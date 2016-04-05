я думаю после войны каждый сосредоточится на текущих проблемах, и всё рассосётся. Украинцы не склонны грызть друг другу глотки. Тихая ненависть останется. А про сейчас такого не скажешь. Слишком неравные условия.
из хороших новостей, под одессой перевернулась фура с мандаринами, https://t.me/xydessa/38434 (должен же быть на ветке позитив?) там же на канале свежие видосы как пакуют на улицах Одессы
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 січ, 2024 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Но вдруг ты прошел дальше. Ты в воинской части, где нет жилья, надо снимать, новый коллектив, зарплату задерживают, а ее размер 100 долларов. Вокруг жируют комерсы, ты типа военлет, типа звучит гордо, но ты без жилья, и без денег. Ресторан не для тебя. Полетов очень мало, обычная армия, наряды . После 5 лет и первого контракта - отсеялся.
история бывшего авиамеханика:закончил училище(Черниговское), в 1990 женился (на свадьбе был по форме лейтенанта, попал служить 120км от Одессы, молодая жена пожила в части месяц и решила, что будет жить у родителей (а муж будет приезжать 2-3 раза в месяц на выходные), через год развелись. Лейтенант уволился из ВСУ. Перебивался 4 года (помню реэлтором бегал по городу) где-то в 96м пошел работать в МРЭО, но не долго, перевели в патрульную полицию (дослужился до подполковника, зам.по воспитательной работе отделения), в 2016 (его уволили на "пенсию"?, не видел его лет 7), еще один бывший артелирист (Одеский военное училище) тоже оказался в МРЭО (был начальник МРЭО Одессы, полковник), где сейчас не знаю (тоже уволен лет 7-8 назад), наскирдовал на дом в Совиньене (небедный), еще один бывший майор(зам.нач погранзаставы) открыл экспедиторскую компанию (через год купил bmw x6)
это те, кто не спился и не сломался (друг детства-подполковник, служил в 1986-1991 в Монголии, развелся, работал на заправке, потом охранником в магазине- спился, умер в 2018(55лет)
ВОВУА я трохи подумав і скажу так ,підробити папірці складно , бо як поставити записи в журнал находжень , операційний журнал , журнал прийому у відділенні , журнал виписки ? Ви розуміете те все повинно співпадати по часу .... і з історіей хвороби .
О. Добре, що підробити хоч десь важко.
Але таке й пояснює затримки от хоч би на кордоні, на які тут чомусь люблять скаржитись. Бо звірення всіх тих даних потребує часу. От майже 3міс пенс.фонд робив знижку на комірне по УБД.
І правильно було би на всі держ.послуги подавати заявку десь у ДіЯ, що от хочемо “те і те, маємо отаку пачку документів...”, аби посадовці мали час все ретельно перевірити, всіх злочинців виявити, а всіх “законних ухилянтів” пропустити і мати час ще й поякатись, що аж так порушують дух законів (виконуючи букви...)
А натомість -- народ радіє в ютюбах і навіть на цьому форумі, коли якась бикота, проїздом з усіляких биковелів бикує на держ.службовців...
ЛАД написав:ТРО стало отмазкой от фронта (хотя сейчас это уже не гарантия
ТРО сидять на нулі, моя дитина (по документам мобілізована, контракт не підписував) в 21 рік приймає учаасть в стрілкових боях зупиняючи орків в 20-40 метрів від себе. Його згоди на це ніхто не питав... Хоча він добровольно пішов до тро захищати Київ, яки і я до речі (нам казали що ми не потрібні, після п'ятої спроби залишили телефони і чекали), 25 лютого 2022.