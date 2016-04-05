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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6382638363846385
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:50

  pesikot написав:
2) Работает и официально оформлен
Вот тут у меня самое непонятное.

Есть норма закона, что повестку, уже заполненную, можно прислать на предприятие-контору-фирму и это будет считаться вручением.
Можно даже придти на предприятие-контору-фирму с уже заполненными повестками (а не выписанными по месту) и вручить. Это неплохо работало в 2014 году

Почему это мало используется сейчас, мне совершенно непонятно.
Либо сотрудники ТЦК полностью некомпетентны и тупо не знают об этом, либо сознательно не используют эту законную процедуру вручения повесток, ради сомнительной выписки повесток на улице

Тем более, что предприятия-конторы-фирми периодически отправляют данные о своих сотрудниках отправляют в ТЦК


у вас суттєва похибка в цьому пункті - офіціалів потрібно ділити на броньованих і ні.
тих хто не броньований трусять аж гай гудить. є випадки коли ТЦК просто зупиняли виробничі процеси своїми рейдами з повістками.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:52

  Hotab написав:ЛАД ,


далеко не все идут на вынужденную и попадают в плен.


если бы все, то даже за 100куе в месяц не нашли желающих бы никого)))

Не сомневаюсь. Развлечение так себе. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:59

  ЛАД написав:
  prodigy написав:///
Один хлоп з ростову (закінчив з червоним) відмовився їхати на Далекий Схід (а поїхав до москви в міністерство ммф ссср (добиватись правди), там отримав роботу клерком при міністерстві(одружився на секретарші свого боса), потім працював в роснефть а далі газпромнефть (але як був м*даком -таким і залишився), у нього був з першого курсу псоріаз на руках, тому з ним ніхто не жив після 2курсу до 5го він мешкав сам у кубрику
хтось більше років 25 мешкає (США, Німеччина, Норвегія, Британія)

Псориаз не заразен.

Как и СПИД в быту :wink: -- но человеческую натуру просто так не переделать...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всіх вітаю з другою річницею виступу зеленскього 19.01.2022: "а далі будуть городи, шашлики та зно"

Від щирого серця дякую вам. Саме завдяки вашому заспокоєнню я продав авто і "спокійно" робив ремонт квартири. Дружною сім'єю ми зустріли ранок 24, бо чомусь не було білетів на поїзд. Тю
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:04

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Есть норма закона, что повестку, уже заполненную, можно прислать на предприятие-контору-фирму и это будет считаться вручением.

Є деякі підприємства куди регулярно ходили, наприклад лижна фабрика, і там зараз 80% працівників - жінки, і ще 19% працівників мають відстрочку.

Чудово, але є багато підприємств куди взагалі не ходили

Я до чого, є норма - виконуйте. Але не виконують, або вибірково виконують.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:09

  Bobua написав:
  холява написав:Bobua

ВОВУА я трохи подумав і скажу так ,підробити папірці складно , бо як поставити записи в журнал находжень , операційний журнал , журнал прийому у відділенні , журнал виписки ?
Ви розуміете те все повинно співпадати по часу .... і з історіей хвороби .



О. Добре, що підробити хоч десь важко.

Але таке й пояснює затримки от хоч би на кордоні, на які тут чомусь люблять скаржитись.
Бо звірення всіх тих даних потребує часу.

Згідно якого закону, потребує звірення всіх тих даних ?
Закон ? Постанова ?

Якщо немає, то краще мовчи

  Bobua написав:А натомість -- народ радіє в ютюбах і навіть на цьому форумі, коли якась бикота, проїздом з усіляких биковелів бикує на держ.службовців...

Держ.службовці зобов"язані діяти, згідно чинного законодавства

Якщо вони свідомо порушують законодавство, то на них бикуют.
Порушують - отримують
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