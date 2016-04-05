Бетон написав:Мои друзья обижаются, когда я присылаю шуточные ролики про боневтика. Почему? До этого 20 лет он ржал не только лишь над всеми. А извинился только перед кадыровым 😂 Так и бигус: любишь кататься, люби и саночки возить
А ти крім розсилати відео що зробив/робиш для країни в якій живеш ?
Я, конечно, несколько сгустил краски, но, думаю, и Hotab немного тоже.
Я - практически нигде в том своем спиче. На данный момент экипаж одной из машин (одной из украинских авиакомпаний ) в Сомали уж почти неделю в плену у пиратов . Машину сожгли после вынужденной посадки. ( я об этом писал, но потом удалил, так как исчез предмет этого сообщения здесь) Все имеет свою цену. И относительно большие деньги - тоже. ..............
Не спорю. Безусловно. Но далеко не все идут на вынужденную и попадают в плен. И я даже не конкретно об этом, а вообще о Вашем описании.
Хочу написать несколько мыслей по поводу мобилизации ...
Итак, что у нас на сейчас ... та хреново всё у нас с мобилизацией. Хреново со всех сторон. Тому есть несколько факторов и все они, по совокупности, привели к такой ситуации.
Пофигизим людей. Да, тогда в 2022 году был подъём и в ТЦК стояли очереди. Но тогда призвали явно не всех, типа, мы вас позовём, когда нужно. Не позвали. А повторно стучаться в закрытые двери, многие уже не стали. А потом начал действовать следующий фактор.
Неправомерные действия сотрудников ТЦК. Которые были весьма активно сняты и выложены в интернете. Чем создали очень негативное отношение к ТЦК
Увольнение всех военкомов, вместо того, чтобы уволить точечно
Что делать ? (с) один кацап
Ещё бОльше закручивать гайки - это точно не вариант. Точнее, это вариант гарантированно получить совершенно противоположный результат.
Взглянём шире ... по сути, сейчас есть несколько категорий людей, которые ещё не в ЗСУ
Кто выехал за границу.
Кто работает и официально оформлен.
Кто работает, но официально НЕ оформлен.
Распишу мысли по каждой категории 1)Выехал за границу Забудьте о них. Они уехали туда сознательно и пока они сами не вернутся, их оттуда не выковыриваешь. И создавать им трудности не стоит. Создавая им трудности, только укрепит их в мысли, что с Украиной-государством надо рвать связи А если не создавать им трудности, то есть шансы, что они ещё вернутся
2)Работает и официально оформлен Вот тут у меня самое непонятное.
Есть норма закона, что повестку, уже заполненную, можно прислать на предприятие-контору-фирму и это будет считаться вручением. Можно даже придти на предприятие-контору-фирму с уже заполненными повестками (а не выписанными по месту) и вручить. Это неплохо работало в 2014 году
Почему это мало используется сейчас, мне совершенно непонятно. Либо сотрудники ТЦК полностью некомпетентны и тупо не знают об этом, либо сознательно не используют эту законную процедуру вручения повесток, ради сомнительной выписки повесток на улице
Тем более, что предприятия-конторы-фирми периодически отправляют данные о своих сотрудниках отправляют в ТЦК
3)Работает, но официально НЕ оформлен Это самая проблемная категория
Места работы - нет. По месту жительства - не вручить да и чаще живёт не по месту жительства
Таких, кроме как на улице и не отловишь.
НО ... (небольшая ремарка) ... какого хрена, мои коллеги и знакомые, которые были оформлены официально, получали повестки на улице, а не по месту работы ?
Ок, теперь определимся с формулировками. На улице не раздают уже заполненные повестки, а именно, что выписывают повестки вручную.
Если уж так хочется выписывать повестки на улице, то
Необходимо это оформить законодательно
Определить законодательно форму удостоверения сотрудника ТЦК, который имеет право проверки документов для определения личности и выписывания повестки вручную. Давать такое право всем сотрудникам ТЦК - ну такое себе
На улице давать право выписывать повестки вручную только для уточнения данных в ТЦК.
Тем, кто не явился в ТЦК, по повестке уточнения данных - админ.штраф. Если не уплатил, передача в исполнительную службу. И далее, реестр должников и прочие радости. ТЦК не должно иметь прав на работу с реестром должников.
Прямой запрет сотрудникам ТЦК доставлять граждан в ТЦК для уточнения данных
ЛАД написав:"С учетом огромной территории и количества стратегических объектов России, скорее всего, потребуется намного больше таких сил и средств, чем Украине.
Лінія входу з України відповідає аналогічній з раші. Більше того, навряд чи україна може експериментувати і направляти атаки через треті країни, в тому числі з НАТИ. Ну якщо пролетять, то так, площа більша. До речі партнери далекі від виснаження в плані військової допомоги:
На Заході кажуть, що майже вичерпали запаси зброї для допомоги українцям. На початку 2022 року в арсеналі країн НАТО та ЄС налічувалося понад 15 тис танків, близько 7 тис гаубиць 155/152 міліметрів, а також 1,6 тис РСЗВ. Таким чином, з початку великої війни до кінця жовтня 2023 року Україна отримала від союзників 5,2% наявних у них танків, 8,9% гаубиць та 5,9% систем РСЗВ. https://www.epravda.com.ua/weeklycharts ... 18/708875/
Они, вроде, больше говорят не о нехватке оружия, а о нехватке боеприпасов. А насчёт ПВО... Как показывает практика (и наша, и противника) на линии входа удаётся остановить достаточно небольшую часть средств поражения, так что площа має значення.
Німецький Бундестаг ухвалив закон, який спрощує набуття громадянства ФРН і дозволяє множинне громадянство. Нові правила поширюватимуться і на українських біженців. На засіданні у п'ятницю, 19 січня, "за" ухвалення цього закону проголосували 382 депутати, "проти" – 234, утрималися – 23, повідомляє Deutsche Welle. Закон покликаний прискорити натуралізацію іноземців у Німеччині – для цього буде достатньо проживати в країні п'ять років замість нинішніх восьми. Також потрібно буде виконати низку умов, зокрема, мати роботу та скласти іспит на знання мови. За умови особливих успіхів в процесі інтеграції (володіння німецькою мовою, участь у волонтерській діяльності, наявності професійних успіхів і кваліфікації) для отримання німецького громадянства буде достатньо і трьох років. Крім того, іноземцям, які прийняли громадянство Німеччини, дозволять зберігати також колишній паспорт. Народжені у ФРН діти іноземців автоматично отримуватимуть німецьке громадянство, якщо один з батьків мешкає в Німеччині понад 5 років.
Цікаво що виберуть біженці: громадянство Німеччини чи повернення в країну де "не можна просто дихати повітрям" (с)
Бетон написав:🔺Атаки дронів по Москві та Санкт-Петербургу можуть налаштувати росіян проти путіна, - пише Bild
"Ці атаки показують, що через два тижні після зупинення будь-яких постачань зброї зі США Україна перебуває у відчайдушному становищі і через відсутність альтернатив змушена вдаватися до асиметричних методів ведення війни.
Це означає, що оскільки Київ не в змозі відобразити вторгнення російської армії на своїй території, український уряд все частіше вдається до атак на військово-промисловий комплекс російських великих міст.
Їхня мета - налаштувати населення Росії проти свого диктаторського керівництва, щоб вони - або, принаймні, впливові олігархи - чинили тиск на путіна та його кліку для припинення окупації України", - пише військовий оглядач видання Юліан Репке.
А вы пишете асимметричные действия не эффективны.
Приехал шиукатур из передка в отпуск. Киборг настоящий. Говорит сняли их и отвели. Разбили сильно. Нечем работать. Вместо пяти ящиков припасов, один. А как экономить, когда они лезут?
Не понятно, как ОПГ хамас под носом у лучшей разведки мира а антисанитарных условиях смогла вырыто 500 км теннелей и наладить, внимание, производство ракет! А у нас закрыли ракетные программы в 19 м
Тоннели рыть - ну, допустим, знала разведка, что роют. И что должны были делать? Копать землю никому не запрещено, это не терроризм и не военные действия. А ракеты... Не надо сравнивать божий дар с яичницей. Ракеты ХАМАСа, если очень грубо, это обрезки труб, начинённые порохом с точностью попадания +-лапоть. Плюс малая дальность - не долетают даже до севера Израиля. Если говорить о тех, которые они делают сами. Нам такие ракеты и даром не нужны - бесполезны. У них это в основном психологическое оружие. И у нас не закрыли ракетные программы в 2019. Это прямая ложь.
Бетон написав:Мои друзья обижаются, когда я присылаю шуточные ролики про боневтика. Почему? До этого 20 лет он ржал не только лишь над всеми. А извинился только перед кадыровым 😂 Так и бигус: любишь кататься, люби и саночки возить
А ти крім розсилати відео що зробив/робиш для країни в якій живеш ?
а ты вообще кто? я перед тобой отчитываться не собираюсь
прикол, кстати. за 2023 я, как физ лицо (не учитывая предприним деятельность) заплатил в бюджет 2 ляма. и тут впервые за 20 лет мне от государства потребовалась справка из гос больницы. пхахаха. думаете дали? щазз заплатил в частную 1000 грн. не ну честно, анекдот
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 19 січ, 2024 17:48, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Среди моих знакомых (одногруппников, однокашников) 50/50 … Кто-то очень хорошо устроится, свалив либо после первого контракта , либо ранее. Есть и пилоты Боингов, и разнорабочие на кондиционерах (монтаж). Есть владелец банка (до сих пор не знаю название) и машинист на мизерный зарплате. А есть и не свалили, и сейчас командир ав. истребительной бригады, и даже генерал в штабе Повітряних Сил в Вінниці.
починаючи з 1993-1994 відкрилось вікно нових можливостей (працювати "під флагом"), а до того 7 років працював в чмп (починаючи з 55 дол на місяць (кадетом 11 дол) і в 1993 вже було 430 дол), але до 1994 на флоті з моєї роти залишилось десь 2/3 від випуску 1987року(85) (десь 30 чоловік були за розподілом до Камчатки, Находки, Сахаліну і Владивостоку)-в 1992 назад повернулось менше 5. До ковіда ще працювало десь 20-25 капітанів, зараз вже менше , скільки залишилось -невідомо, зустріч на 35ту річницю випуску планували на травень 2022
Один хлоп з ростову (закінчив з червоним) відмовився їхати на Далекий Схід (а поїхав до москви в міністерство ммф ссср (добиватись правди), там отримав роботу клерком при міністерстві(одружився на секретарші свого боса), потім працював в роснефть а далі газпромнефть (але як був м*даком -таким і залишився), у нього був з першого курсу псоріаз на руках, тому з ним ніхто не жив після 2курсу до 5го він мешкав сам у кубрику хтось більше років 25 мешкає (США, Німеччина, Норвегія, Британія)