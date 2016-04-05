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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6380638163826383
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 01:27

ну а че. у каждого свое понятие закона. гыг

"начальниця служби зв’язків з громадськістю Чернівецького ОТЦК та СП майор Тетяна Гайдащук розповіла, що працівники ТЦК та СП діяли в межах закону"

https://inforesist.org/ua/cherniveczkij-tczk-zvinuvaliti-v-pobitti-muzikanta-ta-mobilizaczii-jogo-druga-vchitelya-yakij-ne-prohodit-po-viku/

ЗІ
зато суддям з паспортами рф бронь, посада і компенсація від держави за вимушені прогули. ну а шо - хто на шо вчився.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 01:30

  Hotab написав:katso ,


Ага, обычный гражданский ВУЗ с названием "Кременчугский летный колледж Харьковского Национального Университета Воздушных Сил" :lol:



Ви собі отой лол до заднього проходу підсуньте, щоб полоскотав. Тоді нарешті навчитесь читати назву закладу .
Льотний коледж в Кременчуці не має стосунку до університету ваздушних сіл.


Решта марева про «шоколадки» починаючи з роддому (без яких очевидно не можна і народитись після закінчення совка) взагалі нема чого коментувати.



Якийсь концентрат фантазії і маразму в вас.
1. Придумав, що я вчився при совку. - Маячня
2. Після совка вже нікого не вчать літати безкоштовно. - Маячня
3. Якщо навчили літати безкоштовно, то борг перед державою зникає в четвертому поколінні зі смертю правнуків, а не просто відпрацювавши на державу обовʼязковий контракт. - Маячня
4. Льотний коледж у Кременчуці - філіал університету повітряних сил імені Кожедуба - Маячня
5. Якщо ти працюєш за кордоном - значить ти хабарник. Чесна людина не змогла б - якась пенсіонерського-совкова маячня



доказать я хочу что прямой дороги от мальчика любящего вертолеты до летающего в Африке пилота с з\п 8-10т не существует,

Прямої дороги навіть зʼявитись на світ нема, вона важка і непряма. Або щоб стати шкільним психологом … Не усім бажаючим, як зʼясувалось, навіть це вдалось, до сих пір травма.
Дійсно, найвищих заробітків у своїй професії досягають лише кращі. Так може тому що «кращі», вони і мають право повчати некращих , а гірших і безтолкових взагалі відправляти в окоп? :lol:


С моих примеров выше как в авиации подмазывают аккуратно соскочили, типа Вы не такой. Ну ОК, значит Вы идеален, что тут дальше спорить, "доклад закончил"

Зображення
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 01:44

  mephala написав:"начальниця служби зв’язків з громадськістю Чернівецького ОТЦК та СП майор Тетяна Гайдащук розповіла, що працівники ТЦК та СП діяли в межах закону"

https://inforesist.org/ua/cherniveczkij-tczk-zvinuvaliti-v-pobitti-muzikanta-ta-mobilizaczii-jogo-druga-vchitelya-yakij-ne-prohodit-po-viku/

не прокатила ухилянтам брехня і куплене рішення про непридатність. :mrgreen:
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 01:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А як вам істерика журнашлюх на відео де вони наркоту вживають?
-------------------------------------------------------------------
Комісія з журналістської етики (КЖЕ) оприлюднила заяву з приводу тиску на українських журналістів-розслідувачів, назвавши це "небезпечною загрозою для демократії і майбутнього країни".
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 01:59

  unicdima написав:
  mephala написав:"начальниця служби зв’язків з громадськістю Чернівецького ОТЦК та СП майор Тетяна Гайдащук розповіла, що працівники ТЦК та СП діяли в межах закону"

https://inforesist.org/ua/cherniveczkij-tczk-zvinuvaliti-v-pobitti-muzikanta-ta-mobilizaczii-jogo-druga-vchitelya-yakij-ne-prohodit-po-viku/

не прокатила ухилянтам брехня і куплене рішення про непридатність. :mrgreen:


та в цій ситуації цікаво чи докотимся до такого що хтось при черговій запаковці витягне ствол і завалить тцкашників.
а так да - ті в кого бабки в тих все прокатує. таких в бусіки не пакують.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 02:20

  mephala написав:та в цій ситуації цікаво чи докотимся до такого що хтось при черговій запаковці витягне ствол і завалить тцкашників.
а так да - ті в кого бабки в тих все прокатує. таких в бусіки не пакують.

Хто, сцикуни ухилянти витягнуть ствол? :mrgreen:
Читаю казки цих брехунів - "змушують написати заяву про неправдиву подачу свідчень", "змусили видалити всі відеодокази", "Мене змусили підписати взяття на облік" :mrgreen:
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 02:28

  detroytred написав:документами молода жінка несла службу на україно-білоруському кордоні, за що отримувала близько 50 тис. грн доплати, а її мати нібито перебувала на Сході країни, і її виплата становила – 120 тис. грн на місяць. До викриття правоохоронцями загалом їм було незаконно нараховано майже 2 млн грн.
https://lb.ua/society/2023/10/17/579923 ... donka.html

І! Всі! В частині! Про це знали!
Треба місцевих форумчан було туди відправити -- моралі почитати отому комчастини, його заму та отим вслужбовцям.

А ось тут навіть комроти охорони отаке зробив:
https://lb.ua/society/2023/10/16/579738 ... vniku.html
І хто ж повірить, що сам ротний такий всепотужний.
Цирк...


А Лад не вірить, що гроші на виробництво власної зброї в Україні знайти можна. Всі ці викриття то лише дещиця...
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 03:01

  drevlyanin написав:
  detroytred написав:документами молода жінка несла службу на україно-білоруському кордоні, за що отримувала близько 50 тис. грн доплати, а її мати нібито перебувала на Сході країни, і її виплата становила – 120 тис. грн на місяць. До викриття правоохоронцями загалом їм було незаконно нараховано майже 2 млн грн.
https://lb.ua/society/2023/10/17/579923 ... donka.html

І! Всі! В частині! Про це знали!
Треба місцевих форумчан було туди відправити -- моралі почитати отому комчастини, його заму та отим вслужбовцям.

А ось тут навіть комроти охорони отаке зробив:
https://lb.ua/society/2023/10/16/579738 ... vniku.html
І хто ж повірить, що сам ротний такий всепотужний.
Цирк...


А Лад не вірить, що гроші на виробництво власної зброї в Україні знайти можна. Всі ці викриття то лише дещиця...

В данной ситуации "повідомити про підозру" надо бы, в первую очередь, не этим женщинам (хотя им само собой), а "заступнику командира частини" "батьку і колишньому чоловіку". Он представляет бОльшую опасность. Завтра он устроит так же любовницу или кого-то за взятку. Кроме того, это было бы уроком для других командиров и их замов.

А насчёт денег "на виробництво власної зброї"... Не сомневаюсь, что таких историй хватает. И более серьёзных тоже. С самого начала говорил о том, что воровство и коррупция во время войны никуда не исчезнут. Это было при всех войнах и всех режимах. В большей или меньшей степени, но было всегда.
Вы знаете, как избежать этих потерь? Я не знаю. Думаю, и Вы тоже.
Второе. Я думаю, что эти потери не сравнимы с потребностями "на виробництво власної зброї". Хотя на производство патронов, возможно, хватило бы. :) Тоже, конечно, дело.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 03:27

  Rack написав:
  Hotab написав:Идут 16–17 летние парни, мечтающие о небе, ничего не знающие об армии (потому что ...
4. Начали летать. Не потянул программу, не смог летать. Профотбор 2 года назад не гарантирует , что ты 100% сможешь. Не смог. До свидания. Отсеялся.
5. Долгожданный выпуск. Первая стационарная медкомиссия в Виннице. Узнаешь о себе много нового. Ты не летчик, ты болен. Навсегда. Отсеялся.


.... Или все же я много лет отпахал для этого?»
Не мечите бисеры ...никогда этого не понять тем, кто не прошел - я ...отсеялся после 5го пункта. И читая, что могло бы быть дальше, благодарен Богу за то , что вовремя отсеялся. Время, правда, еще может показать, что рано радоваться.

После п.5:
Но вдруг ты прошел дальше. Ты в воинской части, где нет жилья, надо снимать, новый коллектив, зарплату задерживают, а ее размер 100 долларов. Вокруг жируют комерсы, ты типа военлет, типа звучит гордо, но ты без жилья, и без денег. Ресторан не для тебя. Полетов очень мало, обычная армия, наряды . После 5 лет и первого контракта - отсеялся.

Но и Вам, и Hotab"у не стоит забывать, что подавляющее большинство украинцев тоже не "жирующие комерсы". Разве что с жильём, но зачастую живущих в сёлах и городках. где и 100 долларов звучат фантастикой, приходится уезжать и тоже "жильё надо снимать, новый коллектив, зарплату задерживают". И даже, когда живёшь в большом городе и уезжать не надо, работу на 100 долларов ещё надо найти (не гарантированно). При этом нет даже тех перспектив, о которых Hotab пишет дальше. Есть, правда, вариант заробитчанства с "дети растут без тебя, возможно кто-то трахает твою жену", к счастью без тех рисков, о которых пишет Hotab, но и заработки существенно ниже. И этот вариант у большинства появился позже.
Я, конечно, несколько сгустил краски, но, думаю, и Hotab немного тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 03:59

  unicdima написав:
  mephala написав:"начальниця служби зв’язків з громадськістю Чернівецького ОТЦК та СП майор Тетяна Гайдащук розповіла, що працівники ТЦК та СП діяли в межах закону"

https://inforesist.org/ua/cherniveczkij-tczk-zvinuvaliti-v-pobitti-muzikanta-ta-mobilizaczii-jogo-druga-vchitelya-yakij-ne-prohodit-po-viku/

не прокатила ухилянтам брехня і куплене рішення про непридатність. :mrgreen:

Ось більш детальна інформація:
https://tsn.ua/ukrayina/u-chernivcyah-tck-zvinuvatili-u-pobitti-ta-vikradenni-muzikanta-vsi-detali-skandalu-2495383.html
За словами пресслужби гурту, представники ТЦК затримали 25-річного Андрія Дулецького та 24-річного Володимира Білика. Хлопців посадили в автомобіль без номерних знаків. В авто вже сидів працівник поліції.
Далі їх повезли для проходження ВЛК. Зазначається, у Андрія Дулецького що є довідка про непридатність до військової служби, а Володимир Білик працює вчителем на 1,25 ставки, тому теж має відстрочення від мобілізації.

Тобто обидва (принаймі поки-що) не підлягають мобілізації за віком. Плюс у одного з них ще можливо і бронь.

І коментувати даний інцидент швидше повинна Чернівецька прокуратура - в розрізі КК 146, 426, 364, 365 і т.п., потім ВСП. а ТЦК - в своїх "розповіла" повинна принаймі посилатися на результати дійсно проведеного СР щодо 426, а не безапеляційно та безпідставно розповідати "що працівники ТЦК та СП діяли в межах закону"
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