Та не важливо: контракт на рік, але воювати будуть як і Ви - до кінця війни, адже навіть в законі демобілізація тільки за згоди керівництва, яку ніхто не отримає.
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:36
Мої знайомі які мобілізовувались в Бориспільському районі кажуть що контракт один - на три роки. Відповідно досвіду по закінченню контракту ще ні у кого немає.
Якщо не контракт - то це звичайна мобілізація без термінів служби, потрібно чекати завершення війни плюс декілька місяців.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:11
19 січня 22 року. За місяць до війни. Замість будувати фортифікаційні споруди, оголосити збори резервістів, збільшити фінансування ЗСУ , максимально дослухатися до розвідок країн- партнерів, влада- кошмарила опозицію.
В українських ЗМІ- глум над попередженням Заходу про велику війну і загрози для України. В Печерському суді- судилище над Порошенком, одна зі ста, й досі не закритих, за пасквілями Портнова, Деркача, Кузьміна, справ.
Під судом поліція і якісь мордовороти рознесли намети, де люди грілися чаєм.
Хіба таким був бути січень 2022? Й чому головним пріорітетом влади було посадити Порошенка, а не готуватися до війни? Риторичні питання.
І.Геращенко
p.s. Не забуваймо про петицію:
Переспрямувати кошти призначені для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом" на фінансування БПЛА та пікапів для Збройних сил України
Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:21
із офіційно підтверджених джерел,що було зроблено саме для оборони , для резервування ресурсу мобілізації , робота з партнерами щодо повернення військовозобов'язаних на законому рівні, після отримання грантів та фіндопомоги де військові рейки і робота з населенням!!! Є певні непопулярні дії окрім розпилу бюджету і фіндопомоги які необхідно враховувати при зменшенні кількості допомоги і наявних проблем з мотивацією ресурсу. Якщо є джерело цікаво мати статистику скільки громадян після повернення до України вирішили добровільно піти до тцк заради виконання вимог закону?) Такі дані державна таємниця, можна тільки фантазувати над цим
Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:15
Бігуси (і не тільки) зробили себе разом, а тепер їм щось не нравиться.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:29
Среди моих знакомых (одногруппников, однокашников) 50/50 …
Кто-то очень хорошо устроится, свалив либо после первого контракта , либо ранее. Есть и пилоты Боингов, и разнорабочие на кондиционерах (монтаж). Есть владелец банка (до сих пор не знаю название) и машинист на мизерный зарплате.
А есть и не свалили, и сейчас командир ав. истребительной бригады, и даже генерал в штабе Повітряних Сил в Вінниці.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мои друзья обижаются, когда я присылаю шуточные ролики про боневтика.
Почему? До этого 20 лет он ржал не только лишь над всеми.
А извинился только перед кадыровым 😂
Так и бигус: любишь кататься, люби и саночки возить
Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:12
починаючи з 1993-1994 відкрилось вікно нових можливостей (працювати "під флагом"), а до того 7 років працював в чмп (починаючи з 55 дол на місяць (кадетом 11 дол) і в 1993 вже було 430 дол), але до 1994 на флоті з моєї роти залишилось десь 2/3 від випуску 1987року(85) (десь 30 чоловік були за розподілом до Камчатки, Находки, Сахаліну і Владивостоку)-в 1992 назад повернулось менше 5. До ковіда ще працювало десь 20-25 капітанів, зараз вже менше , скільки залишилось -невідомо, зустріч на 35ту річницю випуску планували на травень 2022
Один хлоп з ростову (закінчив з червоним) відмовився їхати на Далекий Схід (а поїхав до москви в міністерство ммф ссср (добиватись правди), там отримав роботу клерком при міністерстві(одружився на секретарші свого боса), потім працював в роснефть а далі газпромнефть (але як був м*даком -таким і залишився), у нього був з першого курсу псоріаз на руках, тому з ним ніхто не жив після 2курсу до 5го він мешкав сам у кубрику
хтось більше років 25 мешкає (США, Німеччина, Норвегія, Британія)
Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:38
1968 Кліфорд Саймак Заповідник Гоблінів
Немає пророків?
"- У оголошенні написано, що можна пройти квест", - сказав Полуельф крадіжнику. - Але це не пояснює, в чому суть. А ви не могли б пояснити?
- Все просто, - потиснув плечима грабіж. - Бачиш той пагорб? На нього сів гоблін з гранатометом. І періодично обстрілює місто. Це по суті вся проблема.
- Так, я бачу. Треба вбити гобліна...
- Що ти, що ти!? - Бургомістр видав очі і махнув руками. - Його ні в якому разі не можна вбивати!
- Чому? - був здивований гном. - Це гоблін!
- Саме так! Якщо ми вб'ємо його, світова спільнота скаже, що це геноцид, а ми расисти
- Ну і що? Нехай каже, що хоче.
- І він введе війська, - темно закінчив свою думку бургомістр.
- Хм... -подумав напівельф. -Тобто цей мудак стріляє в тебе з гранатомета,а ти це терпиш і не смієш здаватися?
"Ми не наважуємося", - сказав злодій. - Інакше нас називатимуть агресорами.
- Ну а якщо, давайте не вбивати гобліна, а прогнати його?
- З його пагорба? Неможливо. Тоді вони будуть називати нас окупантами.
- Зловити і вилучити гранатомет?
- Експропріаторами.
- Покладіть його під замок разом з гранатометом?.. Добре, добре, не відповідай, сказав Полуельф швидко, коли грабіж відкрив рота. - Я все зрозумів. Дійсно цікавий випадок.
- Ну що ти від нас хочеш? - не міг встояти перед принцесою. - Вбити не можна, роззброїти не можна, не спіймати і прогнати теж не можна, а що потім залишиться? Перевиховувати? Це не наш профіль.
- Ні, що ти... Для такої роботи ми б викликали психолога. Але, до речі, тоді світова спільнота звинуватила б нас у психологічному тиску.
- А в осквернення самобутніх традицій, - додав гном, міцно хитаючи головою. - Розстріляти людей з гранатомета - святе для гоблінів!
- Саме так, - радісно вигукнув бургомістр, - Ви мене розумієте.
- Ну що від нас вимагають? - знову зустрів принцесу.
- Візьми пакет, - зітхнув злодій.
- Кому? Гоблін?
- Ну, так. Адже на пагорбі немає запасів продуктів харчування. Через годину гобліни будуть голодувати, оголосять перемир'я і почнуть перемовини. Він робить це кожного дня. Вимагає приносити йому їжу, вино, зброю, іноді що завгодно.. А потім, коли він наповниться, він заявляє, що мирні переговори зайшли в тупик і він повинен відновити вогонь. Світова спільнота йому співчуває. Вважає, що він принциповий.
- А якщо ви відмовляєтесь забезпечити його їжею та зброєю...
- Тоді про нас скажуть, що...
"Добре, добре, ми зрозуміли", - махнув руками Полуельф.
— ... і введуть війська, – заявив бургомістр.
- Ну і навіщо ми вам потрібні? Хотілося б, щоб вони відправили когось зі своїх, щоб нести сумку.
- Вже відправили. Ніхто не повернувся.
- Що, гоблін їх всіх вбив?
- Він стверджує, що ні.
- І...
- І світова громадськість йому вірить.
- І...
- А потім скажуть, що ми провокатори. Бачите, він, гоблін, демонструє мирну ініціативу, це його жест доброї волі. А якщо щось пішло не так, то це тільки наша провина. Це ж очевидно! А ти... ну як сторонні люди, може він вас не торкається.
- Ну добре, - підсумував Полуельф. - Якщо викинути будь-який політичний відтінок, то ми зобов'язані забрати пакет у замовника і відвезти його замовнику, так? Звичайний поштовий квест. А все інше - тільки твої проблеми. Чи це так?
- Саме так, - підтвердив грабіж, - так, домовилися?
- У руки, - кивнув напівельф. Бургомістр зітхнув з полегшенням.
- Можна задати вам питання? - Принцеса підняла руку. - Ви так боїтесь, що світова спільнота буде називати вас агресорами, або мілітаристами, або гірше - і як вона вас називає зараз?
- Ідіоти, - сумно відповів бургомістр. "
Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:48
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