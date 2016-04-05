Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:38

Немає пророків?



"- У оголошенні написано, що можна пройти квест", - сказав Полуельф крадіжнику. - Але це не пояснює, в чому суть. А ви не могли б пояснити?

- Все просто, - потиснув плечима грабіж. - Бачиш той пагорб? На нього сів гоблін з гранатометом. І періодично обстрілює місто. Це по суті вся проблема.

- Так, я бачу. Треба вбити гобліна...

- Що ти, що ти!? - Бургомістр видав очі і махнув руками. - Його ні в якому разі не можна вбивати!

- Чому? - був здивований гном. - Це гоблін!

- Саме так! Якщо ми вб'ємо його, світова спільнота скаже, що це геноцид, а ми расисти

- Ну і що? Нехай каже, що хоче.

- І він введе війська, - темно закінчив свою думку бургомістр.

- Хм... -подумав напівельф. -Тобто цей мудак стріляє в тебе з гранатомета,а ти це терпиш і не смієш здаватися?

"Ми не наважуємося", - сказав злодій. - Інакше нас називатимуть агресорами.

- Ну а якщо, давайте не вбивати гобліна, а прогнати його?

- З його пагорба? Неможливо. Тоді вони будуть називати нас окупантами.

- Зловити і вилучити гранатомет?

- Експропріаторами.

- Покладіть його під замок разом з гранатометом?.. Добре, добре, не відповідай, сказав Полуельф швидко, коли грабіж відкрив рота. - Я все зрозумів. Дійсно цікавий випадок.

- Ну що ти від нас хочеш? - не міг встояти перед принцесою. - Вбити не можна, роззброїти не можна, не спіймати і прогнати теж не можна, а що потім залишиться? Перевиховувати? Це не наш профіль.

- Ні, що ти... Для такої роботи ми б викликали психолога. Але, до речі, тоді світова спільнота звинуватила б нас у психологічному тиску.

- А в осквернення самобутніх традицій, - додав гном, міцно хитаючи головою. - Розстріляти людей з гранатомета - святе для гоблінів!

- Саме так, - радісно вигукнув бургомістр, - Ви мене розумієте.

- Ну що від нас вимагають? - знову зустрів принцесу.

- Візьми пакет, - зітхнув злодій.

- Кому? Гоблін?

- Ну, так. Адже на пагорбі немає запасів продуктів харчування. Через годину гобліни будуть голодувати, оголосять перемир'я і почнуть перемовини. Він робить це кожного дня. Вимагає приносити йому їжу, вино, зброю, іноді що завгодно.. А потім, коли він наповниться, він заявляє, що мирні переговори зайшли в тупик і він повинен відновити вогонь. Світова спільнота йому співчуває. Вважає, що він принциповий.

- А якщо ви відмовляєтесь забезпечити його їжею та зброєю...

- Тоді про нас скажуть, що...

"Добре, добре, ми зрозуміли", - махнув руками Полуельф.

— ... і введуть війська, – заявив бургомістр.

- Ну і навіщо ми вам потрібні? Хотілося б, щоб вони відправили когось зі своїх, щоб нести сумку.

- Вже відправили. Ніхто не повернувся.

- Що, гоблін їх всіх вбив?

- Він стверджує, що ні.

- І...

- І світова громадськість йому вірить.

- І...

- А потім скажуть, що ми провокатори. Бачите, він, гоблін, демонструє мирну ініціативу, це його жест доброї волі. А якщо щось пішло не так, то це тільки наша провина. Це ж очевидно! А ти... ну як сторонні люди, може він вас не торкається.

- Ну добре, - підсумував Полуельф. - Якщо викинути будь-який політичний відтінок, то ми зобов'язані забрати пакет у замовника і відвезти його замовнику, так? Звичайний поштовий квест. А все інше - тільки твої проблеми. Чи це так?

- Саме так, - підтвердив грабіж, - так, домовилися?

- У руки, - кивнув напівельф. Бургомістр зітхнув з полегшенням.

- Можна задати вам питання? - Принцеса підняла руку. - Ви так боїтесь, що світова спільнота буде називати вас агресорами, або мілітаристами, або гірше - і як вона вас називає зараз?

- Ідіоти, - сумно відповів бургомістр. "