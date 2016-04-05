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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6385638663876388>
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:55

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:И у нас не закрыли ракетные программы в 2019. Это прямая ложь.

Тобто, з 2019 до лютого 2022 всеж-такибула вироблена значна (або хоч якась кількість) ракет, які зараз чомусь не використовують, а бережуть на "новий рік"? Хочу нагадати, що зе-владі у цей час навіть не потрібно було винаходити щось нове, а лище продовжувати використовувати попередні винаходи.

Ну звісно не закрили, просто тихенько саботували. Десь грошей не виділили, десь шасі погане... А там, де серійне виробництво було вже налаштоване (ті ж Вільхи, яких виготовили 100 на склад та й Хомчаку більше було не потрібно) - тупо не замовляли.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:57

  unicdima написав:У 2022 році я бачив дуже багато людей з думкою: треба йти на війну і просто валити ворога. А зараз все більше бачу: "Я не хочу йти вмирати!". А чого ти одразу вирішив, що будеш вмирати? Йди і змушуй вмирати ворога!
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/01/19/7437913/

Напевно не дуже хочуть це робити з лопатами Кулєби.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 19 січ, 2024 18:59, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:58

  unicdima написав:
  moveton написав:Тогда уже и цитировать оттуда же, что в 2014м настрой был куда более боевой, чем в 2022м. А так, что удивительного в том, что люди, поражённые идеей идти на войну, конечно, какое-то количество врагов завалили, но и сами естественным образом закончились? И теперь возрос процент тех, кто на фронт не желает? Так естественный отбор и работает.

То виходить більша частина українців не достойна мати свою державу?

"Не гідні" ...

Українці гідні мати свою державу.
Але ця держава повинна бути європейською державою, а не калькою з раше-стану
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:58

  pesikot написав:Ти не відповів ...
Поки ти не зрозумієшь причини, ти не зможешь це вирішити ...

А ярлики вішати - це є саме просте

Я зрозумів що ти є ще до війни.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:00

  unicdima написав:
  pesikot написав:Ти не відповів ...
Поки ти не зрозумієшь причини, ти не зможешь це вирішити ...

А ярлики вішати - це є саме просте

Я зрозумів що ти є ще до війни.

Ну давай, напиши про мене ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:02

  pesikot написав:Українці гідні мати свою державу.
Але ця держава повинна бути європейською державою, а не калькою з раше-стану

А поки Україна не європейська держава то не будем її боронити і не будем платити податки.
То ти хочеш сказати, що українці гнилий народ?
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:03

  unicdima написав:
  moveton написав:Тогда уже и цитировать оттуда же, что в 2014м настрой был куда более боевой, чем в 2022м. А так, что удивительного в том, что люди, поражённые идеей идти на войну, конечно, какое-то количество врагов завалили, но и сами естественным образом закончились? И теперь возрос процент тех, кто на фронт не желает? Так естественный отбор и работает.

То виходить більша частина українців не достойна мати свою державу?

Это сложный и довольно-таки бесмысленный вопрос. А ответ на вопрос "а есть ли эта більша частина в реальности?" несменяемый получать боится.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:04

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Великобритания и ее союзники должны подготовиться к глобальной войне с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая может начаться в течение пяти лет.

Африка наразі виглядає дуже перспективним місцем у разі третьої світової. Але не вся. Окремі країни.[/quote]
білих людей там дуже чекають. особливо з грошима :lol:[/quote]


показательно доказано в ЮАР после эпохи "апартеида"
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:06

  unicdima написав:
  moveton написав:И теперь возрос процент тех, кто на фронт не желает? Так естественный отбор и работает.

То виходить більша частина українців не достойна мати свою державу?

Я без понятия кто там чего достоин и на что это влияет. Более того, сам по себе термин "своя держава" и на кой её нужно иметь нужно очень сильно определять. Могу только отметить, что такой настрой совсем не означает, что страна исчезнет. Россия в 1917м году произвела переворот именно на идее сдаться Германии. А пришедшие с фронта солдаты этот переворот произвели. Ну и ничего, ещё и той же Германии потом надавала.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:06

  unicdima написав:
  pesikot написав:Українці гідні мати свою державу.
Але ця держава повинна бути європейською державою, а не калькою з раше-стану

А поки Україна не європейська держава то не будем її боронити і не будем платити податки.
То ти хочеш сказати, що українці гнилий народ?

Не ховайся за всіх українців - це перший признак, що ти сам гнилий
І кажи за себе
pesikot
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