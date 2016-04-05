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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6388638963906391>
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:36

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  Бетон написав:Всіх вітаю з другою річницею виступу зеленскього 19.01.2022: "а далі будуть городи, шашлики та зно"

Від щирого серця дякую вам. Саме завдяки вашому заспокоєнню я продав авто і "спокійно" робив ремонт квартири. Дружною сім'єю ми зустріли ранок 24, бо чомусь не було білетів на поїзд. Тю

Особенно циничным выглядит его позднейшее признание, что о планах вторжения он знал, но информацию решил закрысить...

Ну да. Он должен был выйти и сказать: "На днях война. Кто хочет, тикайте на Запад, без воєнного стану я це заборонити не можу. Кто не хочет за границу, эвакуируйтесь на Западную Украину. Советую сделать это всему левобережью."
Вот это было бы правильное поведение Президента?
Интересно, какие бы были результаты и где остановились бы российские войска после такого выступления.
Зато честно и "не обманул".

В тебе реально немає логічного мислення. Виходить по твоєму віддані без бою в перші дня 25% країни, купа вбитих цивільних, не заміновані дороги і кордони з РФ - це правильно? Може розкажеш це згвалтованим жінкам з Бучі - що це все на добре і так правильно?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:43

prodigy ,
я закончил ростовский техникум, мастер спорта по боксу, держал в кулаке весь технарь и вы (сынки) будете у меня все здесь(и кулаки показывает),


Идиотизм, канеш. Такие в ВУЗы не должны пробираться через сито психологов.
Но вообще в подобного рода закрытых мужских коллективах всегда унижали более слабых. Увы. Оно в форме типа смешного буллинга, без явной открытой агрессии, но унижали . А порой даже и физически прессовали.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:46

  холява написав:
  Бетон написав:прикол, кстати. за 2023 я, как физ лицо (не учитывая предприним деятельность) заплатил в бюджет 2 ляма.

По податкам ... до війни , я сплачував такі суми в квартал .
Деякі хто пам,ятає мені не дадуть збрехати .
Постійно писав , який курс ,скільки , де на переході і що .... багато чого іншого .
Дарма ви так ....."а ты вообще кто? я перед тобой отчитываться не собираюсь "

не вірю. :mrgreen:
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:51

  BIGor написав:
  ЛАД написав:Ну да. Он должен был выйти и сказать: "На днях война. Кто хочет, тикайте на Запад, без воєнного стану я це заборонити не можу. Кто не хочет за границу, эвакуируйтесь на Западную Украину. Советую сделать это всему левобережью."
Вот это было бы правильное поведение Президента?
Интересно, какие бы были результаты и где остановились бы российские войска после такого выступления.
Зато честно и "не обманул".

В тебе реально немає логічного мислення. Виходить по твоєму віддані без бою в перші дня 25% країни, купа вбитих цивільних, не заміновані дороги і кордони з РФ - це правильно? Може розкажеш це згвалтованим жінкам з Бучі - що це все на добре і так правильно?

BIGor, логіка від Бога, уявімо, що Зе такі попередив про війну. І що? На кордонах утворився натовп. Хто з грошима - виїхали першими. Скільки їх встигло втекти за тиждень? Далі Пуйло захопив країну за три дні... і почав мобілізацію на війну з Прибалтикою. Треба казати, що згвалтування, віджимання майна й авто, "незгодних - на підвал" та інші опції рузького міра були б по всій Україні, а не лише в окупації?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Далі Пуйло захопив країну за три дні.

Тобто якби Україна готувалася до війни - то захватили б за 3 дні? Як так, якщо коли не готувалися, то втратили тільки 25%? Де логіка?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:01

  BIGor написав:
  fler написав:Далі Пуйло захопив країну за три дні.

Тобто якби Україна готувалася до війни - то захватили б за 3 дні? Як так, якщо коли не готувалися, то втратили тільки 25%? Де логіка?

BIGor, рука-обличчя, ви розумієте, що таке паніка (ми ж ваш сценарій розглядаємо, коли Зе попередив всіх про війну)? Вибачте, але крім конячого "дбл блд" нема слів..
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:08

  BIGor написав:Тобто якби Україна готувалася до війни - то захватили б за 3 дні? Як так, якщо коли не готувалися, то втратили тільки 25%? Де логіка?

Если подготовка (а именно такая бы и была, стоило бы объявить публично, что вторая армия мира ща таки кинет в бой всё, накопленное за минимум 8 лет военного бюджета в огромную часть не маленького российского ВВП) - это массовый драп, обрушение БС выводом из неё денег и т.п., то да, захватили бы. Что в этом не логичного?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:12

  unicdima написав: не вірю. :mrgreen:


..... та я і сам собі кумекаю , чого це я разбазікався ....
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:20

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:И у нас не закрыли ракетные программы в 2019. Это прямая ложь.

Тобто, з 2019 до лютого 2022 всеж-такибула вироблена значна (або хоч якась кількість) ракет, які зараз чомусь не використовують, а бережуть на "новий рік"? Хочу нагадати, що зе-владі у цей час навіть не потрібно було винаходити щось нове, а лище продовжувати використовувати попередні винаходи.

А у нас в 2019 уже было массовое производство ракет? Які "попередні винаходи" треба було "використовувати"?
Кроме ракет больше ничего не было нужно?
Уже приводил несколько раз расходы на оборону по годам. В 2020-2021 они не уменьшились по сравнению с 2016-2019. Можете посмотреть сами - https://ru.slovoidilo.ua/2022/09/24/infografika/bezopasnost/rasxody-ukrainy-oboronu-planiruyut-uvelichit-57-raz-sravneniyu-2014-godom-kak-oni-rosli - в 2019 на оборону выделено 1023 млрд, в 2020 - 118, в 2021 - 121,4.
Чем задавать вопросы, попробовали бы разобраться.
Или Вам всё равно, главное обхаять?
Как здесь - https://finance.ua/goodtoknow/vydatky-na-oboronu. Показаны реально смешные расходы на оборону до 2013, позже цифры не приводятся (хотя на графике они видны), но зато звучит "нужная" (не знаю кому) фраза вполне в Вашем духе:
В 2021 году доля расходов на оборону составила 3,2% от ВВП (против 5,4% в 2020-м). Однако уже следующий, 2022-й, показал, что тезис об асфальте на дорогах вместо армии был провальным

Автор - "ЖУРНАЛИСТ Николай Киреев". Не знаю о нём ничего, но под такими статьями уважаемые издания пишут (в случае опубликования) что-нибудь типа: "Статья выражает личное мнение автора и может не совпадать с мнением редакции".
А вот фраза из "Слово и дело":
Формирование бюджета-2020 началось при президенте Владимире Зеленском и правительстве Гройсмана, а завершилось при Гончаруке. Расходы на Минобороны составили рекордные 117,5 млрд грн. Также предусмотренные на оборону средства составляют самый большой процент ВВП за всю историю Украины – 2,9%.

Хотя этой суммы, конечно, было мало.

Для того, чтобы это увидеть, Вам потребовалось бы затратить 5 минут своего ценного времени.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:От як заберемо тебе в армію то одразу почнем наступ. Згоден?

На другий день війни я вже був добровольцем у військовій частині - лише на третю добу туди прорвався і що - не взяли - 59 років нікому не цікаво і на даний час вже є в системі Оберіг і знову нікому не цікаво, тому не з'їжджай з теми про найвеличнішого з яким ти і тобі подібні роблять всіх і себе в тому числі разом до кордонів 91 року. Ок?
Василь-Рівне
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