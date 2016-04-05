Додано: П'ят 19 січ, 2024 20:20

unicdima написав: – По вашій посмішці можна сказати, що ви не з тих, хто втомився від війни?



– Однозначно. Якщо ми зараз всі втомимось, то війна закінчиться дуже швидко, але не на нашу користь. Мене дуже дратує ось ця тенденція: відеоінструкції про те, як розмовляти з "тецекашникам", як відшити їх на блокпосту.



Купа телеграм-каналів про те, де ходять "тецекашники". Пацани, ви це серйозно? Блін, я не знаю. Як казав один рівненський пацик – "це мєрзость". І цей пацик, до речі, воює.



Кажуть про якісь "ігри політиків", про те, що "в мене одне життя". А у всіх інших що – дев'ять, ну?!



У 2022 році я бачив дуже багато людей з думкою: треба йти на війну і просто валити ворога. А зараз все більше бачу: "Я не хочу йти вмирати!". А чого ти одразу вирішив, що будеш вмирати? Йди і змушуй вмирати ворога!

https://www.pravda.com.ua/articles/2024/01/19/7437913/ – По вашій посмішці можна сказати, що ви не з тих, хто втомився від війни?– Однозначно. Якщо ми зараз всі втомимось, то війна закінчиться дуже швидко, але не на нашу користь. Мене дуже дратує ось ця тенденція: відеоінструкції про те, як розмовляти з "тецекашникам", як відшити їх на блокпосту.Купа телеграм-каналів про те, де ходять "тецекашники". Пацани, ви це серйозно? Блін, я не знаю. Як казав один рівненський пацик – "це мєрзость". І цей пацик, до речі, воює.Кажуть про якісь "ігри політиків", про те, що "в мене одне життя". А у всіх інших що – дев'ять, ну?!У 2022 році я бачив дуже багато людей з думкою: треба йти на війну і просто валити ворога. А зараз все більше бачу: "Я не хочу йти вмирати!". А чого ти одразу вирішив, що будеш вмирати? Йди і змушуй вмирати ворога!

Так це і є втома від війни держави(а не окремих людей).Після 2 роківвійни всі держави без виключення відчувають втому від війни.Історичні приклади:Фінляндія(для мене ідеал супротиву). - тупо не вела таких довгих війн. в 1939р. - 3,5 місяці і здача територій. В 1941 - 2 місяці. В 1944р. - 1 місяці і знову здача територій.Сумарно - 5,5 місяців.Третій рейх. Після 2 років війни - в 1943р - війна рейхом фактично вже була програна. Народ вже не хотів воювати. Про ніяких "добровольців" не було і мови. І це німці!СРСР. Тут я точно не знаю, але в СРСР взагалі не було ніяких добровольців навіть на початку війни, а в 1943 і подавно.---------------------------------Тепер щодо "морального духу". Він упав з очевидних причин:У влади є і був один єдиний план - вихід на кордони 1991 року! - Це працювало досить довгий час. Але сьогодні це не працює.Люди не ідіоти. Усі прекрасно розуміють що вихід на кордони 1991 року - фактично нереальний. Як мінімум не видно чіткої стратегії досягнення цього.Так. Зе може вийти і сказати що наприклад в 2024 ми відвоюємо територію, але після заяв Буданова що в 2023 ми візьмем Крим, хто йому повірить? Ніхто.А якщо чіткого плану немає то де візьметься моральний дух? Тому і з'являються відмазки типу "ігри політиків" чи "Я не хочу йти вмирати!".