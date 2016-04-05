unicdima написав:У 2022 році я бачив дуже багато людей з думкою: треба йти на війну і просто валити ворога. А зараз все більше бачу: "Я не хочу йти вмирати!". А чого ти одразу вирішив, що будеш вмирати? Йди і змушуй вмирати ворога! https://www.pravda.com.ua/articles/2024/01/19/7437913/
Напевно не дуже хочуть це робити з лопатами Кулєби.
unicdima написав:У 2022 році я бачив дуже багато людей з думкою: треба йти на війну і просто валити ворога. А зараз все більше бачу: "Я не хочу йти вмирати!". А чого ти одразу вирішив, що будеш вмирати? Йди і змушуй вмирати ворога! https://www.pravda.com.ua/articles/2024/01/19/7437913/
Тогда уже и цитировать оттуда же, что в 2014м настрой был куда более боевой, чем в 2022м. А так, что удивительного в том, что люди, поражённые идеей идти на войну, конечно, какое-то количество врагов завалили, но и сами естественным образом закончились? И теперь возрос процент тех, кто на фронт не желает? Так естественный отбор и работает.
я очень хорошо помню как в марту-апреле 2014 все чинуши стали хоть к ране прикладай - с чем не обратишся все решают а не посылают. а как поняли что ниче не поменяется то снова стали хер ложить на обывателя и занялись своими привычными делами - откаты и взятки. потому не удивительно что народ первое время на эмоциях защищает Украину а потом видя что чинуши чем занимались тем и занимаются - начинает давать заднюю.
думаю 22й год не исключение - народ на эмоциях пошел защищать а потом видя яйца по 17 и все остальное начинает возвращаться к старой схеме. мы не лезем в то что вы воруете а вы не лезете в нашу жизнь. вот только чет чинуши решили что это 30 летнее правило они могут исправить в свою пользу - они воруют а народ на фронт.
Це правда тут хотілося би, але важко заперечити, на жаль
unicdima написав:– По вашій посмішці можна сказати, що ви не з тих, хто втомився від війни?
– Однозначно. Якщо ми зараз всі втомимось, то війна закінчиться дуже швидко, але не на нашу користь. Мене дуже дратує ось ця тенденція: відеоінструкції про те, як розмовляти з "тецекашникам", як відшити їх на блокпосту.
Купа телеграм-каналів про те, де ходять "тецекашники". Пацани, ви це серйозно? Блін, я не знаю. Як казав один рівненський пацик – "це мєрзость". І цей пацик, до речі, воює.
Кажуть про якісь "ігри політиків", про те, що "в мене одне життя". А у всіх інших що – дев'ять, ну?!
Так це і є втома від війни держави(а не окремих людей). Після 2 років інтенсивної війни всі держави без виключення відчувають втому від війни. Історичні приклади: Фінляндія(для мене ідеал супротиву). - тупо не вела таких довгих війн. в 1939р. - 3,5 місяці і здача територій. В 1941 - 2 місяці. В 1944р. - 1 місяці і знову здача територій. Сумарно - 5,5 місяців. Третій рейх. Після 2 років війни - в 1943р - війна рейхом фактично вже була програна. Народ вже не хотів воювати. Про ніяких "добровольців" не було і мови. І це німці! СРСР. Тут я точно не знаю, але в СРСР взагалі не було ніяких добровольців навіть на початку війни, а в 1943 і подавно. --------------------------------- Тепер щодо "морального духу". Він упав з очевидних причин: У влади є і був один єдиний план - вихід на кордони 1991 року! - Це працювало досить довгий час. Але сьогодні це не працює. Люди не ідіоти. Усі прекрасно розуміють що вихід на кордони 1991 року - фактично нереальний. Як мінімум не видно чіткої стратегії досягнення цього. Так. Зе може вийти і сказати що наприклад в 2024 ми відвоюємо територію, але після заяв Буданова що в 2023 ми візьмем Крим, хто йому повірить? Ніхто. А якщо чіткого плану немає то де візьметься моральний дух? Тому і з'являються відмазки типу "ігри політиків" чи "Я не хочу йти вмирати!".
unicdima написав:Кабінет міністрів виділив на зведення інженерно-технічних та фортифікаційних споруд 17,5 мільярдів.
Тобто вже ніяких контрнаступів, звільнення наших территорій, виходу на кордони 1991 року і замороження війни "сагласно слажившихся реалий - кінь лавров" я правильно зрозумів цю Вашу радісну цитату? А якже слова найвеличнішого, шо там наші люди? Га?
БРОНЬ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ: КАБМІН СКАСУВАВ ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОПК
16.01.2024 19:43
Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу
Уряд вирішив змінити порядок бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств оборонно-промислового комплексу. Було скасовано обмеження щодо цього питання. Про це заявили у Міністерстві економіки України.
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За інформацією відомства, сьогодні, 16 січня, під час засідання Кабміну було внесено зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року.
Зміни передбачають, що військовозобов'язані співробітники підприємств, установ та організацій, які Мінстратегпром визначив критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:
незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності; без обмежень за кількістю військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.
"Тепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників без обмежень за кількістю та без урахування рівня дефіцитності їхньої військової спеціальності", – пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко. За його словами, це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити підприємствам можливість стабільно працювати та нарощувати обсяги виробництва.
Дивовижно... І всі ці “безцінні працівники”, яких х.з. скільки буде (млн?) навіть не повинні турбуватись про якість своєї продукції. Бо їм дозволили нею не користуватись. Взагалі...
Варіант, що виробники рсзв, мінометів чи безпілотників... мали би хоч трошки цим покористуватись в реал.умовах, а на їхнє місце демобілізувати кваліфікованих працівників з фронту, вже з досвідом використання -- схоже навіть не розглядався...
Трясця. Навіть на пересічних молокозаводах дозволяють працівникам їсти продукцію без обмежень. Мадуть, задля якості. А тут таке..
Bobua написав:Варіант, що виробники рсзв, мінометів чи безпілотників... мали би хоч трошки цим покористуватись в реал.умовах, а на їхнє місце демобілізувати кваліфікованих працівників з фронту, вже з досвідом використання -- схоже навіть не розглядався...
А кто сказал, что спецы с завода не будут выезжать в командировки на 0 и наоборот, с фронта не будут приглашать на завод для обмена опытом (хотя тут вполне хватит и письменного или Интернетного общения)? Зачем для этого целая мобилизация и демобилизация? Бронирование ценных работников - обычная практика войн всех времён. Потому, что реально глупо чисто ради показа отсутствия дискриминации послать их в окопы, где не меньше половины из них и останется, угробить этим производство того же вооружения и оставить следующих мобилизованных с лопатами.