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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6382638363846385
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:01

Цікаво))

Доброго ранку, товариство!

Бачу, що по багатьох містах почали заохочувати мобілізованих "одноразовою грошовою винагородою"!

І як от нижче ми бачимо - пропонують підписати контракт))
(а контракт то повинен підписуватись на певний термін)

А тепер увага запитання: - на який термін пропонують підписати контракт?
(якісь міста пропонують чіткі терміни?)
Зображення

п.с.
Я тут подумав, що ми(фронтовики), як от "мерії деяких міст", теж би могли своїм "підмінщикам" заплатити 20К щоб новобранці стали на наше місце! :D

Круто, ні?))
Тепер, щоб попасти "на певну роботу", не вам треба "підмащувати"/давати бабки, щоб вас прийняли на роботу, а навпаки - ще вам готові заплатити "вступні"! :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:03

  prodigy написав:
  unicdima написав:Як ви вважаєте, Бутусов є патріотом чи просто хайпожером?


який же ти недолугий (що не казати, *****)

Всі хто працює в Україні - за гроші. Чи він сєктант і не сповна розуму? Яка мета його досліджень і коментарів,це виключно рішення кожного. Позиція - нікому не вірю , а всі навкруги під@р@си , це майже утопія.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:23

  sens написав:Все це об'єднати через два роки?
я думаю после войны каждый сосредоточится на текущих проблемах, и всё рассосётся. Украинцы не склонны грызть друг другу глотки. Тихая ненависть останется. А про сейчас такого не скажешь. Слишком неравные условия.

из хороших новостей, под одессой перевернулась фура с мандаринами, https://t.me/xydessa/38434 (должен же быть на ветке позитив?)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:27

Hotab

Но вдруг ты прошел дальше. Ты в воинской части, где нет жилья, надо снимать, новый коллектив, зарплату задерживают, а ее размер 100 долларов. Вокруг жируют комерсы, ты типа военлет, типа звучит гордо, но ты без жилья, и без денег. Ресторан не для тебя. Полетов очень мало, обычная армия, наряды . После 5 лет и первого контракта - отсеялся.


история бывшего авиамеханика:закончил училище(Черниговское), в 1990 женился (на свадьбе был по форме лейтенанта, попал служить 120км от Одессы, молодая жена пожила в части месяц и решила, что будет жить у родителей (а муж будет приезжать 2-3 раза в месяц на выходные), через год развелись. Лейтенант уволился из ВСУ. Перебивался 4 года (помню реэлтором бегал по городу)
где-то в 96м пошел работать в МРЭО, но не долго, перевели в патрульную полицию
(дослужился до подполковника, зам.по воспитательной работе отделения), в 2016 (его уволили на "пенсию"?, не видел его лет 7), еще один бывший артелирист (Одеский военное училище) тоже оказался в МРЭО (был начальник МРЭО Одессы, полковник), где сейчас не знаю (тоже уволен лет 7-8 назад), наскирдовал на дом в Совиньене (небедный),
еще один бывший майор(зам.нач погранзаставы) открыл экспедиторскую компанию (через год купил bmw x6)

это те, кто не спился и не сломался (друг детства-подполковник, служил в 1986-1991 в Монголии, развелся, работал на заправке, потом охранником в магазине- спился, умер в 2018(55лет)
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