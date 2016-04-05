prodigy написав: розумні речі каже відомий адвокат: головнокомандуючий (з поради Ермака , мабуть) не мав сміливості взяти на себе відповідальність стосовно закону про мобілізацію, а почав перекидати "як гарячу картоплю" -армія для бідних (переважно, як завжди, воюють чоловіки з села) -шанс на мобілізацію з'явиться не раніше лютого 2025 -які соціальні блага і гарантії держава обіцяє добровольцям після закінчення війни?
Хорошее интервью, по крайней мере первая треть Человек с понимаем ситуации к 5ой минуте рассказал всё по факту.
Сделать воина через бусик не получится, как бы может выйти с точностью до наоборот.
Война была народной 2 месяца. Здесь не соглашусь, наверное до контрнаступа война была народной.
Война стала приоритетом бедных.
Власть не хочет говорит всё как есть из-за рейтингов.
Мобилизация застопорилась когда началось полное свинство (очевидно имеется ввиду масштабные коррупционные скандалы в правящей верхушке). Мобилизация провалилась когда начали воевать бедными, а все остальные смогли порешать за деньги или знакомства.
Из-за Вас ( ) потратил время на это видео. Что в нём. 1. То, о чём регулярно и вполне оправданно пишет Успіх. 2. Обвинения "влади" (фактически Зеленского) во всех грехах. Очень часть(если не всегда) совершенно не логичные. Типа того, что они не заботятся о судьбе Украины, а только о сохранении своих постов. Какой пост и где светит Зеленскому в случае поражения Украины? Как по мне, в условиях войны это антигосударственные выступления. 3. Очень много чистого популизма. И, фактически, оправдания "ухилянства". Это разговоры: "А пусть сначала депутаты... министры... богатые... блогеры и журналисты..." и т.д. Хотя и они тоже должны, так же, как и все остальные. При это бронь безусловно нужна. Для какого-то количества управленцев (конечно, не для всех, нужно меньше, чем в мирное время), для необходимых работников оборонки (не для "вахтёров" - ими могут работать и такие пенсы, как я). 4. Его пожелания знать о количестве наших потерь, что гражданских, что военных. Не слишком ли "нескромные" пожелания в военное время? Что ещё мы должны публично объявить?
Война не стала народной. Первые пару-тройку месяцев был всплеск эмоций. Это и ненависть к агрессору, и возмущение неспровоцированным нападением, и страх, и всплеск патриотизма, и ещё много чего. На этом всплеске эмоций было много добровольцев в ЗСУ и ТРО (но и тогда не все, многие рванули на запад и на Запад). Позже эмоции ушли и у многих остался, в основном, страх перед фронтом. Все остальные разговоры - просто отмазки для самооправдания. Как разговоры о "министрах и богатых", так и разговоры о том, что "мы платим налоги и донатим", "кто будет кормить армию" и т.д. Добровольцы закончились. Ещё находились в "армію наступу", но это, похоже, была последняя волна. ТРО стало отмазкой от фронта (хотя сейчас это уже не гарантия). Начались поиски "бабушек-инвалидов", "трёх детей", "плоскостопия 10-й степени", возможностей для выезда и пр. А в результате некем заменить Успіха, freeze, slonomag, unicdima и всех остальных (прошу не обижаться, кого не назвал). А на форуме продолжается переругивание и взаимные оскорбления. Печально.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 19 січ, 2024 06:00, всього редагувалось 1 раз.
Целью и украинские, и российские источники называют нефтяной терминал. Почему атака дронов на Ленобласть — это серьезно? .......Если украинская промышленность освоит (или уже освоила) массовое производство ударных беспилотников дальнего радиуса действия, это может стать серьезным вызовом для всей российской системы противовоздушной обороны. Важных целей в России много, защитить каждую — никакой ПВО не хватит. ......... Для уничтожения таких воздушных целей на дальних подступах необходимо, помимо ПВО, задействовать общевойсковые силы и средства, развертывать мобильные противовоздушные подразделения — в первую очередь в непосредственной близости от украинской границы. С учетом огромной территории и количества стратегических объектов России, скорее всего, потребуется намного больше таких сил и средств, чем Украине.
Я, конечно, несколько сгустил краски, но, думаю, и Hotab немного тоже.
Я - практически нигде в том своем спиче. На данный момент экипаж одной из машин (одной из украинских авиакомпаний ) в Сомали уж почти неделю в плену у пиратов . Машину сожгли после вынужденной посадки. ( я об этом писал, но потом удалил, так как исчез предмет этого сообщения здесь) Все имеет свою цену. И относительно большие деньги - тоже.
ЛАД ,
slonomag
Очень неудачный пример 🤣 Бандерлог, наверное))
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 19 січ, 2024 07:49, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:"С учетом огромной территории и количества стратегических объектов России, скорее всего, потребуется намного больше таких сил и средств, чем Украине.
Лінія входу з України відповідає аналогічній з раші. Більше того, навряд чи україна може експериментувати і направляти атаки через треті країни, в тому числі з НАТИ. Ну якщо пролетять, то так, площа більша. До речі партнери далекі від виснаження в плані військової допомоги:
На Заході кажуть, що майже вичерпали запаси зброї для допомоги українцям. На початку 2022 року в арсеналі країн НАТО та ЄС налічувалося понад 15 тис танків, близько 7 тис гаубиць 155/152 міліметрів, а також 1,6 тис РСЗВ. Таким чином, з початку великої війни до кінця жовтня 2023 року Україна отримала від союзників 5,2% наявних у них танків, 8,9% гаубиць та 5,9% систем РСЗВ. https://www.epravda.com.ua/weeklycharts ... 18/708875/
Россияне на грани технологического прорыва, наша РЭБ не справится с их новейшими дронами, — руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская
Оккупанты в FPV-дронах уже применяют автоматическое донаведение. Если такие дроны запустят в серийное производство, это станет для Украины серьезным вызовом.
Мобілізація засуджених: Мінʼюст хоче дозволити воювати злочинцям, — заступниця міністра Олена Висоцька.
У відомстві напрацювали зміни, завдяки яким люди із судимістю зможуть піти на фронт. Йдеться не лише про тих, хто зараз відбуває покарання, а й тих, які були засуджені раніше й вже перебувають на волі. Наразі законодавчо їх мобілізувати заборонено. Якщо все пройде без перепон, то до парламенту законопроєкт потрапить протягом місяця.
prodigy написав:I розумні речі каже відомий адвокат: головнокомандуючий (з поради Ермака , мабуть) не мав сміливості взяти на себе відповідальність стосовно закону про мобілізацію, а почав перекидати "як гарячу картоплю" -армія для бідних (переважно, як завжди, воюють чоловіки з села) -шанс на мобілізацію з'явиться не раніше лютого 2025 -які соціальні блага і гарантії держава обіцяє добровольцям після закінчення війни?
Хорошее интервью, по крайней мере первая треть Человек с понимаем ситуации к 5ой минуте рассказал всё по факту.
Сделать воина через бусик не получится, как бы может выйти с точностью до наоборот.
Война была народной 2 месяца. Здесь не соглашусь, наверное до контрнаступа война была народной.
Война стала приоритетом бедных.
Власть не хочет говорит всё как есть из-за рейтингов.
Мобилизация застопорилась когда началось полное свинство (очевидно имеется ввиду масштабные коррупционные скандалы в правящей верхушке). Мобилизация провалилась когда начали воевать бедными, а все остальные смогли порешать за деньги или знакомства.
Из-за Вас ( ) потратил время на это видео. Что в нём. 1. То, о чём регулярно и вполне оправданно пишет Успіх. 2. Обвинения "влади" (фактически Зеленского) во всех грехах. Очень часть(если не всегда) совершенно не логичные. Типа того, что они не заботятся о судьбе Украины, а только о сохранении своих постов. Какой пост и где светит Зеленскому в случае поражения Украины? Как по мне, в условиях войны это антигосударственные выступления. 3. Очень много чистого популизма. И, фактически, оправдания "ухилянства". Это разговоры: "А пусть сначала депутаты... министры... богатые... блогеры и журналисты..." и т.д. Хотя и они тоже должны, так же, как и все остальные. При это бронь безусловно нужна. Для какого-то количества управленцев (конечно, не для всех, нужно меньше, чем в мирное время), для необходимых работников оборонки (не для "вахтёров" - ими могут работать и такие пенсы, как я). 4. Его пожелания знать о количестве наших потерь, что гражданских, что военных. Не слишком ли "нескромные" пожелания в военное время? Что ещё мы должны публично объявить?
Война не стала народной. Первые пару-тройку месяцев был всплеск эмоций. Это и ненависть к агрессору, и возмущение неспровоцированным нападением, и страх, и всплеск патриотизма, и ещё много чего. На этом всплеске эмоций было много добровольцев в ЗСУ и ТРО (но и тогда не все, многие рванули на запад и на Запад). Позже эмоции ушли и у многих остался, в основном, страх перед фронтом. Все остальные разговоры - просто отмазки для самооправдания. Как разговоры о "министрах и богатых", так и разговоры о том, что "мы платим налоги и донатим", "кто будет кормить армию" и т.д. Добровольцы закончились. Ещё находились в "армію наступу", но это, похоже, была последняя волна. ТРО стало отмазкой от фронта (хотя сейчас это уже не гарантия). Начались поиски "бабушек-инвалидов", "трёх детей", "плоскостопия 10-й степени", возможностей для выезда и пр. А в результате некем заменить Успіха, freeze, slonomag, unicdima и всех остальных (прошу не обижаться, кого не назвал). А на форуме продолжается переругивание и взаимные оскорбления. Печально.
Якщо коротко і по суті - про велике об'єднання немає розмови і крапка. Хто не може сидіти просто вдома, шукає роботу і по дорозі попадає на Самарі з Тцк під пильним наглядом поліції, хто очікує на перемогу в Україні сидячи мовчки вдома отримає гучну назву - Ухилент. Всім хто покинув державу і став впо платять більше чим в Україні, ті хто по контракту за кордон окрема категорія. Все це об'єднати через два роки?