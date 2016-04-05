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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6381638263836384
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:47

Ох, доведуть вони до ручки з тими НЕ чіткими термінами!

  Дюрі-бачі написав:Саме так, коли 50% посад - вакантні то вони не відпустять мега досвідченого Успіха і навіть президенти не дуже допоможуть.
  vossmy написав:Якщо не контракт - то це звичайна мобілізація без термінів служби, потрібно чекати завершення війни плюс декілька місяців.
Капець!
Я вже не знаю, як пожартувати на рахунок цього :)
Може то ще підключити, крім плану "А" і "Б", план "Г"? :mrgreen:
Тобто, зламати ногу в трьох місцях, чи прострілити коліно...
...не собі :lol: :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:59

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:Саме так, коли 50% посад - вакантні то вони не відпустять мега досвідченого Успіха і навіть президенти не дуже допоможуть.
  vossmy написав:Якщо не контракт - то це звичайна мобілізація без термінів служби, потрібно чекати завершення війни плюс декілька місяців.
Капець!
Я вже не знаю, як пожартувати на рахунок цього :)
Може то ще підключити, крім плану "А" і "Б", план "Г"? :mrgreen:
Тобто, зламати ногу в трьох місцях, чи прострілити коліно...
...не собі :lol: :mrgreen:
у лютому 2022 мав досвід як футболяли між військоматом та тро. В тро дивились документи,записували і кожен день виконання добровільно як волонтер без контракту підсобні роботи - риття окопів до готування на пекельній кухні. В тро дійсно контракт був на 3 роки. Від себе додам в армії довше живуть хитрі,а не сильні.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:02

  sens написав:Від себе додам в армії довше живуть хитрі,а не сильні.
это везде не только в армии, иначе президентами бы становились победители конкурсов силачей.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:11

19 січня 22 року. За місяць до війни. Замість будувати фортифікаційні споруди, оголосити збори резервістів, збільшити фінансування ЗСУ , максимально дослухатися до розвідок країн- партнерів, влада- кошмарила опозицію.

В українських ЗМІ- глум над попередженням Заходу про велику війну і загрози для України. В Печерському суді- судилище над Порошенком, одна зі ста, й досі не закритих, за пасквілями Портнова, Деркача, Кузьміна, справ.

Під судом поліція і якісь мордовороти рознесли намети, де люди грілися чаєм.

Хіба таким був бути січень 2022? Й чому головним пріорітетом влади було посадити Порошенка, а не готуватися до війни? Риторичні питання.
І.Геращенко

p.s. Не забуваймо про петицію:
Переспрямувати кошти призначені для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом" на фінансування БПЛА та пікапів для Збройних сил України
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5936
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:21

  V2 написав:19 січня 22 року. За місяць до війни. Замість будувати фортифікаційні споруди, оголосити збори резервістів, збільшити фінансування ЗСУ , максимально дослухатися до розвідок країн- партнерів, влада- кошмарила опозицію.

В українських ЗМІ- глум над попередженням Заходу про велику війну і загрози для України. В Печерському суді- судилище над Порошенком, одна зі ста, й досі не закритих, за пасквілями Портнова, Деркача, Кузьміна, справ.

Під судом поліція і якісь мордовороти рознесли намети, де люди грілися чаєм.

Хіба таким був бути січень 2022? Й чому головним пріорітетом влади було посадити Порошенка, а не готуватися до війни? Риторичні питання.
І.Геращенко

p.s. Не забуваймо про петицію:
Переспрямувати кошти призначені для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом" на фінансування БПЛА та пікапів для Збройних сил України
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5936
із офіційно підтверджених джерел,що було зроблено саме для оборони , для резервування ресурсу мобілізації , робота з партнерами щодо повернення військовозобов'язаних на законому рівні, після отримання грантів та фіндопомоги де військові рейки і робота з населенням!!! Є певні непопулярні дії окрім розпилу бюджету і фіндопомоги які необхідно враховувати при зменшенні кількості допомоги і наявних проблем з мотивацією ресурсу. Якщо є джерело цікаво мати статистику скільки громадян після повернення до України вирішили добровільно піти до тцк заради виконання вимог закону?) Такі дані державна таємниця, можна тільки фантазувати над цим
sens
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