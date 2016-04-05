prodigy написав:

Но вдруг ты прошел дальше. Ты в воинской части, где нет жилья, надо снимать, новый коллектив, зарплату задерживают, а ее размер 100 долларов. Вокруг жируют комерсы, ты типа военлет, типа звучит гордо, но ты без жилья, и без денег. Ресторан не для тебя. Полетов очень мало, обычная армия, наряды . После 5 лет и первого контракта - отсеялся.

история бывшего авиамеханика:закончил училище(Черниговское), в 1990 женился (на свадьбе был по форме лейтенанта, попал служить 120км от Одессы, молодая жена пожила в части месяц и решила, что будет жить у родителей (а муж будет приезжать 2-3 раза в месяц на выходные), через год развелись. Лейтенант уволился из ВСУ. Перебивался 4 года (помню реэлтором бегал по городу)где-то в 96м пошел работать в МРЭО, но не долго, перевели в патрульную полицию(дослужился до подполковника, зам.по воспитательной работе отделения), в 2016 (его уволили на "пенсию"?, не видел его лет 7), еще один бывший артелирист (Одеский военное училище) тоже оказался в МРЭО (был начальник МРЭО Одессы, полковник), где сейчас не знаю (тоже уволен лет 7-8 назад), наскирдовал на дом в Совиньене (небедный),еще один бывший майор(зам.нач погранзаставы) открыл экспедиторскую компанию (через год купил bmw x6)это те, кто не спился и не сломался (друг детства-подполковник, служил в 1986-1991 в Монголии, развелся, работал на заправке, потом охранником в магазине- спился, умер в 2018(55лет)