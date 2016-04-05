RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6387638863896390
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:09

  Бетон написав:
  Ukrainian написав:
  Бетон написав:Мои друзья обижаются, когда я присылаю шуточные ролики про боневтика.
Почему? До этого 20 лет он ржал не только лишь над всеми.
А извинился только перед кадыровым 😂
Так и бигус: любишь кататься, люби и саночки возить

А ти крім розсилати відео що зробив/робиш для країни в якій живеш ?

а ты вообще кто? я перед тобой отчитываться не собираюсь

прикол, кстати. за 2023 я, как физ лицо (не учитывая предприним деятельность) заплатил в бюджет 2 ляма.
и тут впервые за 20 лет мне от государства потребовалась справка из гос больницы.
пхахаха. думаете дали? щазз
заплатил в частную 1000 грн. не ну честно, анекдот :mrgreen: :mrgreen:


Доброго вечора .

"Ukrainian" я знаю дуже давно .
Десь з 2008 року . Хоча на нього хтось і "плює отрутой " але я з великой повагой ставлюсь до "Ukrainian".

По податкам ... до війни , я сплачував такі суми в квартал .
Деякі хто пам,ятає мене не дадуть збрехати .
Постійно писав , який курс ,скільки , де на переході і що .... багато чого іншого .
Дарма ви так ....."а ты вообще кто? я перед тобой отчитываться не собираюсь "
Я сам не дуже люб,язний але тут .....

Я нещодавно до пенсійного навідувався , з УБД , усілякими довідками .... таке інше .
Краще би я сплатив 3000 гр .
В мене після того " бобік не гавкав " тиждень .
холява
2
 
Повідомлень: 4087
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4102 раз.
Подякували: 4457 раз.
 
Профіль
4
20
1
  #<1 ... 6387638863896390
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 161852
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 550539
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 20723
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11032)
19.01.2024 19:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.