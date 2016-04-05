О. Добре, що підробити хоч десь важко.
Але таке й пояснює затримки от хоч би на кордоні, на які тут чомусь люблять скаржитись.
Бо звірення всіх тих даних потребує часу.
От майже 3міс пенс.фонд робив знижку на комірне по УБД.
І правильно було би на всі держ.послуги подавати заявку десь у ДіЯ, що от хочемо “те і те, маємо отаку пачку документів...”, аби посадовці мали час все ретельно перевірити, всіх злочинців виявити, а всіх “законних ухилянтів” пропустити і мати час ще й поякатись, що аж так порушують дух законів (виконуючи букви...)
А натомість -- народ радіє в ютюбах і навіть на цьому форумі, коли якась бикота, проїздом з усіляких биковелів бикує на держ.службовців...