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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 63876388638963906391>
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 20:15

  Прохожий написав:
  Бетон написав:и тут впервые за 20 лет мне от государства потребовалась справка из гос больницы.
пхахаха. думаете дали? щазз

о инвалидности?)))

Пхахаха. Если бы справкой такое давали
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 20:20

  unicdima написав:– По вашій посмішці можна сказати, що ви не з тих, хто втомився від війни?

– Однозначно. Якщо ми зараз всі втомимось, то війна закінчиться дуже швидко, але не на нашу користь. Мене дуже дратує ось ця тенденція: відеоінструкції про те, як розмовляти з "тецекашникам", як відшити їх на блокпосту.

Купа телеграм-каналів про те, де ходять "тецекашники". Пацани, ви це серйозно? Блін, я не знаю. Як казав один рівненський пацик – "це мєрзость". І цей пацик, до речі, воює.

Кажуть про якісь "ігри політиків", про те, що "в мене одне життя". А у всіх інших що – дев'ять, ну?!

У 2022 році я бачив дуже багато людей з думкою: треба йти на війну і просто валити ворога. А зараз все більше бачу: "Я не хочу йти вмирати!". А чого ти одразу вирішив, що будеш вмирати? Йди і змушуй вмирати ворога!
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/01/19/7437913/

Так це і є втома від війни держави(а не окремих людей).
Після 2 років інтенсивної війни всі держави без виключення відчувають втому від війни.
Історичні приклади:
Фінляндія(для мене ідеал супротиву). - тупо не вела таких довгих війн. в 1939р. - 3,5 місяці і здача територій. В 1941 - 2 місяці. В 1944р. - 1 місяці і знову здача територій.
Сумарно - 5,5 місяців.
Третій рейх. Після 2 років війни - в 1943р - війна рейхом фактично вже була програна. Народ вже не хотів воювати. Про ніяких "добровольців" не було і мови. І це німці!
СРСР. Тут я точно не знаю, але в СРСР взагалі не було ніяких добровольців навіть на початку війни, а в 1943 і подавно.
---------------------------------
Тепер щодо "морального духу". Він упав з очевидних причин:
У влади є і був один єдиний план - вихід на кордони 1991 року! - Це працювало досить довгий час. Але сьогодні це не працює.
Люди не ідіоти. Усі прекрасно розуміють що вихід на кордони 1991 року - фактично нереальний. Як мінімум не видно чіткої стратегії досягнення цього.
Так. Зе може вийти і сказати що наприклад в 2024 ми відвоюємо територію, але після заяв Буданова що в 2023 ми візьмем Крим, хто йому повірить? Ніхто.
А якщо чіткого плану немає то де візьметься моральний дух? Тому і з'являються відмазки типу "ігри політиків" чи "Я не хочу йти вмирати!".
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 20:50

  unicdima написав:Кабінет міністрів виділив на зведення інженерно-технічних та фортифікаційних споруд 17,5 мільярдів.

Тобто вже ніяких контрнаступів, звільнення наших территорій, виходу на кордони 1991 року і замороження війни "сагласно слажившихся реалий - кінь лавров" я правильно зрозумів цю Вашу радісну цитату? А якже слова найвеличнішого, шо там наші люди? Га?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 20:59

prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:00

  Bobua написав:Трясця.
Навіть на пересічних молокозаводах дозволяють працівникам їсти продукцію без обмежень. Мадуть, задля якості.
А тут таке.. :(

Так ти у нас, виявляється, комуняка ... жерти без обмежень
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:06

  Bobua написав:Варіант, що виробники рсзв, мінометів чи безпілотників... мали би хоч трошки цим покористуватись в реал.умовах, а на їхнє місце демобілізувати кваліфікованих працівників з фронту, вже з досвідом використання -- схоже навіть не розглядався...

А кто сказал, что спецы с завода не будут выезжать в командировки на 0 и наоборот, с фронта не будут приглашать на завод для обмена опытом (хотя тут вполне хватит и письменного или Интернетного общения)? Зачем для этого целая мобилизация и демобилизация? Бронирование ценных работников - обычная практика войн всех времён. Потому, что реально глупо чисто ради показа отсутствия дискриминации послать их в окопы, где не меньше половины из них и останется, угробить этим производство того же вооружения и оставить следующих мобилизованных с лопатами.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:09

del
Востаннє редагувалось холява в П'ят 19 січ, 2024 22:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:23

  Василь-Рівне написав: Тобто вже ніяких контрнаступів, звільнення наших территорій, виходу на кордони 1991 року і замороження війни "сагласно слажившихся реалий - кінь лавров" я правильно зрозумів цю Вашу радісну цитату? А якже слова найвеличнішого, шо там наші люди? Га?

От як заберемо тебе в армію то одразу почнем наступ. Згоден?
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:26

  andrijk777 написав:
  unicdima написав:– По вашій посмішці можна сказати, що ви не з тих, хто втомився від війни?

– Однозначно. Якщо ми зараз всі втомимось, то війна закінчиться дуже швидко, але не на нашу користь. Мене дуже дратує ось ця тенденція: відеоінструкції про те, як розмовляти з "тецекашникам", як відшити їх на блокпосту.

Купа телеграм-каналів про те, де ходять "тецекашники". Пацани, ви це серйозно? Блін, я не знаю. Як казав один рівненський пацик – "це мєрзость". І цей пацик, до речі, воює.

Кажуть про якісь "ігри політиків", про те, що "в мене одне життя". А у всіх інших що – дев'ять, ну?!

У 2022 році я бачив дуже багато людей з думкою: треба йти на війну і просто валити ворога. А зараз все більше бачу: "Я не хочу йти вмирати!". А чого ти одразу вирішив, що будеш вмирати? Йди і змушуй вмирати ворога!
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/01/19/7437913/

Так це і є втома від війни держави(а не окремих людей).
Після 2 років інтенсивної війни всі держави без виключення відчувають втому від війни.
Історичні приклади:
Фінляндія(для мене ідеал супротиву). - тупо не вела таких довгих війн. в 1939р. - 3,5 місяці і здача територій. В 1941 - 2 місяці. В 1944р. - 1 місяці і знову здача територій.
Сумарно - 5,5 місяців.
Третій рейх. Після 2 років війни - в 1943р - війна рейхом фактично вже була програна. Народ вже не хотів воювати. Про ніяких "добровольців" не було і мови. І це німці!
СРСР. Тут я точно не знаю, але в СРСР взагалі не було ніяких добровольців навіть на початку війни, а в 1943 і подавно.
---------------------------------
Тепер щодо "морального духу". Він упав з очевидних причин:
У влади є і був один єдиний план - вихід на кордони 1991 року! - Це працювало досить довгий час. Але сьогодні це не працює.
Люди не ідіоти. Усі прекрасно розуміють що вихід на кордони 1991 року - фактично нереальний. Як мінімум не видно чіткої стратегії досягнення цього.
Так. Зе може вийти і сказати що наприклад в 2024 ми відвоюємо територію, але після заяв Буданова що в 2023 ми візьмем Крим, хто йому повірить? Ніхто.
А якщо чіткого плану немає то де візьметься моральний дух? Тому і з'являються відмазки типу "ігри політиків" чи "Я не хочу йти вмирати!".


Я вас здається вже читав ...... "а давайте перейдем на сторону росіі " це ж ваша фраза ?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:29

  _hunter написав:
  Бетон написав:Всіх вітаю з другою річницею виступу зеленскього 19.01.2022: "а далі будуть городи, шашлики та зно"

Від щирого серця дякую вам. Саме завдяки вашому заспокоєнню я продав авто і "спокійно" робив ремонт квартири. Дружною сім'єю ми зустріли ранок 24, бо чомусь не було білетів на поїзд. Тю

Особенно циничным выглядит его позднейшее признание, что о планах вторжения он знал, но информацию решил закрысить...

Ну да. Он должен был выйти и сказать: "На днях война. Кто хочет, тикайте на Запад, без воєнного стану я це заборонити не можу. Кто не хочет за границу, эвакуируйтесь на Западную Украину. Советую сделать это всему левобережью."
Вот это было бы правильное поведение Президента?
Интересно, какие бы были результаты и где остановились бы российские войска после такого выступления.
Зато честно и "не обманул".
ЛАД
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