pesikot написав: 2)Работает и официально оформлен Вот тут у меня самое непонятное.
Есть норма закона, что повестку, уже заполненную, можно прислать на предприятие-контору-фирму и это будет считаться вручением. Можно даже придти на предприятие-контору-фирму с уже заполненными повестками (а не выписанными по месту) и вручить. Это неплохо работало в 2014 году
Почему это мало используется сейчас, мне совершенно непонятно. Либо сотрудники ТЦК полностью некомпетентны и тупо не знают об этом, либо сознательно не используют эту законную процедуру вручения повесток, ради сомнительной выписки повесток на улице
Тем более, что предприятия-конторы-фирми периодически отправляют данные о своих сотрудниках отправляют в ТЦК
у вас суттєва похибка в цьому пункті - офіціалів потрібно ділити на броньованих і ні. тих хто не броньований трусять аж гай гудить. є випадки коли ТЦК просто зупиняли виробничі процеси своїми рейдами з повістками.
prodigy написав:/// Один хлоп з ростову (закінчив з червоним) відмовився їхати на Далекий Схід (а поїхав до москви в міністерство ммф ссср (добиватись правди), там отримав роботу клерком при міністерстві(одружився на секретарші свого боса), потім працював в роснефть а далі газпромнефть (але як був м*даком -таким і залишився), у нього був з першого курсу псоріаз на руках, тому з ним ніхто не жив після 2курсу до 5го він мешкав сам у кубрику хтось більше років 25 мешкає (США, Німеччина, Норвегія, Британія)
Псориаз не заразен.
Как и СПИД в быту -- но человеческую натуру просто так не переделать...
ВОВУА я трохи подумав і скажу так ,підробити папірці складно , бо як поставити записи в журнал находжень , операційний журнал , журнал прийому у відділенні , журнал виписки ? Ви розуміете те все повинно співпадати по часу .... і з історіей хвороби .
О. Добре, що підробити хоч десь важко.
Але таке й пояснює затримки от хоч би на кордоні, на які тут чомусь люблять скаржитись. Бо звірення всіх тих даних потребує часу.
Згідно якого закону, потребує звірення всіх тих даних ? Закон ? Постанова ?
Якщо немає, то краще мовчи
Bobua написав:А натомість -- народ радіє в ютюбах і навіть на цьому форумі, коли якась бикота, проїздом з усіляких биковелів бикує на держ.службовців...
Держ.службовці зобов"язані діяти, згідно чинного законодавства
Якщо вони свідомо порушують законодавство, то на них бикуют. Порушують - отримують
– По вашій посмішці можна сказати, що ви не з тих, хто втомився від війни?
– Однозначно. Якщо ми зараз всі втомимось, то війна закінчиться дуже швидко, але не на нашу користь. Мене дуже дратує ось ця тенденція: відеоінструкції про те, як розмовляти з "тецекашникам", як відшити їх на блокпосту.
Купа телеграм-каналів про те, де ходять "тецекашники". Пацани, ви це серйозно? Блін, я не знаю. Як казав один рівненський пацик – "це мєрзость". І цей пацик, до речі, воює.
Кажуть про якісь "ігри політиків", про те, що "в мене одне життя". А у всіх інших що – дев'ять, ну?!