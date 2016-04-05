Hotab написав:



Ага, обычный гражданский ВУЗ с названием "Кременчугский летный колледж Харьковского Национального Университета Воздушных Сил"





Ага, обычный гражданский ВУЗ с названием "Кременчугский летный колледж Харьковского Национального Университета



доказать я хочу что прямой дороги от мальчика любящего вертолеты до летающего в Африке пилота с з\п 8-10т не существует,



Ви собі отой лол до заднього проходу підсуньте, щоб полоскотав. Тоді нарешті навчитесь читати назву закладу .Льотний коледж в Кременчуці не має стосунку до університету ваздушних сіл.Решта марева про «шоколадки» починаючи з роддому (без яких очевидно не можна і народитись після закінчення совка) взагалі нема чого коментувати.Якийсь концентрат фантазії і маразму в вас.1. Придумав, що я вчився при совку. -2. Після совка вже нікого не вчать літати безкоштовно. -3. Якщо навчили літати безкоштовно, то борг перед державою зникає в четвертому поколінні зі смертю правнуків, а не просто відпрацювавши на державу обовʼязковий контракт. -4. Льотний коледж у Кременчуці - філіал університету повітряних сил імені Кожедуба -5. Якщо ти працюєш за кордоном - значить ти хабарник. Чесна людина не змогла б -Прямої дороги навіть зʼявитись на світ нема, вона важка і непряма. Або щоб стати шкільним психологом … Не усім бажаючим, як зʼясувалось, навіть це вдалось, до сих пір травма.Дійсно, найвищих заробітків у своїй професії досягають лише кращі. Так може тому що «кращі», вони і мають право повчати некращих , а гірших і безтолкових взагалі відправляти в окоп?