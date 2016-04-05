Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:06

unicdima написав: moveton написав: И теперь возрос процент тех, кто на фронт не желает? Так естественный отбор и работает. И теперь возрос процент тех, кто на фронт не желает? Так естественный отбор и работает.

То виходить більша частина українців не достойна мати свою державу? То виходить більша частина українців не достойна мати свою державу?

Я без понятия кто там чего достоин и на что это влияет. Более того, сам по себе термин "своя держава" и на кой её нужно иметь нужно очень сильно определять. Могу только отметить, что такой настрой совсем не означает, что страна исчезнет. Россия в 1917м году произвела переворот именно на идее сдаться Германии. А пришедшие с фронта солдаты этот переворот произвели. Ну и ничего, ещё и той же Германии потом надавала.