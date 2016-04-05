Ага, обычный гражданский ВУЗ с названием "Кременчугский летный колледж Харьковского Национального Университета Воздушных Сил"
Ви собі отой лол до заднього проходу підсуньте, щоб полоскотав. Тоді нарешті навчитесь читати назву закладу . Льотний коледж в Кременчуці не має стосунку до університету ваздушних сіл.
Решта марева про «шоколадки» починаючи з роддому (без яких очевидно не можна і народитись після закінчення совка) взагалі нема чого коментувати.
Якийсь концентрат фантазії і маразму в вас. 1. Придумав, що я вчився при совку. - Маячня 2. Після совка вже нікого не вчать літати безкоштовно. - Маячня 3. Якщо навчили літати безкоштовно, то борг перед державою зникає в четвертому поколінні зі смертю правнуків, а не просто відпрацювавши на державу обовʼязковий контракт. - Маячня 4. Льотний коледж у Кременчуці - філіал університету повітряних сил імені Кожедуба - Маячня 5. Якщо ти працюєш за кордоном - значить ти хабарник. Чесна людина не змогла б - якась пенсіонерського-совкова маячня
доказать я хочу что прямой дороги от мальчика любящего вертолеты до летающего в Африке пилота с з\п 8-10т не существует,
Прямої дороги навіть зʼявитись на світ нема, вона важка і непряма. Або щоб стати шкільним психологом … Не усім бажаючим, як зʼясувалось, навіть це вдалось, до сих пір травма. Дійсно, найвищих заробітків у своїй професії досягають лише кращі. Так може тому що «кращі», вони і мають право повчати некращих , а гірших і безтолкових взагалі відправляти в окоп?
С моих примеров выше как в авиации подмазывают аккуратно соскочили, типа Вы не такой. Ну ОК, значит Вы идеален, что тут дальше спорить, "доклад закончил"
А як вам істерика журнашлюх на відео де вони наркоту вживають? ------------------------------------------------------------------- Комісія з журналістської етики (КЖЕ) оприлюднила заяву з приводу тиску на українських журналістів-розслідувачів, назвавши це "небезпечною загрозою для демократії і майбутнього країни".
mephala написав:та в цій ситуації цікаво чи докотимся до такого що хтось при черговій запаковці витягне ствол і завалить тцкашників. а так да - ті в кого бабки в тих все прокатує. таких в бусіки не пакують.
Хто, сцикуни ухилянти витягнуть ствол? Читаю казки цих брехунів - "змушують написати заяву про неправдиву подачу свідчень", "змусили видалити всі відеодокази", "Мене змусили підписати взяття на облік"
detroytred написав:документами молода жінка несла службу на україно-білоруському кордоні, за що отримувала близько 50 тис. грн доплати, а її мати нібито перебувала на Сході країни, і її виплата становила – 120 тис. грн на місяць. До викриття правоохоронцями загалом їм було незаконно нараховано майже 2 млн грн. https://lb.ua/society/2023/10/17/579923 ... donka.html
І! Всі! В частині! Про це знали! Треба місцевих форумчан було туди відправити -- моралі почитати отому комчастини, його заму та отим вслужбовцям.
detroytred написав:документами молода жінка несла службу на україно-білоруському кордоні, за що отримувала близько 50 тис. грн доплати, а її мати нібито перебувала на Сході країни, і її виплата становила – 120 тис. грн на місяць. До викриття правоохоронцями загалом їм було незаконно нараховано майже 2 млн грн. https://lb.ua/society/2023/10/17/579923 ... donka.html
І! Всі! В частині! Про це знали! Треба місцевих форумчан було туди відправити -- моралі почитати отому комчастини, його заму та отим вслужбовцям.
А Лад не вірить, що гроші на виробництво власної зброї в Україні знайти можна. Всі ці викриття то лише дещиця...
В данной ситуации "повідомити про підозру" надо бы, в первую очередь, не этим женщинам (хотя им само собой), а "заступнику командира частини" "батьку і колишньому чоловіку". Он представляет бОльшую опасность. Завтра он устроит так же любовницу или кого-то за взятку. Кроме того, это было бы уроком для других командиров и их замов.
А насчёт денег "на виробництво власної зброї"... Не сомневаюсь, что таких историй хватает. И более серьёзных тоже. С самого начала говорил о том, что воровство и коррупция во время войны никуда не исчезнут. Это было при всех войнах и всех режимах. В большей или меньшей степени, но было всегда. Вы знаете, как избежать этих потерь? Я не знаю. Думаю, и Вы тоже. Второе. Я думаю, что эти потери не сравнимы с потребностями "на виробництво власної зброї". Хотя на производство патронов, возможно, хватило бы. Тоже, конечно, дело.
Hotab написав:Идут 16–17 летние парни, мечтающие о небе, ничего не знающие об армии (потому что ... 4. Начали летать. Не потянул программу, не смог летать. Профотбор 2 года назад не гарантирует , что ты 100% сможешь. Не смог. До свидания. Отсеялся. 5. Долгожданный выпуск. Первая стационарная медкомиссия в Виннице. Узнаешь о себе много нового. Ты не летчик, ты болен. Навсегда. Отсеялся.
.... Или все же я много лет отпахал для этого?»
Не мечите бисеры ...никогда этого не понять тем, кто не прошел - я ...отсеялся после 5го пункта. И читая, что могло бы быть дальше, благодарен Богу за то , что вовремя отсеялся. Время, правда, еще может показать, что рано радоваться.
После п.5:
Но вдруг ты прошел дальше. Ты в воинской части, где нет жилья, надо снимать, новый коллектив, зарплату задерживают, а ее размер 100 долларов. Вокруг жируют комерсы, ты типа военлет, типа звучит гордо, но ты без жилья, и без денег. Ресторан не для тебя. Полетов очень мало, обычная армия, наряды . После 5 лет и первого контракта - отсеялся.
Но и Вам, и Hotab"у не стоит забывать, что подавляющее большинство украинцев тоже не "жирующие комерсы". Разве что с жильём, но зачастую живущих в сёлах и городках. где и 100 долларов звучат фантастикой, приходится уезжать и тоже "жильё надо снимать, новый коллектив, зарплату задерживают". И даже, когда живёшь в большом городе и уезжать не надо, работу на 100 долларов ещё надо найти (не гарантированно). При этом нет даже тех перспектив, о которых Hotab пишет дальше. Есть, правда, вариант заробитчанства с "дети растут без тебя, возможно кто-то трахает твою жену", к счастью без тех рисков, о которых пишет Hotab, но и заработки существенно ниже. И этот вариант у большинства появился позже. Я, конечно, несколько сгустил краски, но, думаю, и Hotab немного тоже.
Тобто обидва (принаймі поки-що) не підлягають мобілізації за віком. Плюс у одного з них ще можливо і бронь.
І коментувати даний інцидент швидше повинна Чернівецька прокуратура - в розрізі КК 146, 426, 364, 365 і т.п., потім ВСП. а ТЦК - в своїх "розповіла" повинна принаймі посилатися на результати дійсно проведеного СР щодо 426, а не безапеляційно та безпідставно розповідати "що працівники ТЦК та СП діяли в межах закону"