковці витягне ствол і завалить тцкашників.
а так да - ті в кого бабки в тих все прокатує. таких в бусіки не пакують.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 02:20

  mephala написав:та в цій ситуації цікаво чи докотимся до такого що хтось при черговій запаковці витягне ствол і завалить тцкашників.
а так да - ті в кого бабки в тих все прокатує. таких в бусіки не пакують.

Хто, сцикуни ухилянти витягнуть ствол? :mrgreen:
Читаю казки цих брехунів - "змушують написати заяву про неправдиву подачу свідчень", "змусили видалити всі відеодокази", "Мене змусили підписати взяття на облік" :mrgreen:
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 02:28

  detroytred написав:документами молода жінка несла службу на україно-білоруському кордоні, за що отримувала близько 50 тис. грн доплати, а її мати нібито перебувала на Сході країни, і її виплата становила – 120 тис. грн на місяць. До викриття правоохоронцями загалом їм було незаконно нараховано майже 2 млн грн.
https://lb.ua/society/2023/10/17/579923 ... donka.html

І! Всі! В частині! Про це знали!
Треба місцевих форумчан було туди відправити -- моралі почитати отому комчастини, його заму та отим вслужбовцям.

А ось тут навіть комроти охорони отаке зробив:
https://lb.ua/society/2023/10/16/579738 ... vniku.html
І хто ж повірить, що сам ротний такий всепотужний.
Цирк...


А Лад не вірить, що гроші на виробництво власної зброї в Україні знайти можна. Всі ці викриття то лише дещиця...
drevlyanin
 
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