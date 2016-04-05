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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 63846385638663876388>
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:25

  unicdima написав:У 2022 році я бачив дуже багато людей з думкою: треба йти на війну і просто валити ворога. А зараз все більше бачу: "Я не хочу йти вмирати!". А чого ти одразу вирішив, що будеш вмирати? Йди і змушуй вмирати ворога!
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/01/19/7437913/

Ось і питання ...

А хто відвернув тих людей в 2022 році від ТЦК ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:27

  ЛАД написав:И у нас не закрыли ракетные программы в 2019. Это прямая ложь.

Тобто, з 2019 до лютого 2022 всеж-такибула вироблена значна (або хоч якась кількість) ракет, які зараз чомусь не використовують, а бережуть на "новий рік"? Хочу нагадати, що зе-владі у цей час навіть не потрібно було винаходити щось нове, а лище продовжувати використовувати попередні винаходи.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:36

  unicdima написав:У 2022 році я бачив дуже багато людей з думкою: треба йти на війну і просто валити ворога. А зараз все більше бачу: "Я не хочу йти вмирати!". А чого ти одразу вирішив, що будеш вмирати? Йди і змушуй вмирати ворога!
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/01/19/7437913/

Тогда уже и цитировать оттуда же, что в 2014м настрой был куда более боевой, чем в 2022м. А так, что удивительного в том, что люди, поражённые идеей идти на войну, конечно, какое-то количество врагов завалили, но и сами естественным образом закончились? И теперь возрос процент тех, кто на фронт не желает? Так естественный отбор и работает.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:39

  mephala написав:
  pesikot написав:
2) Работает и официально оформлен
Вот тут у меня самое непонятное.

Есть норма закона, что повестку, уже заполненную, можно прислать на предприятие-контору-фирму и это будет считаться вручением.
Можно даже придти на предприятие-контору-фирму с уже заполненными повестками (а не выписанными по месту) и вручить. Это неплохо работало в 2014 году

Почему это мало используется сейчас, мне совершенно непонятно.
Либо сотрудники ТЦК полностью некомпетентны и тупо не знают об этом, либо сознательно не используют эту законную процедуру вручения повесток, ради сомнительной выписки повесток на улице

Тем более, что предприятия-конторы-фирми периодически отправляют данные о своих сотрудниках отправляют в ТЦК


у вас суттєва похибка в цьому пункті - офіціалів потрібно ділити на броньованих і ні.
тих хто не броньований трусять аж гай гудить. є випадки коли ТЦК просто зупиняли виробничі процеси своїми рейдами з повістками.

Ок, прийнято
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:и тут впервые за 20 лет мне от государства потребовалась справка из гос больницы.
пхахаха. думаете дали? щазз

о инвалидности?)))
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:43

  Investor_K написав:
  Xenon написав:Скоро бігти буде нікуди

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Великобритания и ее союзники должны подготовиться к глобальной войне с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая может начаться в течение пяти лет.

Африка наразі виглядає дуже перспективним місцем у разі третьої світової. Але не вся. Окремі країни.

білих людей там дуже чекають. особливо з грошима :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:49

  pesikot написав:Ось і питання ...

А хто відвернув тих людей в 2022 році від ТЦК ?

Такі як ти знайдуть тисячу причин.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:54

  moveton написав:
  unicdima написав:У 2022 році я бачив дуже багато людей з думкою: треба йти на війну і просто валити ворога. А зараз все більше бачу: "Я не хочу йти вмирати!". А чого ти одразу вирішив, що будеш вмирати? Йди і змушуй вмирати ворога!
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/01/19/7437913/

Тогда уже и цитировать оттуда же, что в 2014м настрой был куда более боевой, чем в 2022м. А так, что удивительного в том, что люди, поражённые идеей идти на войну, конечно, какое-то количество врагов завалили, но и сами естественным образом закончились? И теперь возрос процент тех, кто на фронт не желает? Так естественный отбор и работает.
/


А який ще може бути настрій на фоні того що робить зараз влада?
Скандали з суддями, чінуши з орківськими паспортами, статки воєнкомів і багато всього іншого...
Купляв дитині плітоноску з захистом шиї, 34 000 грн без вартості плит та багато всьго корисного на додачу, взуття навіть. Звідки братись настрою воювати в тих областях де ніколи не був, дивлячись на відпочиваючих в буковелях ті той треш від людей по всіх гілках влади? Ще за власний кошт... Окрема подяка тим форумчанам хто скидався на авто.
Звісно на початку коли ворог був поруч було бажання воювати, но після здачи півдня я вважаю що так домовились зелені і зараз з нашої сторони ми втрачаємо кращіх громадян України.
так собі настрій... :(
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:55

  moveton написав:Тогда уже и цитировать оттуда же, что в 2014м настрой был куда более боевой, чем в 2022м. А так, что удивительного в том, что люди, поражённые идеей идти на войну, конечно, какое-то количество врагов завалили, но и сами естественным образом закончились? И теперь возрос процент тех, кто на фронт не желает? Так естественный отбор и работает.

То виходить більша частина українців не достойна мати свою державу?
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:55

  unicdima написав:
  pesikot написав:Ось і питання ...

А хто відвернув тих людей в 2022 році від ТЦК ?

Такі як ти знайдуть тисячу причин.

Ти не відповів ...
Поки ти не зрозумієшь причини, ти не зможешь це вирішити ...

А ярлики вішати - це є саме просте
pesikot
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  #<1 ... 63846385638663876388>
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