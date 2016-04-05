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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6385638663876388
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:12

  pesikot написав:Не ховайся за всіх українців - це перший признак, що ти сам гнилий
І кажи за себе

А я й не ховаюся, я сам пішов в армію, без всякої повістки.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:21

  Прохожий написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Великобритания и ее союзники должны подготовиться к глобальной войне с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая может начаться в течение пяти лет.

Африка наразі виглядає дуже перспективним місцем у разі третьої світової. Але не вся. Окремі країни.

білих людей там дуже чекають. особливо з грошима :lol:

показательно доказано в ЮАР после эпохи "апартеида"

Південна Родезія теж не дасть збрехати :D
хоча як тут пишуть, винні лише білі колонізатори 8)
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 19 січ, 2024 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:24

Все буде Україна!)))

  Letusrock написав:
Німецький Бундестаг ухвалив закон, який спрощує набуття громадянства ФРН і дозволяє множинне громадянство. Нові правила поширюватимуться і на українських біженців.
На засіданні у п'ятницю, 19 січня, "за" ухвалення цього закону проголосували 382 депутати, "проти" – 234, утрималися – 23, повідомляє Deutsche Welle.
Закон покликаний прискорити натуралізацію іноземців у Німеччині – для цього буде достатньо проживати в країні п'ять років замість нинішніх восьми. Також потрібно буде виконати низку умов, зокрема, мати роботу та скласти іспит на знання мови. За умови особливих успіхів в процесі інтеграції (володіння німецькою мовою, участь у волонтерській діяльності, наявності професійних успіхів і кваліфікації) для отримання німецького громадянства буде достатньо і трьох років.
Крім того, іноземцям, які прийняли громадянство Німеччини, дозволять зберігати також колишній паспорт.
Народжені у ФРН діти іноземців автоматично отримуватимуть німецьке громадянство, якщо один з батьків мешкає в Німеччині понад 5 років.


Цікаво що виберуть біженці: громадянство Німеччини чи повернення в країну де "не можна просто дихати повітрям" (с)
"Ви сталі мєньше дишать!"© :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:30

  Letusrock написав:
Німецький Бундестаг ухвалив закон, який спрощує набуття громадянства ФРН і дозволяє множинне громадянство. Нові правила поширюватимуться і на українських біженців.
На засіданні у п'ятницю, 19 січня, "за" ухвалення цього закону проголосували 382 депутати, "проти" – 234, утрималися – 23, повідомляє Deutsche Welle.
Закон покликаний прискорити натуралізацію іноземців у Німеччині – для цього буде достатньо проживати в країні п'ять років замість нинішніх восьми. Також потрібно буде виконати низку умов, зокрема, мати роботу та скласти іспит на знання мови. За умови особливих успіхів в процесі інтеграції (володіння німецькою мовою, участь у волонтерській діяльності, наявності професійних успіхів і кваліфікації) для отримання німецького громадянства буде достатньо і трьох років.
Крім того, іноземцям, які прийняли громадянство Німеччини, дозволять зберігати також колишній паспорт.
Народжені у ФРН діти іноземців автоматично отримуватимуть німецьке громадянство, якщо один з батьків мешкає в Німеччині понад 5 років.

Цікаво що виберуть біженці: громадянство Німеччини чи повернення в країну де "не можна просто дихати повітрям" (с)

звісно, громадянство Німеччині - серед тих, хто зможе здати німецьку мову, та прожити в Німеччині без допомоги. а всі інші все одне повернуться 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:33

  moveton написав:
  unicdima написав:У 2022 році я бачив дуже багато людей з думкою: треба йти на війну і просто валити ворога. А зараз все більше бачу: "Я не хочу йти вмирати!". А чого ти одразу вирішив, що будеш вмирати? Йди і змушуй вмирати ворога!
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/01/19/7437913/

Тогда уже и цитировать оттуда же, что в 2014м настрой был куда более боевой, чем в 2022м. А так, что удивительного в том, что люди, поражённые идеей идти на войну, конечно, какое-то количество врагов завалили, но и сами естественным образом закончились? И теперь возрос процент тех, кто на фронт не желает? Так естественный отбор и работает.


я очень хорошо помню как в марту-апреле 2014 все чинуши стали хоть к ране прикладай - с чем не обратишся все решают а не посылают.
а как поняли что ниче не поменяется то снова стали хер ложить на обывателя и занялись своими привычными делами - откаты и взятки.
потому не удивительно что народ первое время на эмоциях защищает Украину а потом видя что чинуши чем занимались тем и занимаются - начинает давать заднюю.

думаю 22й год не исключение - народ на эмоциях пошел защищать а потом видя яйца по 17 и все остальное начинает возвращаться к старой схеме. мы не лезем в то что вы воруете а вы не лезете в нашу жизнь. вот только чет чинуши решили что это 30 летнее правило они могут исправить в свою пользу - они воруют а народ на фронт.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:34

  unicdima написав:
  pesikot написав:Ось і питання ...

А хто відвернув тих людей в 2022 році від ТЦК ?

Такі як ти знайдуть тисячу причин.


ты уже монаковцев и прочих на фронт пристроил заботливый ты наш?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кабінет міністрів виділив на зведення інженерно-технічних та фортифікаційних споруд 17,5 мільярдів.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Псориаз не заразен.

про такую болезнь узнал только в начале 2000х (до того все говорили екзема)

проблема была не в екземе(или псориазе), а в том, что человек поступил в ОВИМУ с менталитетом зоны, мы еще на карантине (все бритые наголо), а он заявляет:
я закончил ростовский техникум, мастер спорта по боксу, держал в кулаке весь технарь и вы (сынки) будете у меня все здесь(и кулаки показывает), курсанты ему говорят: здесь не зона, это не работает-ночью получишь табуреткой(баночкой) по голове и комисуют по инвалидности.
поэтому никто с ним не дружил. В армии(СА) таких было в каждой роте по паре и больше
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:44

  Shaman написав:звісно, громадянство Німеччині - серед тих, хто зможе здати німецьку мову, та прожити в Німеччині без допомоги. а всі інші все одне повернуться 8)


тобто заберуть самих розумних та працьовитих...
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