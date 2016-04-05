hume написав:prodigy написав:
розумні речі каже відомий адвокат: головнокомандуючий (з поради Ермака , мабуть)
не мав сміливості взяти на себе відповідальність стосовно закону про мобілізацію,
а почав перекидати "як гарячу картоплю"
-армія для бідних (переважно, як завжди, воюють чоловіки з села)
-шанс на мобілізацію з'явиться не раніше лютого 2025
-які соціальні блага і гарантії держава обіцяє добровольцям після закінчення війни?
Хорошее интервью, по крайней мере первая треть
Человек с понимаем ситуации к 5ой минуте рассказал всё по факту.
Сделать воина через бусик не получится, как бы может выйти с точностью до наоборот.
Война была народной 2 месяца. Здесь не соглашусь, наверное до контрнаступа война была народной.
Война стала приоритетом бедных.
Власть не хочет говорит всё как есть из-за рейтингов.
Мобилизация застопорилась когда началось полное свинство (очевидно имеется ввиду масштабные коррупционные скандалы в правящей верхушке).
Мобилизация провалилась когда начали воевать бедными, а все остальные смогли порешать за деньги или знакомства.
Из-за Вас ( ) потратил время на это видео.
Что в нём.
1. То, о чём регулярно и вполне оправданно пишет Успіх.
2. Обвинения "влади" (фактически Зеленского) во всех грехах. Очень часть(если не всегда) совершенно не логичные. Типа того, что они не заботятся о судьбе Украины, а только о сохранении своих постов. Какой пост и где светит Зеленскому в случае поражения Украины? Как по мне, в условиях войны это антигосударственные выступления.
3. Очень много чистого популизма. И, фактически, оправдания "ухилянства". Это разговоры: "А пусть сначала депутаты... министры... богатые... блогеры и журналисты..." и т.д. Хотя и они тоже должны, так же, как и все остальные.
При это бронь безусловно нужна. Для какого-то количества управленцев (конечно, не для всех, нужно меньше, чем в мирное время), для необходимых работников оборонки (не для "вахтёров" - ими могут работать и такие пенсы, как я).
4. Его пожелания знать о количестве наших потерь, что гражданских, что военных.
Не слишком ли "нескромные" пожелания в военное время?
Что ещё мы должны публично объявить?
Война не стала народной.
Первые пару-тройку месяцев был всплеск эмоций. Это и ненависть к агрессору, и возмущение неспровоцированным нападением, и страх, и всплеск патриотизма, и ещё много чего.
На этом всплеске эмоций было много добровольцев в ЗСУ и ТРО (но и тогда не все, многие рванули на запад и на Запад). Позже эмоции ушли и у многих остался, в основном, страх перед фронтом. Все остальные разговоры - просто отмазки для самооправдания. Как разговоры о "министрах и богатых", так и разговоры о том, что "мы платим налоги и донатим", "кто будет кормить армию" и т.д.
Добровольцы закончились. Ещё находились в "армію наступу", но это, похоже, была последняя волна. ТРО стало отмазкой от фронта (хотя сейчас это уже не гарантия). Начались поиски "бабушек-инвалидов", "трёх детей", "плоскостопия 10-й степени", возможностей для выезда и пр.
А в результате некем заменить Успіха, freeze, slonomag, unicdima и всех остальных (прошу не обижаться, кого не назвал).
А на форуме продолжается переругивание и взаимные оскорбления.
Печально.