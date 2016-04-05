Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:19

Пофигизим людей . Да, тогда в 2022 году был подъём и в ТЦК стояли очереди. Но тогда призвали явно не всех, типа, мы вас позовём, когда нужно. Не позвали. А повторно стучаться в закрытые двери, многие уже не стали. А потом начал действовать следующий фактор.

. Да, тогда в 2022 году был подъём и в ТЦК стояли очереди. Но тогда призвали явно не всех, типа, мы вас позовём, когда нужно. Не позвали. А повторно стучаться в закрытые двери, многие уже не стали. А потом начал действовать следующий фактор. Неправомерные действия сотрудников ТЦК . Которые были весьма активно сняты и выложены в интернете. Чем создали очень негативное отношение к ТЦК

. Которые были весьма активно сняты и выложены в интернете. Чем создали очень негативное отношение к ТЦК Увольнение всех военкомов, вместо того, чтобы уволить точечно

Кто выехал за границу .

. Кто работает и официально оформлен .

. Кто работает, но официально НЕ оформлен.

Необходимо это оформить законодательно

Определить законодательно форму удостоверения сотрудника ТЦК , который имеет право проверки документов для определения личности и выписывания повестки вручную. Давать такое право всем сотрудникам ТЦК - ну такое себе

, который имеет право проверки документов для определения личности и выписывания повестки вручную. Давать такое право всем сотрудникам ТЦК - ну такое себе На улице давать право выписывать повестки вручную только для уточнения данных в ТЦК .

. Тем, кто не явился в ТЦК, по повестке уточнения данных - админ.штраф . Если не уплатил, передача в исполнительную службу. И далее, реестр должников и прочие радости.

ТЦК не должно иметь прав на работу с реестром должников .

. Если не уплатил, передача в исполнительную службу. И далее, реестр должников и прочие радости. . Прямой запрет сотрудникам ТЦК доставлять граждан в ТЦК для уточнения данных

Хочу написать несколько мыслей по поводу мобилизации ...Итак, что у нас на сейчас ... та хреново всё у нас с мобилизацией. Хреново со всех сторон. Тому есть несколько факторов и все они, по совокупности, привели к такой ситуации.Что делать ? (с) один кацапТочнее, это вариант гарантированно получить совершенно противоположный результат.Взглянём шире ... по сути, сейчас есть несколько категорий людей, которые ещё не в ЗСУРаспишу мысли по каждой категорииЗабудьте о них. Они уехали туда сознательно и пока они сами не вернутся, их оттуда не выковыриваешь. И создавать им трудности не стоит.Создавая им трудности, только укрепит их в мысли, что с Украиной-государством надо рвать связиА если не создавать им трудности, то есть шансы, что они ещё вернутсяВот тут у меня самое непонятное.Есть норма закона, что повестку, уже заполненную, можно прислать на предприятие-контору-фирму и это будет считаться вручением.Можно даже придти на предприятие-контору-фирму с уже заполненными повестками (а не выписанными по месту) и вручить. Это неплохо работало в 2014 годуПочему это мало используется сейчас, мне совершенно непонятно.Либо сотрудники ТЦК полностью некомпетентны и тупо не знают об этом, либо сознательно не используют эту законную процедуру вручения повесток, ради сомнительной выписки повесток на улицеТем более, что предприятия-конторы-фирми периодически отправляют данные о своих сотрудниках отправляют в ТЦКЭто самая проблемная категорияМеста работы - нет. По месту жительства - не вручить да и чаще живёт не по месту жительстваТаких, кроме как на улице и не отловишь.НО ... (небольшая ремарка) ... какого хрена, мои коллеги и знакомые, которые были оформлены официально, получали повестки на улице, а не по месту работы ?Ок, теперь определимся с формулировками.На улице не раздают уже заполненные повестки, а именно, что выписывают повестки вручную.Если уж так хочется, то