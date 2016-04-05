Investor_K написав:Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Великобритания и ее союзники должны подготовиться к глобальной войне с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая может начаться в течение пяти лет.
Африка наразі виглядає дуже перспективним місцем у разі третьої світової. Але не вся. Окремі країни.
білих людей там дуже чекають. особливо з грошима
показательно доказано в ЮАР после эпохи "апартеида"
Південна Родезія теж не дасть збрехати хоча як тут пишуть, винні лише білі колонізатори
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 19 січ, 2024 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Німецький Бундестаг ухвалив закон, який спрощує набуття громадянства ФРН і дозволяє множинне громадянство. Нові правила поширюватимуться і на українських біженців. На засіданні у п'ятницю, 19 січня, "за" ухвалення цього закону проголосували 382 депутати, "проти" – 234, утрималися – 23, повідомляє Deutsche Welle. Закон покликаний прискорити натуралізацію іноземців у Німеччині – для цього буде достатньо проживати в країні п'ять років замість нинішніх восьми. Також потрібно буде виконати низку умов, зокрема, мати роботу та скласти іспит на знання мови. За умови особливих успіхів в процесі інтеграції (володіння німецькою мовою, участь у волонтерській діяльності, наявності професійних успіхів і кваліфікації) для отримання німецького громадянства буде достатньо і трьох років. Крім того, іноземцям, які прийняли громадянство Німеччини, дозволять зберігати також колишній паспорт. Народжені у ФРН діти іноземців автоматично отримуватимуть німецьке громадянство, якщо один з батьків мешкає в Німеччині понад 5 років.
Цікаво що виберуть біженці: громадянство Німеччини чи повернення в країну де "не можна просто дихати повітрям" (с)
Німецький Бундестаг ухвалив закон, який спрощує набуття громадянства ФРН і дозволяє множинне громадянство. Нові правила поширюватимуться і на українських біженців. На засіданні у п'ятницю, 19 січня, "за" ухвалення цього закону проголосували 382 депутати, "проти" – 234, утрималися – 23, повідомляє Deutsche Welle. Закон покликаний прискорити натуралізацію іноземців у Німеччині – для цього буде достатньо проживати в країні п'ять років замість нинішніх восьми. Також потрібно буде виконати низку умов, зокрема, мати роботу та скласти іспит на знання мови. За умови особливих успіхів в процесі інтеграції (володіння німецькою мовою, участь у волонтерській діяльності, наявності професійних успіхів і кваліфікації) для отримання німецького громадянства буде достатньо і трьох років. Крім того, іноземцям, які прийняли громадянство Німеччини, дозволять зберігати також колишній паспорт. Народжені у ФРН діти іноземців автоматично отримуватимуть німецьке громадянство, якщо один з батьків мешкає в Німеччині понад 5 років.
Цікаво що виберуть біженці: громадянство Німеччини чи повернення в країну де "не можна просто дихати повітрям" (с)
звісно, громадянство Німеччині - серед тих, хто зможе здати німецьку мову, та прожити в Німеччині без допомоги. а всі інші все одне повернуться
unicdima написав:У 2022 році я бачив дуже багато людей з думкою: треба йти на війну і просто валити ворога. А зараз все більше бачу: "Я не хочу йти вмирати!". А чого ти одразу вирішив, що будеш вмирати? Йди і змушуй вмирати ворога! https://www.pravda.com.ua/articles/2024/01/19/7437913/
Тогда уже и цитировать оттуда же, что в 2014м настрой был куда более боевой, чем в 2022м. А так, что удивительного в том, что люди, поражённые идеей идти на войну, конечно, какое-то количество врагов завалили, но и сами естественным образом закончились? И теперь возрос процент тех, кто на фронт не желает? Так естественный отбор и работает.
я очень хорошо помню как в марту-апреле 2014 все чинуши стали хоть к ране прикладай - с чем не обратишся все решают а не посылают. а как поняли что ниче не поменяется то снова стали хер ложить на обывателя и занялись своими привычными делами - откаты и взятки. потому не удивительно что народ первое время на эмоциях защищает Украину а потом видя что чинуши чем занимались тем и занимаются - начинает давать заднюю.
думаю 22й год не исключение - народ на эмоциях пошел защищать а потом видя яйца по 17 и все остальное начинает возвращаться к старой схеме. мы не лезем в то что вы воруете а вы не лезете в нашу жизнь. вот только чет чинуши решили что это 30 летнее правило они могут исправить в свою пользу - они воруют а народ на фронт.
про такую болезнь узнал только в начале 2000х (до того все говорили екзема)
проблема была не в екземе(или псориазе), а в том, что человек поступил в ОВИМУ с менталитетом зоны, мы еще на карантине (все бритые наголо), а он заявляет: я закончил ростовский техникум, мастер спорта по боксу, держал в кулаке весь технарь и вы (сынки) будете у меня все здесь(и кулаки показывает), курсанты ему говорят: здесь не зона, это не работает-ночью получишь табуреткой(баночкой) по голове и комисуют по инвалидности. поэтому никто с ним не дружил. В армии(СА) таких было в каждой роте по паре и больше
"- У оголошенні написано, що можна пройти квест", - сказав Полуельф крадіжнику. - Але це не пояснює, в чому суть. А ви не могли б пояснити? - Все просто, - потиснув плечима грабіж. - Бачиш той пагорб? На нього сів гоблін з гранатометом. І періодично обстрілює місто. Це по суті вся проблема. - Так, я бачу. Треба вбити гобліна... - Що ти, що ти!? - Бургомістр видав очі і махнув руками. - Його ні в якому разі не можна вбивати! - Чому? - був здивований гном. - Це гоблін! - Саме так! Якщо ми вб'ємо його, світова спільнота скаже, що це геноцид, а ми расисти - Ну і що? Нехай каже, що хоче. - І він введе війська, - темно закінчив свою думку бургомістр. - Хм... -подумав напівельф. -Тобто цей мудак стріляє в тебе з гранатомета,а ти це терпиш і не смієш здаватися? "Ми не наважуємося", - сказав злодій. - Інакше нас називатимуть агресорами. - Ну а якщо, давайте не вбивати гобліна, а прогнати його? - З його пагорба? Неможливо. Тоді вони будуть називати нас окупантами. - Зловити і вилучити гранатомет? - Експропріаторами. - Покладіть його під замок разом з гранатометом?.. Добре, добре, не відповідай, сказав Полуельф швидко, коли грабіж відкрив рота. - Я все зрозумів. Дійсно цікавий випадок. - Ну що ти від нас хочеш? - не міг встояти перед принцесою. - Вбити не можна, роззброїти не можна, не спіймати і прогнати теж не можна, а що потім залишиться? Перевиховувати? Це не наш профіль. - Ні, що ти... Для такої роботи ми б викликали психолога. Але, до речі, тоді світова спільнота звинуватила б нас у психологічному тиску. - А в осквернення самобутніх традицій, - додав гном, міцно хитаючи головою. - Розстріляти людей з гранатомета - святе для гоблінів! - Саме так, - радісно вигукнув бургомістр, - Ви мене розумієте. - Ну що від нас вимагають? - знову зустрів принцесу. - Візьми пакет, - зітхнув злодій. - Кому? Гоблін? - Ну, так. Адже на пагорбі немає запасів продуктів харчування. Через годину гобліни будуть голодувати, оголосять перемир'я і почнуть перемовини. Він робить це кожного дня. Вимагає приносити йому їжу, вино, зброю, іноді що завгодно.. А потім, коли він наповниться, він заявляє, що мирні переговори зайшли в тупик і він повинен відновити вогонь. Світова спільнота йому співчуває. Вважає, що він принциповий. - А якщо ви відмовляєтесь забезпечити його їжею та зброєю... - Тоді про нас скажуть, що... "Добре, добре, ми зрозуміли", - махнув руками Полуельф. — ... і введуть війська, – заявив бургомістр. - Ну і навіщо ми вам потрібні? Хотілося б, щоб вони відправили когось зі своїх, щоб нести сумку. - Вже відправили. Ніхто не повернувся. - Що, гоблін їх всіх вбив? - Він стверджує, що ні. - І... - І світова громадськість йому вірить. - І... - А потім скажуть, що ми провокатори. Бачите, він, гоблін, демонструє мирну ініціативу, це його жест доброї волі. А якщо щось пішло не так, то це тільки наша провина. Це ж очевидно! А ти... ну як сторонні люди, може він вас не торкається. - Ну добре, - підсумував Полуельф. - Якщо викинути будь-який політичний відтінок, то ми зобов'язані забрати пакет у замовника і відвезти його замовнику, так? Звичайний поштовий квест. А все інше - тільки твої проблеми. Чи це так? - Саме так, - підтвердив грабіж, - так, домовилися? - У руки, - кивнув напівельф. Бургомістр зітхнув з полегшенням. - Можна задати вам питання? - Принцеса підняла руку. - Ви так боїтесь, що світова спільнота буде називати вас агресорами, або мілітаристами, або гірше - і як вона вас називає зараз? - Ідіоти, - сумно відповів бургомістр. "