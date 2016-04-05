ЛАД написав:И у нас не закрыли ракетные программы в 2019. Это прямая ложь.
Тобто, з 2019 до лютого 2022 всеж-такибула вироблена значна (або хоч якась кількість) ракет, які зараз чомусь не використовують, а бережуть на "новий рік"? Хочу нагадати, що зе-владі у цей час навіть не потрібно було винаходити щось нове, а лище продовжувати використовувати попередні винаходи.
Ну звісно не закрили, просто тихенько саботували. Десь грошей не виділили, десь шасі погане... А там, де серійне виробництво було вже налаштоване (ті ж Вільхи, яких виготовили 100 на склад та й Хомчаку більше було не потрібно) - тупо не замовляли.
unicdima написав:У 2022 році я бачив дуже багато людей з думкою: треба йти на війну і просто валити ворога. А зараз все більше бачу: "Я не хочу йти вмирати!". А чого ти одразу вирішив, що будеш вмирати? Йди і змушуй вмирати ворога! https://www.pravda.com.ua/articles/2024/01/19/7437913/
Напевно не дуже хочуть це робити з лопатами Кулєби.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 19 січ, 2024 18:59, всього редагувалось 1 раз.
moveton написав:Тогда уже и цитировать оттуда же, что в 2014м настрой был куда более боевой, чем в 2022м. А так, что удивительного в том, что люди, поражённые идеей идти на войну, конечно, какое-то количество врагов завалили, но и сами естественным образом закончились? И теперь возрос процент тех, кто на фронт не желает? Так естественный отбор и работает.
То виходить більша частина українців не достойна мати свою державу?
"Не гідні" ...
Українці гідні мати свою державу. Але ця держава повинна бути європейською державою, а не калькою з раше-стану
moveton написав:Тогда уже и цитировать оттуда же, что в 2014м настрой был куда более боевой, чем в 2022м. А так, что удивительного в том, что люди, поражённые идеей идти на войну, конечно, какое-то количество врагов завалили, но и сами естественным образом закончились? И теперь возрос процент тех, кто на фронт не желает? Так естественный отбор и работает.
То виходить більша частина українців не достойна мати свою державу?
Это сложный и довольно-таки бесмысленный вопрос. А ответ на вопрос "а есть ли эта більша частина в реальности?" несменяемый получать боится.
Investor_K написав:Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Великобритания и ее союзники должны подготовиться к глобальной войне с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая может начаться в течение пяти лет.
Африка наразі виглядає дуже перспективним місцем у разі третьої світової. Але не вся. Окремі країни.[/quote] білих людей там дуже чекають. особливо з грошима [/quote]
показательно доказано в ЮАР после эпохи "апартеида"
moveton написав:И теперь возрос процент тех, кто на фронт не желает? Так естественный отбор и работает.
То виходить більша частина українців не достойна мати свою державу?
Я без понятия кто там чего достоин и на что это влияет. Более того, сам по себе термин "своя держава" и на кой её нужно иметь нужно очень сильно определять. Могу только отметить, что такой настрой совсем не означает, что страна исчезнет. Россия в 1917м году произвела переворот именно на идее сдаться Германии. А пришедшие с фронта солдаты этот переворот произвели. Ну и ничего, ещё и той же Германии потом надавала.