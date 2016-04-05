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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6381638263836384>
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:23

  sens написав:Все це об'єднати через два роки?
я думаю после войны каждый сосредоточится на текущих проблемах, и всё рассосётся. Украинцы не склонны грызть друг другу глотки. Тихая ненависть останется. А про сейчас такого не скажешь. Слишком неравные условия.

из хороших новостей, под одессой перевернулась фура с мандаринами, https://t.me/xydessa/38434 (должен же быть на ветке позитив?)
там же на канале свежие видосы как пакуют на улицах Одессы
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 січ, 2024 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:27

Hotab

Но вдруг ты прошел дальше. Ты в воинской части, где нет жилья, надо снимать, новый коллектив, зарплату задерживают, а ее размер 100 долларов. Вокруг жируют комерсы, ты типа военлет, типа звучит гордо, но ты без жилья, и без денег. Ресторан не для тебя. Полетов очень мало, обычная армия, наряды . После 5 лет и первого контракта - отсеялся.


история бывшего авиамеханика:закончил училище(Черниговское), в 1990 женился (на свадьбе был по форме лейтенанта, попал служить 120км от Одессы, молодая жена пожила в части месяц и решила, что будет жить у родителей (а муж будет приезжать 2-3 раза в месяц на выходные), через год развелись. Лейтенант уволился из ВСУ. Перебивался 4 года (помню реэлтором бегал по городу)
где-то в 96м пошел работать в МРЭО, но не долго, перевели в патрульную полицию
(дослужился до подполковника, зам.по воспитательной работе отделения), в 2016 (его уволили на "пенсию"?, не видел его лет 7), еще один бывший артелирист (Одеский военное училище) тоже оказался в МРЭО (был начальник МРЭО Одессы, полковник), где сейчас не знаю (тоже уволен лет 7-8 назад), наскирдовал на дом в Совиньене (небедный),
еще один бывший майор(зам.нач погранзаставы) открыл экспедиторскую компанию (через год купил bmw x6)

это те, кто не спился и не сломался (друг детства-подполковник, служил в 1986-1991 в Монголии, развелся, работал на заправке, потом охранником в магазине- спился, умер в 2018(55лет)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:31

  холява написав:Bobua

ВОВУА я трохи подумав і скажу так ,підробити папірці складно , бо як поставити записи в журнал находжень , операційний журнал , журнал прийому у відділенні , журнал виписки ?
Ви розуміете те все повинно співпадати по часу .... і з історіей хвороби .



О. Добре, що підробити хоч десь важко.

Але таке й пояснює затримки от хоч би на кордоні, на які тут чомусь люблять скаржитись.
Бо звірення всіх тих даних потребує часу.
От майже 3міс пенс.фонд робив знижку на комірне по УБД.

І правильно було би на всі держ.послуги подавати заявку десь у ДіЯ, що от хочемо “те і те, маємо отаку пачку документів...”, аби посадовці мали час все ретельно перевірити, всіх злочинців виявити, а всіх “законних ухилянтів” пропустити і мати час ще й поякатись, що аж так порушують дух законів (виконуючи букви...)

А натомість -- народ радіє в ютюбах і навіть на цьому форумі, коли якась бикота, проїздом з усіляких биковелів бикує на держ.службовців...
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:ТРО стало отмазкой от фронта (хотя сейчас это уже не гарантия


ТРО сидять на нулі, моя дитина (по документам мобілізована, контракт не підписував) в 21 рік приймає учаасть в стрілкових боях зупиняючи орків в 20-40 метрів від себе.
Його згоди на це ніхто не питав... :evil:
Хоча він добровольно пішов до тро захищати Київ, яки і я до речі (нам казали що ми не потрібні, після п'ятої спроби залишили телефони і чекали), 25 лютого 2022.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:ЛАД ,
slonomag

Очень неудачный пример 🤣
Бандерлог, наверное))

Да, чуток мимо )
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А тепер увага запитання: - на який термін пропонують підписати контракт?
(якісь міста пропонують чіткі терміни?)
Та не важливо: контракт на рік, але воювати будуть як і Ви - до кінця війни, адже навіть в законі демобілізація тільки за згоди керівництва, яку ніхто не отримає.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:32

Раби, бараки, і корупціонери))

  Дюрі-бачі написав:згоди керівництва, яку ніхто не отримає
Чому?
Керівництво не відпустить, бо скаже "нема кому тебе замінити?"

Ну тоді це буде "пік корупції", бо керівництво, як і всі, любить мертвих американських президентів))
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:33

  Успіх написав:Ну тоді це буде "пік корупції",
ахаха а дно коррупции когда ждать? что не день то пик.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Чому?
Керівництво не відпустить, бо скаже "нема кому тебе замінити?"

Ну тоді це буде "пік корупції", бо керівництво, як і всі, любить мертвих американських президентів))

Саме так, коли 50% посад - вакантні то вони не відпустять мега досвідченого Успіха і навіть президенти не дуже допоможуть. Зараз навіть у відпустки не дуже хочуть відпускати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:36

  Успіх написав:А тепер увага запитання: - на який термін пропонують підписати контракт?
(якісь міста пропонують чіткі терміни?)


Мої знайомі які мобілізовувались в Бориспільському районі кажуть що контракт один - на три роки. Відповідно досвіду по закінченню контракту ще ні у кого немає.

Якщо не контракт - то це звичайна мобілізація без термінів служби, потрібно чекати завершення війни плюс декілька місяців.
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