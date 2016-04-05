Капець!
Я вже не знаю, як пожартувати на рахунок цього
Може то ще підключити, крім плану "А" і "Б", план "Г"?
Тобто, зламати ногу в трьох місцях, чи прострілити коліно...
...не собі
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:47
Ох, доведуть вони до ручки з тими НЕ чіткими термінами!
Капець!
Я вже не знаю, як пожартувати на рахунок цього
Може то ще підключити, крім плану "А" і "Б", план "Г"?
Тобто, зламати ногу в трьох місцях, чи прострілити коліно...
...не собі
Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:59
у лютому 2022 мав досвід як футболяли між військоматом та тро. В тро дивились документи,записували і кожен день виконання добровільно як волонтер без контракту підсобні роботи - риття окопів до готування на пекельній кухні. В тро дійсно контракт був на 3 роки. Від себе додам в армії довше живуть хитрі,а не сильні.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:02
Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:11
19 січня 22 року. За місяць до війни. Замість будувати фортифікаційні споруди, оголосити збори резервістів, збільшити фінансування ЗСУ , максимально дослухатися до розвідок країн- партнерів, влада- кошмарила опозицію.
В українських ЗМІ- глум над попередженням Заходу про велику війну і загрози для України. В Печерському суді- судилище над Порошенком, одна зі ста, й досі не закритих, за пасквілями Портнова, Деркача, Кузьміна, справ.
Під судом поліція і якісь мордовороти рознесли намети, де люди грілися чаєм.
Хіба таким був бути січень 2022? Й чому головним пріорітетом влади було посадити Порошенка, а не готуватися до війни? Риторичні питання.
І.Геращенко
p.s. Не забуваймо про петицію:
Переспрямувати кошти призначені для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом" на фінансування БПЛА та пікапів для Збройних сил України
Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:21
із офіційно підтверджених джерел,що було зроблено саме для оборони , для резервування ресурсу мобілізації , робота з партнерами щодо повернення військовозобов'язаних на законому рівні, після отримання грантів та фіндопомоги де військові рейки і робота з населенням!!! Є певні непопулярні дії окрім розпилу бюджету і фіндопомоги які необхідно враховувати при зменшенні кількості допомоги і наявних проблем з мотивацією ресурсу. Якщо є джерело цікаво мати статистику скільки громадян після повернення до України вирішили добровільно піти до тцк заради виконання вимог закону?) Такі дані державна таємниця, можна тільки фантазувати над цим
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