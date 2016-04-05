ЛАД написав:ТРО стало отмазкой от фронта (хотя сейчас это уже не гарантия
ТРО сидять на нулі, моя дитина (по документам мобілізована, контракт не підписував) в 21 рік приймає учаасть в стрілкових боях зупиняючи орків в 20-40 метрів від себе. Його згоди на це ніхто не питав... Хоча він добровольно пішов до тро захищати Київ, яки і я до речі (нам казали що ми не потрібні, після п'ятої спроби залишили телефони і чекали), 25 лютого 2022.
19 січня 22 року. За місяць до війни. Замість будувати фортифікаційні споруди, оголосити збори резервістів, збільшити фінансування ЗСУ , максимально дослухатися до розвідок країн- партнерів, влада- кошмарила опозицію.
В українських ЗМІ- глум над попередженням Заходу про велику війну і загрози для України. В Печерському суді- судилище над Порошенком, одна зі ста, й досі не закритих, за пасквілями Портнова, Деркача, Кузьміна, справ.
Під судом поліція і якісь мордовороти рознесли намети, де люди грілися чаєм.
Хіба таким був бути січень 2022? Й чому головним пріорітетом влади було посадити Порошенка, а не готуватися до війни? Риторичні питання. І.Геращенко
V2 написав:19 січня 22 року. За місяць до війни. Замість будувати фортифікаційні споруди, оголосити збори резервістів, збільшити фінансування ЗСУ , максимально дослухатися до розвідок країн- партнерів, влада- кошмарила опозицію.
В українських ЗМІ- глум над попередженням Заходу про велику війну і загрози для України. В Печерському суді- судилище над Порошенком, одна зі ста, й досі не закритих, за пасквілями Портнова, Деркача, Кузьміна, справ.
Під судом поліція і якісь мордовороти рознесли намети, де люди грілися чаєм.
Хіба таким був бути січень 2022? Й чому головним пріорітетом влади було посадити Порошенка, а не готуватися до війни? Риторичні питання. І.Геращенко
із офіційно підтверджених джерел,що було зроблено саме для оборони , для резервування ресурсу мобілізації , робота з партнерами щодо повернення військовозобов'язаних на законому рівні, після отримання грантів та фіндопомоги де військові рейки і робота з населенням!!! Є певні непопулярні дії окрім розпилу бюджету і фіндопомоги які необхідно враховувати при зменшенні кількості допомоги і наявних проблем з мотивацією ресурсу. Якщо є джерело цікаво мати статистику скільки громадян після повернення до України вирішили добровільно піти до тцк заради виконання вимог закону?) Такі дані державна таємниця, можна тільки фантазувати над цим
Бігуси (і не тільки) зробили себе разом, а тепер їм щось не нравиться.
Аркадій Бабченко: Когда-нибудь «Казус Бигуса» будут изучать на факультетах журналистики украинских ВИШей. Как при помощи «Схемы Свинарчуков», слитой от бородатой бабушки, навернуть государственность, прекратить поставки вертолетных лопастей, слить каналы этих поставок, а потом, вместо того, чтоб наблюдать, как твои вертолеты херачат колонны русни под Киевом - взять автомат года рождения твоего прадедушки и пойти с ним ползать по канавам лично, а вернувшись обнаружить в офисе прослушку и слежку. Оказывается, наследники бородатой бабушки, которые учились там, где она преподавала, и которых ты привел к власти, умеют играть в эту игру в две стороны.
Но вдруг ты прошел дальше. Ты в воинской части, где нет жилья, надо снимать, новый коллектив, зарплату задерживают, а ее размер 100 долларов. Вокруг жируют комерсы, ты типа военлет, типа звучит гордо, но ты без жилья, и без денег. Ресторан не для тебя. Полетов очень мало, обычная армия, наряды . После 5 лет и первого контракта - отсеялся.
история бывшего авиамеханика:закончил училище(Черниговское), в 1990 женился (на свадьбе был по форме лейтенанта, попал служить 120км от Одессы, молодая жена пожила в части месяц и решила, что будет жить у родителей (а муж будет приезжать 2-3 раза в месяц на выходные), через год развелись. Лейтенант уволился из ВСУ. Перебивался 4 года (помню реэлтором бегал по городу) где-то в 96м пошел работать в МРЭО, но не долго, перевели в патрульную полицию (дослужился до подполковника, зам.по воспитательной работе отделения), в 2016 (его уволили на "пенсию"?, не видел его лет 7), еще один бывший артелирист (Одеский военное училище) тоже оказался в МРЭО (был начальник МРЭО Одессы, полковник), где сейчас не знаю (тоже уволен лет 7-8 назад), наскирдовал на дом в Совиньене (небедный), еще один бывший майор(зам.нач погранзаставы) открыл экспедиторскую компанию (через год купил bmw x6)
это те, кто не спился и не сломался (друг детства-подполковник, служил в 1986-1991 в Монголии, развелся, работал на заправке, потом охранником в магазине- спился, умер в 2018(55лет)
Среди моих знакомых (одногруппников, однокашников) 50/50 … Кто-то очень хорошо устроится, свалив либо после первого контракта , либо ранее. Есть и пилоты Боингов, и разнорабочие на кондиционерах (монтаж). Есть владелец банка (до сих пор не знаю название) и машинист на мизерный зарплате. А есть и не свалили, и сейчас командир ав. истребительной бригады, и даже генерал в штабе Повітряних Сил в Вінниці.
Мои друзья обижаются, когда я присылаю шуточные ролики про боневтика. Почему? До этого 20 лет он ржал не только лишь над всеми. А извинился только перед кадыровым 😂 Так и бигус: любишь кататься, люби и саночки возить
Hotab написав:Среди моих знакомых (одногруппников, однокашников) 50/50 … Кто-то очень хорошо устроится, свалив либо после первого контракта , либо ранее. Есть и пилоты Боингов, и разнорабочие на кондиционерах (монтаж). Есть владелец банка (до сих пор не знаю название) и машинист на мизерный зарплате. А есть и не свалили, и сейчас командир ав. истребительной бригады, и даже генерал в штабе Повітряних Сил в Вінниці.
починаючи з 1993-1994 відкрилось вікно нових можливостей (працювати "під флагом"), а до того 7 років працював в чмп (починаючи з 55 дол на місяць (кадетом 11 дол) і в 1993 вже було 430 дол), але до 1994 на флоті з моєї роти залишилось десь 2/3 від випуску 1987року(85) (десь 30 чоловік були за розподілом до Камчатки, Находки, Сахаліну і Владивостоку)-в 1992 назад повернулось менше 5. До ковіда ще працювало десь 20-25 капітанів, зараз вже менше , скільки залишилось -невідомо, зустріч на 35ту річницю випуску планували на травень 2022
Один хлоп з ростову (закінчив з червоним) відмовився їхати на Далекий Схід (а поїхав до москви в міністерство ммф ссср (добиватись правди), там отримав роботу клерком при міністерстві(одружився на секретарші свого боса), потім працював в роснефть а далі газпромнефть (але як був м*даком -таким і залишився), у нього був з першого курсу псоріаз на руках, тому з ним ніхто не жив після 2курсу до 5го він мешкав сам у кубрику хтось більше років 25 мешкає (США, Німеччина, Норвегія, Британія)