prodigy написав:I розумні речі каже відомий адвокат: головнокомандуючий (з поради Ермака , мабуть) не мав сміливості взяти на себе відповідальність стосовно закону про мобілізацію, а почав перекидати "як гарячу картоплю" -армія для бідних (переважно, як завжди, воюють чоловіки з села) -шанс на мобілізацію з'явиться не раніше лютого 2025 -які соціальні блага і гарантії держава обіцяє добровольцям після закінчення війни?
Хорошее интервью, по крайней мере первая треть Человек с понимаем ситуации к 5ой минуте рассказал всё по факту.
Сделать воина через бусик не получится, как бы может выйти с точностью до наоборот.
Война была народной 2 месяца. Здесь не соглашусь, наверное до контрнаступа война была народной.
Война стала приоритетом бедных.
Власть не хочет говорит всё как есть из-за рейтингов.
Мобилизация застопорилась когда началось полное свинство (очевидно имеется ввиду масштабные коррупционные скандалы в правящей верхушке). Мобилизация провалилась когда начали воевать бедными, а все остальные смогли порешать за деньги или знакомства.
Из-за Вас ( ) потратил время на это видео. Что в нём. 1. То, о чём регулярно и вполне оправданно пишет Успіх. 2. Обвинения "влади" (фактически Зеленского) во всех грехах. Очень часть(если не всегда) совершенно не логичные. Типа того, что они не заботятся о судьбе Украины, а только о сохранении своих постов. Какой пост и где светит Зеленскому в случае поражения Украины? Как по мне, в условиях войны это антигосударственные выступления. 3. Очень много чистого популизма. И, фактически, оправдания "ухилянства". Это разговоры: "А пусть сначала депутаты... министры... богатые... блогеры и журналисты..." и т.д. Хотя и они тоже должны, так же, как и все остальные. При это бронь безусловно нужна. Для какого-то количества управленцев (конечно, не для всех, нужно меньше, чем в мирное время), для необходимых работников оборонки (не для "вахтёров" - ими могут работать и такие пенсы, как я). 4. Его пожелания знать о количестве наших потерь, что гражданских, что военных. Не слишком ли "нескромные" пожелания в военное время? Что ещё мы должны публично объявить?
Война не стала народной. Первые пару-тройку месяцев был всплеск эмоций. Это и ненависть к агрессору, и возмущение неспровоцированным нападением, и страх, и всплеск патриотизма, и ещё много чего. На этом всплеске эмоций было много добровольцев в ЗСУ и ТРО (но и тогда не все, многие рванули на запад и на Запад). Позже эмоции ушли и у многих остался, в основном, страх перед фронтом. Все остальные разговоры - просто отмазки для самооправдания. Как разговоры о "министрах и богатых", так и разговоры о том, что "мы платим налоги и донатим", "кто будет кормить армию" и т.д. Добровольцы закончились. Ещё находились в "армію наступу", но это, похоже, была последняя волна. ТРО стало отмазкой от фронта (хотя сейчас это уже не гарантия). Начались поиски "бабушек-инвалидов", "трёх детей", "плоскостопия 10-й степени", возможностей для выезда и пр. А в результате некем заменить Успіха, freeze, slonomag, unicdima и всех остальных (прошу не обижаться, кого не назвал). А на форуме продолжается переругивание и взаимные оскорбления. Печально.
Якщо коротко і по суті - про велике об'єднання немає розмови і крапка. Хто не може сидіти просто вдома, шукає роботу і по дорозі попадає на Самарі з Тцк під пильним наглядом поліції, хто очікує на перемогу в Україні сидячи мовчки вдома отримає гучну назву - Ухилент. Всім хто покинув державу і став впо платять більше чим в Україні, ті хто по контракту за кордон окрема категорія. Все це об'єднати через два роки?
🔺Атаки дронів по Москві та Санкт-Петербургу можуть налаштувати росіян проти путіна, - пише Bild
"Ці атаки показують, що через два тижні після зупинення будь-яких постачань зброї зі США Україна перебуває у відчайдушному становищі і через відсутність альтернатив змушена вдаватися до асиметричних методів ведення війни.
Це означає, що оскільки Київ не в змозі відобразити вторгнення російської армії на своїй території, український уряд все частіше вдається до атак на військово-промисловий комплекс російських великих міст.
Їхня мета - налаштувати населення Росії проти свого диктаторського керівництва, щоб вони - або, принаймні, впливові олігархи - чинили тиск на путіна та його кліку для припинення окупації України", - пише військовий оглядач видання Юліан Репке.
А вы пишете асимметричные действия не эффективны.
Приехал шиукатур из передка в отпуск. Киборг настоящий. Говорит сняли их и отвели. Разбили сильно. Нечем работать. Вместо пяти ящиков припасов, один. А как экономить, когда они лезут?
Не понятно, как ОПГ хамас под носом у лучшей разведки мира а антисанитарных условиях смогла вырыто 500 км теннелей и наладить, внимание, производство ракет! А у нас закрыли ракетные программы в 19 м
Бетон написав:🔺Атаки дронів по Москві та Санкт-Петербургу можуть налаштувати росіян проти путіна, - пише Bild
"Ці атаки показують, що через два тижні після зупинення будь-яких постачань зброї зі США Україна перебуває у відчайдушному становищі і через відсутність альтернатив змушена вдаватися до асиметричних методів ведення війни.
Це означає, що оскільки Київ не в змозі відобразити вторгнення російської армії на своїй території, український уряд все частіше вдається до атак на військово-промисловий комплекс російських великих міст.
Їхня мета - налаштувати населення Росії проти свого диктаторського керівництва, щоб вони - або, принаймні, впливові олігархи - чинили тиск на путіна та його кліку для припинення окупації України", - пише військовий оглядач видання Юліан Репке.
А вы пишете асимметричные действия не эффективны.
Приехал шиукатур из передка в отпуск. Киборг настоящий. Говорит сняли их и отвели. Разбили сильно. Нечем работать. Вместо пяти ящиков припасов, один. А как экономить, когда они лезут?
Не понятно, как ОПГ хамас под носом у лучшей разведки мира а антисанитарных условиях смогла вырыто 500 км теннелей и наладить, внимание, производство ракет! А у нас закрыли ракетные программы в 19 м
Як кажуть - не треба лютити лоха бо його дії не мають логічних пояснень
unicdima написав:Як ви вважаєте, Бутусов є патріотом чи просто хайпожером?
який же ти недолугий (що не казати, *****)
Всі хто працює в Україні - за гроші. Чи він сєктант і не сповна розуму? Яка мета його досліджень і коментарів,це виключно рішення кожного. Позиція - нікому не вірю , а всі навкруги під@р@си , це майже утопія.
я думаю после войны каждый сосредоточится на текущих проблемах, и всё рассосётся. Украинцы не склонны грызть друг другу глотки. Тихая ненависть останется. А про сейчас такого не скажешь. Слишком неравные условия.
Но вдруг ты прошел дальше. Ты в воинской части, где нет жилья, надо снимать, новый коллектив, зарплату задерживают, а ее размер 100 долларов. Вокруг жируют комерсы, ты типа военлет, типа звучит гордо, но ты без жилья, и без денег. Ресторан не для тебя. Полетов очень мало, обычная армия, наряды . После 5 лет и первого контракта - отсеялся.
история бывшего авиамеханика:закончил училище(Черниговское), в 1990 женился (на свадьбе был по форме лейтенанта, попал служить 120км от Одессы, молодая жена пожила в части месяц и решила, что будет жить у родителей (а муж будет приезжать 2-3 раза в месяц на выходные), через год развелись. Лейтенант уволился из ВСУ. Перебивался 4 года (помню реэлтором бегал по городу) где-то в 96м пошел работать в МРЭО, но не долго, перевели в патрульную полицию (дослужился до подполковника, зам.по воспитательной работе отделения), в 2016 (его уволили на "пенсию"?, не видел его лет 7), еще один бывший артелирист (Одеский военное училище) тоже оказался в МРЭО (был начальник МРЭО Одессы, полковник), где сейчас не знаю (тоже уволен лет 7-8 назад), наскирдовал на дом в Совиньене (небедный), еще один бывший майор(зам.нач погранзаставы) открыл экспедиторскую компанию (через год купил bmw x6)
это те, кто не спился и не сломался (друг детства-подполковник, служил в 1986-1991 в Монголии, развелся, работал на заправке, потом охранником в магазине- спился, умер в 2018(55лет)