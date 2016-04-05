Бетон написав:Ukrainian написав:
А ти крім розсилати відео що зробив/робиш для країни в якій живеш ?
а ты вообще кто? я перед тобой отчитываться не собираюсь
прикол, кстати. за 2023 я, как физ лицо (не учитывая предприним деятельность) заплатил в бюджет 2 ляма.
и тут впервые за 20 лет мне от государства потребовалась справка из гос больницы.
пхахаха. думаете дали? щазз
заплатил в частную 1000 грн. не ну честно, анекдот
Доброго вечора .
"Ukrainian" я знаю дуже давно .
Десь з 2008 року . Хоча на нього хтось і "плює отрутой " але я з великой повагой ставлюсь до "Ukrainian".
По податкам ... до війни , я сплачував такі суми в квартал .
Деякі хто пам,ятає мене не дадуть збрехати .
Постійно писав , який курс ,скільки , де на переході і що .... багато чого іншого .
Дарма ви так ....."а ты вообще кто? я перед тобой отчитываться не собираюсь "
Я сам не дуже люб,язний але тут .....
Я нещодавно до пенсійного навідувався , з УБД , усілякими довідками .... таке інше .
Краще би я сплатив 3000 гр .
В мене після того " бобік не гавкав " тиждень .