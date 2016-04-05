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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6380638163826383
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:ТРО стало отмазкой от фронта (хотя сейчас это уже не гарантия


ТРО сидять на нулі, моя дитина (по документам мобілізована, контракт не підписував) в 21 рік приймає учаасть в стрілкових боях зупиняючи орків в 20-40 метрів від себе.
Його згоди на це ніхто не питав... :evil:
Хоча він добровольно пішов до тро захищати Київ, яки і я до речі (нам казали що ми не потрібні, після п'ятої спроби залишили телефони і чекали), 25 лютого 2022.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:ЛАД ,
slonomag

Очень неудачный пример 🤣
Бандерлог, наверное))

Да, чуток мимо )
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А тепер увага запитання: - на який термін пропонують підписати контракт?
(якісь міста пропонують чіткі терміни?)
Та не важливо: контракт на рік, але воювати будуть як і Ви - до кінця війни, адже навіть в законі демобілізація тільки за згоди керівництва, яку ніхто не отримає.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:36

  Успіх написав:А тепер увага запитання: - на який термін пропонують підписати контракт?
(якісь міста пропонують чіткі терміни?)


Мої знайомі які мобілізовувались в Бориспільському районі кажуть що контракт один - на три роки. Відповідно досвіду по закінченню контракту ще ні у кого немає.

Якщо не контракт - то це звичайна мобілізація без термінів служби, потрібно чекати завершення війни плюс декілька місяців.
vossmy
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:11

19 січня 22 року. За місяць до війни. Замість будувати фортифікаційні споруди, оголосити збори резервістів, збільшити фінансування ЗСУ , максимально дослухатися до розвідок країн- партнерів, влада- кошмарила опозицію.

В українських ЗМІ- глум над попередженням Заходу про велику війну і загрози для України. В Печерському суді- судилище над Порошенком, одна зі ста, й досі не закритих, за пасквілями Портнова, Деркача, Кузьміна, справ.

Під судом поліція і якісь мордовороти рознесли намети, де люди грілися чаєм.

Хіба таким був бути січень 2022? Й чому головним пріорітетом влади було посадити Порошенка, а не готуватися до війни? Риторичні питання.
І.Геращенко

p.s. Не забуваймо про петицію:
Переспрямувати кошти призначені для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом" на фінансування БПЛА та пікапів для Збройних сил України
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5936
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:21

  V2 написав:19 січня 22 року. За місяць до війни. Замість будувати фортифікаційні споруди, оголосити збори резервістів, збільшити фінансування ЗСУ , максимально дослухатися до розвідок країн- партнерів, влада- кошмарила опозицію.

В українських ЗМІ- глум над попередженням Заходу про велику війну і загрози для України. В Печерському суді- судилище над Порошенком, одна зі ста, й досі не закритих, за пасквілями Портнова, Деркача, Кузьміна, справ.

Під судом поліція і якісь мордовороти рознесли намети, де люди грілися чаєм.

Хіба таким був бути січень 2022? Й чому головним пріорітетом влади було посадити Порошенка, а не готуватися до війни? Риторичні питання.
І.Геращенко

p.s. Не забуваймо про петицію:
Переспрямувати кошти призначені для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом" на фінансування БПЛА та пікапів для Збройних сил України
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5936
із офіційно підтверджених джерел,що було зроблено саме для оборони , для резервування ресурсу мобілізації , робота з партнерами щодо повернення військовозобов'язаних на законому рівні, після отримання грантів та фіндопомоги де військові рейки і робота з населенням!!! Є певні непопулярні дії окрім розпилу бюджету і фіндопомоги які необхідно враховувати при зменшенні кількості допомоги і наявних проблем з мотивацією ресурсу. Якщо є джерело цікаво мати статистику скільки громадян після повернення до України вирішили добровільно піти до тцк заради виконання вимог закону?) Такі дані державна таємниця, можна тільки фантазувати над цим
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:15

Бігуси (і не тільки) зробили себе разом, а тепер їм щось не нравиться.

Аркадій Бабченко:
Когда-нибудь «Казус Бигуса» будут изучать на факультетах журналистики украинских ВИШей. Как при помощи «Схемы Свинарчуков», слитой от бородатой бабушки, навернуть государственность, прекратить поставки вертолетных лопастей, слить каналы этих поставок, а потом, вместо того, чтоб наблюдать, как твои вертолеты херачат колонны русни под Киевом - взять автомат года рождения твоего прадедушки и пойти с ним ползать по канавам лично, а вернувшись обнаружить в офисе прослушку и слежку.
Оказывается, наследники бородатой бабушки, которые учились там, где она преподавала, и которых ты привел к власти, умеют играть в эту игру в две стороны.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:29

  prodigy написав:Hotab

Но вдруг ты прошел дальше. Ты в воинской части, где нет жилья, надо снимать, новый коллектив, зарплату задерживают, а ее размер 100 долларов. Вокруг жируют комерсы, ты типа военлет, типа звучит гордо, но ты без жилья, и без денег. Ресторан не для тебя. Полетов очень мало, обычная армия, наряды . После 5 лет и первого контракта - отсеялся.


история бывшего авиамеханика:закончил училище(Черниговское), в 1990 женился (на свадьбе был по форме лейтенанта, попал служить 120км от Одессы, молодая жена пожила в части месяц и решила, что будет жить у родителей (а муж будет приезжать 2-3 раза в месяц на выходные), через год развелись. Лейтенант уволился из ВСУ. Перебивался 4 года (помню реэлтором бегал по городу)
где-то в 96м пошел работать в МРЭО, но не долго, перевели в патрульную полицию
(дослужился до подполковника, зам.по воспитательной работе отделения), в 2016 (его уволили на "пенсию"?, не видел его лет 7), еще один бывший артелирист (Одеский военное училище) тоже оказался в МРЭО (был начальник МРЭО Одессы, полковник), где сейчас не знаю (тоже уволен лет 7-8 назад), наскирдовал на дом в Совиньене (небедный),
еще один бывший майор(зам.нач погранзаставы) открыл экспедиторскую компанию (через год купил bmw x6)

это те, кто не спился и не сломался (друг детства-подполковник, служил в 1986-1991 в Монголии, развелся, работал на заправке, потом охранником в магазине- спился, умер в 2018(55лет)

Среди моих знакомых (одногруппников, однокашников) 50/50 …
Кто-то очень хорошо устроится, свалив либо после первого контракта , либо ранее. Есть и пилоты Боингов, и разнорабочие на кондиционерах (монтаж). Есть владелец банка (до сих пор не знаю название) и машинист на мизерный зарплате.
А есть и не свалили, и сейчас командир ав. истребительной бригады, и даже генерал в штабе Повітряних Сил в Вінниці.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:42

  Hotab написав:Кто-то очень хорошо устроится, свалив либо после первого контракта , либо ранее. Есть и пилоты Боингов, и разнорабочие на кондиционерах (монтаж). Есть владелец банка (до сих пор не знаю название) и машинист на мизерный зарплате.
один ты форумный шизик, считающий потёртые сообщения Игорь Алексеича.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мои друзья обижаются, когда я присылаю шуточные ролики про боневтика.
Почему? До этого 20 лет он ржал не только лишь над всеми.
А извинился только перед кадыровым 😂
Так и бигус: любишь кататься, люби и саночки возить
Бетон
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