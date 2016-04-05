Investor_K написав:Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Великобритания и ее союзники должны подготовиться к глобальной войне с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая может начаться в течение пяти лет.
Африка наразі виглядає дуже перспективним місцем у разі третьої світової. Але не вся. Окремі країни.
білих людей там дуже чекають. особливо з грошима
показательно доказано в ЮАР после эпохи "апартеида"
Південна Родезія теж не дасть збрехати хоча як тут пишуть, винні лише білі колонізатори
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 19 січ, 2024 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Німецький Бундестаг ухвалив закон, який спрощує набуття громадянства ФРН і дозволяє множинне громадянство. Нові правила поширюватимуться і на українських біженців. На засіданні у п'ятницю, 19 січня, "за" ухвалення цього закону проголосували 382 депутати, "проти" – 234, утрималися – 23, повідомляє Deutsche Welle. Закон покликаний прискорити натуралізацію іноземців у Німеччині – для цього буде достатньо проживати в країні п'ять років замість нинішніх восьми. Також потрібно буде виконати низку умов, зокрема, мати роботу та скласти іспит на знання мови. За умови особливих успіхів в процесі інтеграції (володіння німецькою мовою, участь у волонтерській діяльності, наявності професійних успіхів і кваліфікації) для отримання німецького громадянства буде достатньо і трьох років. Крім того, іноземцям, які прийняли громадянство Німеччини, дозволять зберігати також колишній паспорт. Народжені у ФРН діти іноземців автоматично отримуватимуть німецьке громадянство, якщо один з батьків мешкає в Німеччині понад 5 років.
Цікаво що виберуть біженці: громадянство Німеччини чи повернення в країну де "не можна просто дихати повітрям" (с)
Німецький Бундестаг ухвалив закон, який спрощує набуття громадянства ФРН і дозволяє множинне громадянство. Нові правила поширюватимуться і на українських біженців. На засіданні у п'ятницю, 19 січня, "за" ухвалення цього закону проголосували 382 депутати, "проти" – 234, утрималися – 23, повідомляє Deutsche Welle. Закон покликаний прискорити натуралізацію іноземців у Німеччині – для цього буде достатньо проживати в країні п'ять років замість нинішніх восьми. Також потрібно буде виконати низку умов, зокрема, мати роботу та скласти іспит на знання мови. За умови особливих успіхів в процесі інтеграції (володіння німецькою мовою, участь у волонтерській діяльності, наявності професійних успіхів і кваліфікації) для отримання німецького громадянства буде достатньо і трьох років. Крім того, іноземцям, які прийняли громадянство Німеччини, дозволять зберігати також колишній паспорт. Народжені у ФРН діти іноземців автоматично отримуватимуть німецьке громадянство, якщо один з батьків мешкає в Німеччині понад 5 років.
Цікаво що виберуть біженці: громадянство Німеччини чи повернення в країну де "не можна просто дихати повітрям" (с)
звісно, громадянство Німеччині - серед тих, хто зможе здати німецьку мову, та прожити в Німеччині без допомоги. а всі інші все одне повернуться
unicdima написав:У 2022 році я бачив дуже багато людей з думкою: треба йти на війну і просто валити ворога. А зараз все більше бачу: "Я не хочу йти вмирати!". А чого ти одразу вирішив, що будеш вмирати? Йди і змушуй вмирати ворога! https://www.pravda.com.ua/articles/2024/01/19/7437913/
Тогда уже и цитировать оттуда же, что в 2014м настрой был куда более боевой, чем в 2022м. А так, что удивительного в том, что люди, поражённые идеей идти на войну, конечно, какое-то количество врагов завалили, но и сами естественным образом закончились? И теперь возрос процент тех, кто на фронт не желает? Так естественный отбор и работает.
я очень хорошо помню как в марту-апреле 2014 все чинуши стали хоть к ране прикладай - с чем не обратишся все решают а не посылают. а как поняли что ниче не поменяется то снова стали хер ложить на обывателя и занялись своими привычными делами - откаты и взятки. потому не удивительно что народ первое время на эмоциях защищает Украину а потом видя что чинуши чем занимались тем и занимаются - начинает давать заднюю.
думаю 22й год не исключение - народ на эмоциях пошел защищать а потом видя яйца по 17 и все остальное начинает возвращаться к старой схеме. мы не лезем в то что вы воруете а вы не лезете в нашу жизнь. вот только чет чинуши решили что это 30 летнее правило они могут исправить в свою пользу - они воруют а народ на фронт.
про такую болезнь узнал только в начале 2000х (до того все говорили екзема)
проблема была не в екземе(или псориазе), а в том, что человек поступил в ОВИМУ с менталитетом зоны, мы еще на карантине (все бритые наголо), а он заявляет: я закончил ростовский техникум, мастер спорта по боксу, держал в кулаке весь технарь и вы (сынки) будете у меня все здесь(и кулаки показывает), курсанты ему говорят: здесь не зона, это не работает-ночью получишь табуреткой(баночкой) по голове и комисуют по инвалидности. поэтому никто с ним не дружил. В армии(СА) таких было в каждой роте по паре и больше