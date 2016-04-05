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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6382638363846385>
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 05:42

"Россия впервые сообщила об атаке дронов в Ленинградской области. Почему это важно?" - https://www.bbc.com/russian/articles/cj5g578505ro
Целью и украинские, и российские источники называют нефтяной терминал. Почему атака дронов на Ленобласть — это серьезно?
.......Если украинская промышленность освоит (или уже освоила) массовое производство ударных беспилотников дальнего радиуса действия, это может стать серьезным вызовом для всей российской системы противовоздушной обороны. Важных целей в России много, защитить каждую — никакой ПВО не хватит.
.........
Для уничтожения таких воздушных целей на дальних подступах необходимо, помимо ПВО, задействовать общевойсковые силы и средства, развертывать мобильные противовоздушные подразделения — в первую очередь в непосредственной близости от украинской границы. С учетом огромной территории и количества стратегических объектов России, скорее всего, потребуется намного больше таких сил и средств, чем Украине.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 07:17

ЛАД ,

Я, конечно, несколько сгустил краски, но, думаю, и Hotab немного тоже.

Я - практически нигде в том своем спиче. На данный момент экипаж одной из машин (одной из украинских авиакомпаний ) в Сомали уж почти неделю в плену у пиратов . Машину сожгли после вынужденной посадки. ( я об этом писал, но потом удалил, так как исчез предмет этого сообщения здесь)
Все имеет свою цену. И относительно большие деньги - тоже.

ЛАД ,
slonomag

Очень неудачный пример 🤣
Бандерлог, наверное))
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 19 січ, 2024 07:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 07:31

  ЛАД написав:"С учетом огромной территории и количества стратегических объектов России, скорее всего, потребуется намного больше таких сил и средств, чем Украине.

Лінія входу з України відповідає аналогічній з раші. Більше того, навряд чи україна може експериментувати і направляти атаки через треті країни, в тому числі з НАТИ. Ну якщо пролетять, то так, площа більша.
До речі партнери далекі від виснаження в плані військової допомоги:
На Заході кажуть, що майже вичерпали запаси зброї для допомоги українцям.
На початку 2022 року в арсеналі країн НАТО та ЄС налічувалося понад 15 тис танків, близько 7 тис гаубиць 155/152 міліметрів, а також 1,6 тис РСЗВ. Таким чином, з початку великої війни до кінця жовтня 2023 року Україна отримала від союзників 5,2% наявних у них танків, 8,9% гаубиць та 5,9% систем РСЗВ. https://www.epravda.com.ua/weeklycharts ... 18/708875/
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 08:05

Россияне на грани технологического прорыва, наша РЭБ не справится с их новейшими дронами, — руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская

Оккупанты в FPV-дронах уже применяют автоматическое донаведение. Если такие дроны запустят в серийное производство, это станет для Украины серьезным вызовом.



Мобілізація засуджених: Мінʼюст хоче дозволити воювати злочинцям, — заступниця міністра Олена Висоцька.

У відомстві напрацювали зміни, завдяки яким люди із судимістю зможуть піти на фронт. Йдеться не лише про тих, хто зараз відбуває покарання, а й тих, які були засуджені раніше й вже перебувають на волі. Наразі законодавчо їх мобілізувати заборонено. Якщо все пройде без перепон, то до парламенту законопроєкт потрапить протягом місяця.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 08:09

  ЛАД написав:
  hume написав:
  prodigy написав:I
розумні речі каже відомий адвокат: головнокомандуючий (з поради Ермака , мабуть)
не мав сміливості взяти на себе відповідальність стосовно закону про мобілізацію,
а почав перекидати "як гарячу картоплю"
-армія для бідних (переважно, як завжди, воюють чоловіки з села)
-шанс на мобілізацію з'явиться не раніше лютого 2025
-які соціальні блага і гарантії держава обіцяє добровольцям після закінчення війни?

Хорошее интервью, по крайней мере первая треть
Человек с понимаем ситуации к 5ой минуте рассказал всё по факту.

Сделать воина через бусик не получится, как бы может выйти с точностью до наоборот.

Война была народной 2 месяца. Здесь не соглашусь, наверное до контрнаступа война была народной.

Война стала приоритетом бедных.

Власть не хочет говорит всё как есть из-за рейтингов.

Мобилизация застопорилась когда началось полное свинство (очевидно имеется ввиду масштабные коррупционные скандалы в правящей верхушке).
Мобилизация провалилась когда начали воевать бедными, а все остальные смогли порешать за деньги или знакомства.

Из-за Вас ( :) ) потратил время на это видео.
Что в нём.
1. То, о чём регулярно и вполне оправданно пишет Успіх.
2. Обвинения "влади" (фактически Зеленского) во всех грехах. Очень часть(если не всегда) совершенно не логичные. Типа того, что они не заботятся о судьбе Украины, а только о сохранении своих постов. Какой пост и где светит Зеленскому в случае поражения Украины? Как по мне, в условиях войны это антигосударственные выступления.
3. Очень много чистого популизма. И, фактически, оправдания "ухилянства". Это разговоры: "А пусть сначала депутаты... министры... богатые... блогеры и журналисты..." и т.д. Хотя и они тоже должны, так же, как и все остальные.
При это бронь безусловно нужна. Для какого-то количества управленцев (конечно, не для всех, нужно меньше, чем в мирное время), для необходимых работников оборонки (не для "вахтёров" - ими могут работать и такие пенсы, как я).
4. Его пожелания знать о количестве наших потерь, что гражданских, что военных.
Не слишком ли "нескромные" пожелания в военное время?
Что ещё мы должны публично объявить?

Война не стала народной.
Первые пару-тройку месяцев был всплеск эмоций. Это и ненависть к агрессору, и возмущение неспровоцированным нападением, и страх, и всплеск патриотизма, и ещё много чего.
На этом всплеске эмоций было много добровольцев в ЗСУ и ТРО (но и тогда не все, многие рванули на запад и на Запад). Позже эмоции ушли и у многих остался, в основном, страх перед фронтом. Все остальные разговоры - просто отмазки для самооправдания. Как разговоры о "министрах и богатых", так и разговоры о том, что "мы платим налоги и донатим", "кто будет кормить армию" и т.д.
Добровольцы закончились. Ещё находились в "армію наступу", но это, похоже, была последняя волна. ТРО стало отмазкой от фронта (хотя сейчас это уже не гарантия). Начались поиски "бабушек-инвалидов", "трёх детей", "плоскостопия 10-й степени", возможностей для выезда и пр.
А в результате некем заменить Успіха, freeze, slonomag, unicdima и всех остальных (прошу не обижаться, кого не назвал).
А на форуме продолжается переругивание и взаимные оскорбления.
Печально.

Якщо коротко і по суті - про велике об'єднання немає розмови і крапка. Хто не може сидіти просто вдома, шукає роботу і по дорозі попадає на Самарі з Тцк під пильним наглядом поліції, хто очікує на перемогу в Україні сидячи мовчки вдома отримає гучну назву - Ухилент. Всім хто покинув державу і став впо платять більше чим в Україні, ті хто по контракту за кордон окрема категорія. Все це об'єднати через два роки?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 09:35

  unicdima написав:
  mephala написав:"начальниця служби зв’язків з громадськістю Чернівецького ОТЦК та СП майор Тетяна Гайдащук розповіла, що працівники ТЦК та СП діяли в межах закону"

https://inforesist.org/ua/cherniveczkij-tczk-zvinuvaliti-v-pobitti-muzikanta-ta-mobilizaczii-jogo-druga-vchitelya-yakij-ne-prohodit-po-viku/

не прокатила ухилянтам брехня і куплене рішення про непридатність. :mrgreen:

Напишешь, когда тебя упакуют. Поржём вместе
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 09:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

🔺Атаки дронів по Москві та Санкт-Петербургу можуть налаштувати росіян проти путіна, - пише Bild

"Ці атаки показують, що через два тижні після зупинення будь-яких постачань зброї зі США Україна перебуває у відчайдушному становищі і через відсутність альтернатив змушена вдаватися до асиметричних методів ведення війни.

Це означає, що оскільки Київ не в змозі відобразити вторгнення російської армії на своїй території, український уряд все частіше вдається до атак на військово-промисловий комплекс російських великих міст.

Їхня мета - налаштувати населення Росії проти свого диктаторського керівництва, щоб вони - або, принаймні, впливові олігархи - чинили тиск на путіна та його кліку для припинення окупації України", - пише військовий оглядач видання Юліан Репке.

А вы пишете асимметричные действия не эффективны.

Приехал шиукатур из передка в отпуск. Киборг настоящий. Говорит сняли их и отвели. Разбили сильно. Нечем работать. Вместо пяти ящиков припасов, один. А как экономить, когда они лезут?

Не понятно, как ОПГ хамас под носом у лучшей разведки мира а антисанитарных условиях смогла вырыто 500 км теннелей и наладить, внимание, производство ракет!
А у нас закрыли ракетные программы в 19 м
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 09:48

  unicdima написав:Як ви вважаєте, Бутусов є патріотом чи просто хайпожером?


який же ти недолугий (що не казати, *****)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Мобилизация провалилась когда начали воевать бедными, а все остальные смогли порешать за деньги или знакомства.


аналогія- війна в Афгані (там 80% була з сіл, або маленький нас. пунктів, журналісти в 90ті писали, що жодного солдата у кого батьки мали вищу освіту)

АТО 2014р, першими пішли Правий Сектор, Азов, Айдар
після Іловайська порешати з военкомом коштувало 100-150дол
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 09:59

  Бетон написав:🔺Атаки дронів по Москві та Санкт-Петербургу можуть налаштувати росіян проти путіна, - пише Bild

"Ці атаки показують, що через два тижні після зупинення будь-яких постачань зброї зі США Україна перебуває у відчайдушному становищі і через відсутність альтернатив змушена вдаватися до асиметричних методів ведення війни.

Це означає, що оскільки Київ не в змозі відобразити вторгнення російської армії на своїй території, український уряд все частіше вдається до атак на військово-промисловий комплекс російських великих міст.

Їхня мета - налаштувати населення Росії проти свого диктаторського керівництва, щоб вони - або, принаймні, впливові олігархи - чинили тиск на путіна та його кліку для припинення окупації України", - пише військовий оглядач видання Юліан Репке.

А вы пишете асимметричные действия не эффективны.

Приехал шиукатур из передка в отпуск. Киборг настоящий. Говорит сняли их и отвели. Разбили сильно. Нечем работать. Вместо пяти ящиков припасов, один. А как экономить, когда они лезут?

Не понятно, как ОПГ хамас под носом у лучшей разведки мира а антисанитарных условиях смогла вырыто 500 км теннелей и наладить, внимание, производство ракет!
А у нас закрыли ракетные программы в 19 м

Як кажуть - не треба лютити лоха бо його дії не мають логічних пояснень
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