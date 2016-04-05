RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6382638363846385>
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:15

  Бетон написав:Мои друзья обижаются, когда я присылаю шуточные ролики про боневтика.
Почему? До этого 20 лет он ржал не только лишь над всеми.
А извинился только перед кадыровым 😂
Так и бигус: любишь кататься, люби и саночки возить

А ти крім розсилати відео що зробив/робиш для країни в якій живеш ?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11617
З нами з: 18.06.08
Подякував: 54 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:17

  Hotab написав:ЛАД ,

Я, конечно, несколько сгустил краски, но, думаю, и Hotab немного тоже.

Я - практически нигде в том своем спиче. На данный момент экипаж одной из машин (одной из украинских авиакомпаний ) в Сомали уж почти неделю в плену у пиратов . Машину сожгли после вынужденной посадки. ( я об этом писал, но потом удалил, так как исчез предмет этого сообщения здесь)
Все имеет свою цену. И относительно большие деньги - тоже.
..............

Не спорю. Безусловно.
Но далеко не все идут на вынужденную и попадают в плен. И я даже не конкретно об этом, а вообще о Вашем описании.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27332
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5227 раз.
Подякували: 4837 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:19

Мобилизация

Хочу написать несколько мыслей по поводу мобилизации ...

Итак, что у нас на сейчас ... та хреново всё у нас с мобилизацией. Хреново со всех сторон. Тому есть несколько факторов и все они, по совокупности, привели к такой ситуации.
  • Пофигизим людей. Да, тогда в 2022 году был подъём и в ТЦК стояли очереди. Но тогда призвали явно не всех, типа, мы вас позовём, когда нужно. Не позвали. А повторно стучаться в закрытые двери, многие уже не стали. А потом начал действовать следующий фактор.
  • Неправомерные действия сотрудников ТЦК. Которые были весьма активно сняты и выложены в интернете. Чем создали очень негативное отношение к ТЦК
  • Увольнение всех военкомов, вместо того, чтобы уволить точечно

Что делать ? (с) один кацап

Ещё бОльше закручивать гайки - это точно не вариант.
Точнее, это вариант гарантированно получить совершенно противоположный результат.

Взглянём шире ... по сути, сейчас есть несколько категорий людей, которые ещё не в ЗСУ
  • Кто выехал за границу.
  • Кто работает и официально оформлен.
  • Кто работает, но официально НЕ оформлен.

Распишу мысли по каждой категории
1) Выехал за границу
Забудьте о них. Они уехали туда сознательно и пока они сами не вернутся, их оттуда не выковыриваешь. И создавать им трудности не стоит.
Создавая им трудности, только укрепит их в мысли, что с Украиной-государством надо рвать связи
А если не создавать им трудности, то есть шансы, что они ещё вернутся

2) Работает и официально оформлен
Вот тут у меня самое непонятное.

Есть норма закона, что повестку, уже заполненную, можно прислать на предприятие-контору-фирму и это будет считаться вручением.
Можно даже придти на предприятие-контору-фирму с уже заполненными повестками (а не выписанными по месту) и вручить. Это неплохо работало в 2014 году

Почему это мало используется сейчас, мне совершенно непонятно.
Либо сотрудники ТЦК полностью некомпетентны и тупо не знают об этом, либо сознательно не используют эту законную процедуру вручения повесток, ради сомнительной выписки повесток на улице

Тем более, что предприятия-конторы-фирми периодически отправляют данные о своих сотрудниках отправляют в ТЦК

3) Работает, но официально НЕ оформлен
Это самая проблемная категория

Места работы - нет. По месту жительства - не вручить да и чаще живёт не по месту жительства

Таких, кроме как на улице и не отловишь.

НО ... (небольшая ремарка) ... какого хрена, мои коллеги и знакомые, которые были оформлены официально, получали повестки на улице, а не по месту работы ?

Ок, теперь определимся с формулировками.
На улице не раздают уже заполненные повестки, а именно, что выписывают повестки вручную.

Если уж так хочется выписывать повестки на улице, то
  • Необходимо это оформить законодательно
  • Определить законодательно форму удостоверения сотрудника ТЦК, который имеет право проверки документов для определения личности и выписывания повестки вручную. Давать такое право всем сотрудникам ТЦК - ну такое себе
  • На улице давать право выписывать повестки вручную только для уточнения данных в ТЦК.
  • Тем, кто не явился в ТЦК, по повестке уточнения данных - админ.штраф. Если не уплатил, передача в исполнительную службу. И далее, реестр должников и прочие радости.
    ТЦК не должно иметь прав на работу с реестром должников.
  • Прямой запрет сотрудникам ТЦК доставлять граждан в ТЦК для уточнения данных
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9017
З нами з: 31.08.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:23

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:"С учетом огромной территории и количества стратегических объектов России, скорее всего, потребуется намного больше таких сил и средств, чем Украине.

Лінія входу з України відповідає аналогічній з раші. Більше того, навряд чи україна може експериментувати і направляти атаки через треті країни, в тому числі з НАТИ. Ну якщо пролетять, то так, площа більша.
До речі партнери далекі від виснаження в плані військової допомоги:
На Заході кажуть, що майже вичерпали запаси зброї для допомоги українцям.
На початку 2022 року в арсеналі країн НАТО та ЄС налічувалося понад 15 тис танків, близько 7 тис гаубиць 155/152 міліметрів, а також 1,6 тис РСЗВ. Таким чином, з початку великої війни до кінця жовтня 2023 року Україна отримала від союзників 5,2% наявних у них танків, 8,9% гаубиць та 5,9% систем РСЗВ. https://www.epravda.com.ua/weeklycharts ... 18/708875/

Они, вроде, больше говорят не о нехватке оружия, а о нехватке боеприпасов.
А насчёт ПВО... Как показывает практика (и наша, и противника) на линии входа удаётся остановить достаточно небольшую часть средств поражения, так что площа має значення.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27332
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5227 раз.
Подякували: 4837 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:32

Німецький Бундестаг ухвалив закон, який спрощує набуття громадянства ФРН і дозволяє множинне громадянство. Нові правила поширюватимуться і на українських біженців.
На засіданні у п'ятницю, 19 січня, "за" ухвалення цього закону проголосували 382 депутати, "проти" – 234, утрималися – 23, повідомляє Deutsche Welle.
Закон покликаний прискорити натуралізацію іноземців у Німеччині – для цього буде достатньо проживати в країні п'ять років замість нинішніх восьми. Також потрібно буде виконати низку умов, зокрема, мати роботу та скласти іспит на знання мови. За умови особливих успіхів в процесі інтеграції (володіння німецькою мовою, участь у волонтерській діяльності, наявності професійних успіхів і кваліфікації) для отримання німецького громадянства буде достатньо і трьох років.
Крім того, іноземцям, які прийняли громадянство Німеччини, дозволять зберігати також колишній паспорт.
Народжені у ФРН діти іноземців автоматично отримуватимуть німецьке громадянство, якщо один з батьків мешкає в Німеччині понад 5 років.


Цікаво що виберуть біженці: громадянство Німеччини чи повернення в країну де "не можна просто дихати повітрям" (с)
Letusrock
 
Повідомлень: 1081
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Есть норма закона, что повестку, уже заполненную, можно прислать на предприятие-контору-фирму и это будет считаться вручением.

Є деякі підприємства куди регулярно ходили, наприклад лижна фабрика, і там зараз 80% працівників - жінки, і ще 19% працівників мають відстрочку.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2158
З нами з: 29.07.22
Подякував: 366 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:35

  Бетон написав:🔺Атаки дронів по Москві та Санкт-Петербургу можуть налаштувати росіян проти путіна, - пише Bild

"Ці атаки показують, що через два тижні після зупинення будь-яких постачань зброї зі США Україна перебуває у відчайдушному становищі і через відсутність альтернатив змушена вдаватися до асиметричних методів ведення війни.

Це означає, що оскільки Київ не в змозі відобразити вторгнення російської армії на своїй території, український уряд все частіше вдається до атак на військово-промисловий комплекс російських великих міст.

Їхня мета - налаштувати населення Росії проти свого диктаторського керівництва, щоб вони - або, принаймні, впливові олігархи - чинили тиск на путіна та його кліку для припинення окупації України", - пише військовий оглядач видання Юліан Репке.

А вы пишете асимметричные действия не эффективны.

Приехал шиукатур из передка в отпуск. Киборг настоящий. Говорит сняли их и отвели. Разбили сильно. Нечем работать. Вместо пяти ящиков припасов, один. А как экономить, когда они лезут?

Не понятно, как ОПГ хамас под носом у лучшей разведки мира а антисанитарных условиях смогла вырыто 500 км теннелей и наладить, внимание, производство ракет!
А у нас закрыли ракетные программы в 19 м

Тоннели рыть - ну, допустим, знала разведка, что роют. И что должны были делать? Копать землю никому не запрещено, это не терроризм и не военные действия.
А ракеты... Не надо сравнивать божий дар с яичницей. Ракеты ХАМАСа, если очень грубо, это обрезки труб, начинённые порохом с точностью попадания +-лапоть. Плюс малая дальность - не долетают даже до севера Израиля. Если говорить о тех, которые они делают сами. Нам такие ракеты и даром не нужны - бесполезны. У них это в основном психологическое оружие.
И у нас не закрыли ракетные программы в 2019. Это прямая ложь.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27332
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5227 раз.
Подякували: 4837 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:39

ЛАД ,


далеко не все идут на вынужденную и попадают в плен.


если бы все, то даже за 100куе в месяц не нашли желающих бы никого)))
Hotab
 
Повідомлень: 10736
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2143 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:43

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:Мои друзья обижаются, когда я присылаю шуточные ролики про боневтика.
Почему? До этого 20 лет он ржал не только лишь над всеми.
А извинился только перед кадыровым 😂
Так и бигус: любишь кататься, люби и саночки возить

А ти крім розсилати відео що зробив/робиш для країни в якій живеш ?

а ты вообще кто? я перед тобой отчитываться не собираюсь

прикол, кстати. за 2023 я, как физ лицо (не учитывая предприним деятельность) заплатил в бюджет 2 ляма.
и тут впервые за 20 лет мне от государства потребовалась справка из гос больницы.
пхахаха. думаете дали? щазз
заплатил в частную 1000 грн. не ну честно, анекдот :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 19 січ, 2024 17:48, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1682
З нами з: 17.12.22
Подякував: 73 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:45

  prodigy написав:
  Hotab написав:Среди моих знакомых (одногруппников, однокашников) 50/50 …
Кто-то очень хорошо устроится, свалив либо после первого контракта , либо ранее. Есть и пилоты Боингов, и разнорабочие на кондиционерах (монтаж). Есть владелец банка (до сих пор не знаю название) и машинист на мизерный зарплате.
А есть и не свалили, и сейчас командир ав. истребительной бригады, и даже генерал в штабе Повітряних Сил в Вінниці.


починаючи з 1993-1994 відкрилось вікно нових можливостей (працювати "під флагом"), а до того 7 років працював в чмп (починаючи з 55 дол на місяць (кадетом 11 дол) і в 1993 вже було 430 дол), але до 1994 на флоті з моєї роти залишилось десь 2/3 від випуску 1987року(85) (десь 30 чоловік були за розподілом до Камчатки, Находки, Сахаліну і Владивостоку)-в 1992 назад повернулось менше 5. До ковіда ще працювало десь 20-25 капітанів, зараз вже менше , скільки залишилось -невідомо, зустріч на 35ту річницю випуску планували на травень 2022 :(

Один хлоп з ростову (закінчив з червоним) відмовився їхати на Далекий Схід (а поїхав до москви в міністерство ммф ссср (добиватись правди), там отримав роботу клерком при міністерстві(одружився на секретарші свого боса), потім працював в роснефть а далі газпромнефть (але як був м*даком -таким і залишився), у нього був з першого курсу псоріаз на руках, тому з ним ніхто не жив після 2курсу до 5го він мешкав сам у кубрику
хтось більше років 25 мешкає (США, Німеччина, Норвегія, Британія)

Псориаз не заразен.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27332
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5227 раз.
Подякували: 4837 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 6382638363846385>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, andrijk777, Banderlog, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 161745
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 550430
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 20681
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4837)
19.01.2024 16:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.