budivelnik написав:

Немає пророків?"- У оголошенні написано, що можна пройти квест", - сказав Полуельф крадіжнику. - Але це не пояснює, в чому суть. А ви не могли б пояснити?- Все просто, - потиснув плечима грабіж. - Бачиш той пагорб? На нього сів гоблін з гранатометом. І періодично обстрілює місто. Це по суті вся проблема.- Так, я бачу. Треба вбити гобліна...- Що ти, що ти!? - Бургомістр видав очі і махнув руками. - Його ні в якому разі не можна вбивати!- Чому? - був здивований гном. - Це гоблін!- Саме так! Якщо ми вб'ємо його, світова спільнота скаже, що це геноцид, а ми расисти- Ну і що? Нехай каже, що хоче.- І він введе війська, - темно закінчив свою думку бургомістр.- Хм... -подумав напівельф. -Тобто цей мудак стріляє в тебе з гранатомета,а ти це терпиш і не смієш здаватися?"Ми не наважуємося", - сказав злодій. - Інакше нас називатимуть агресорами.- Ну а якщо, давайте не вбивати гобліна, а прогнати його?- З його пагорба? Неможливо. Тоді вони будуть називати нас окупантами.- Зловити і вилучити гранатомет?- Експропріаторами.- Покладіть його під замок разом з гранатометом?.. Добре, добре, не відповідай, сказав Полуельф швидко, коли грабіж відкрив рота. - Я все зрозумів. Дійсно цікавий випадок.- Ну що ти від нас хочеш? - не міг встояти перед принцесою. - Вбити не можна, роззброїти не можна, не спіймати і прогнати теж не можна, а що потім залишиться? Перевиховувати? Це не наш профіль.- Ні, що ти... Для такої роботи ми б викликали психолога. Але, до речі, тоді світова спільнота звинуватила б нас у психологічному тиску.- А в осквернення самобутніх традицій, - додав гном, міцно хитаючи головою. - Розстріляти людей з гранатомета - святе для гоблінів!- Саме так, - радісно вигукнув бургомістр, - Ви мене розумієте.- Ну що від нас вимагають? - знову зустрів принцесу.- Візьми пакет, - зітхнув злодій.- Кому? Гоблін?- Ну, так. Адже на пагорбі немає запасів продуктів харчування. Через годину гобліни будуть голодувати, оголосять перемир'я і почнуть перемовини. Він робить це кожного дня. Вимагає приносити йому їжу, вино, зброю, іноді що завгодно.. А потім, коли він наповниться, він заявляє, що мирні переговори зайшли в тупик і він повинен відновити вогонь. Світова спільнота йому співчуває. Вважає, що він принциповий.- А якщо ви відмовляєтесь забезпечити його їжею та зброєю...- Тоді про нас скажуть, що..."Добре, добре, ми зрозуміли", - махнув руками Полуельф.— ... і введуть війська, – заявив бургомістр.- Ну і навіщо ми вам потрібні? Хотілося б, щоб вони відправили когось зі своїх, щоб нести сумку.- Вже відправили. Ніхто не повернувся.- Що, гоблін їх всіх вбив?- Він стверджує, що ні.- І...- І світова громадськість йому вірить.- І...- А потім скажуть, що ми провокатори. Бачите, він, гоблін, демонструє мирну ініціативу, це його жест доброї волі. А якщо щось пішло не так, то це тільки наша провина. Це ж очевидно! А ти... ну як сторонні люди, може він вас не торкається.- Ну добре, - підсумував Полуельф. - Якщо викинути будь-який політичний відтінок, то ми зобов'язані забрати пакет у замовника і відвезти його замовнику, так? Звичайний поштовий квест. А все інше - тільки твої проблеми. Чи це так?- Саме так, - підтвердив грабіж, - так, домовилися?- У руки, - кивнув напівельф. Бургомістр зітхнув з полегшенням.- Можна задати вам питання? - Принцеса підняла руку. - Ви так боїтесь, що світова спільнота буде називати вас агресорами, або мілітаристами, або гірше - і як вона вас називає зараз?- Ідіоти, - сумно відповів бургомістр. "