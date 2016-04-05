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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6382638363846385
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:31

  холява написав:Bobua

ВОВУА я трохи подумав і скажу так ,підробити папірці складно , бо як поставити записи в журнал находжень , операційний журнал , журнал прийому у відділенні , журнал виписки ?
Ви розуміете те все повинно співпадати по часу .... і з історіей хвороби .



О. Добре, що підробити хоч десь важко.

Але таке й пояснює затримки от хоч би на кордоні, на які тут чомусь люблять скаржитись.
Бо звірення всіх тих даних потребує часу.
От майже 3міс пенс.фонд робив знижку на комірне по УБД.

І правильно було би на всі держ.послуги подавати заявку десь у ДіЯ, що от хочемо “те і те, маємо отаку пачку документів...”, аби посадовці мали час все ретельно перевірити, всіх злочинців виявити, а всіх “законних ухилянтів” пропустити і мати час ще й поякатись, що аж так порушують дух законів (виконуючи букви...)

А натомість -- народ радіє в ютюбах і навіть на цьому форумі, коли якась бикота, проїздом з усіляких биковелів бикує на держ.службовців...
Bobua
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