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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:46
BIGor написав:
..........
В тебе реально немає логічного мислення. Виходить по твоєму віддані без бою в перші дня 25% країни, купа вбитих цивільних, не заміновані дороги і кордони з РФ - це правильно? Може розкажеш це згвалтованим жінкам з Бучі - що це все на добре і так правильно?
1. Я с Вами свиней не пас.
2. Прежде, чем рассуждать о логике, научитесь ей.
3. Вы уже вернулись из Польши "захищати кордони з РФ і жінок з Бучі"?
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:49
прошло два года, а идиоты все мусолят по кругу
-так партнеры ж предупреждали!
-так а если паника?
-а что, лучше Буча и Мариуполь?
-так все б запаниковали и путин бы не напал
-а когда перестали паниковать то напал бы через месяц
-так а юг сдали без боя
-так а где военный бюджет вместо дорог?
я не пойму, вас не за*бало? сколько уже про те шашлыки можно
еще в 2010 большинство за яныка голосовало и сейчас бы он набрал немало.
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smdtranz
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:49
fler написав: BIGor написав: fler написав:
Далі Пуйло захопив країну за три дні.
Тобто якби Україна готувалася до війни - то захватили б за 3 дні? Як так, якщо коли не готувалися, то втратили тільки 25%? Де логіка?
BIGor, рука-обличчя, ви розумієте, що таке паніка (ми ж ваш сценарій розглядаємо, коли Зе попередив всіх про війну)? Вибачте, але крім конячого "дбл блд" нема слів..
люди давились до смерті в потягах, на дорогах троє суток з дітьми - хіба то паніка
ну а якби Київ в кільце взяли як марік, то таке
Востаннє редагувалось Бетон
в П'ят 19 січ, 2024 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Бетон
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:50
ЛАД написав:
Ну да. Он должен был выйти и сказать: "На днях война.
_hunter написав: Бетон написав:
Всіх вітаю з другою річницею виступу зеленскього 19.01.2022: "а далі будуть городи, шашлики та зно"
Від щирого серця дякую вам. Саме завдяки вашому заспокоєнню я продав авто і "спокійно" робив ремонт квартири. Дружною сім'єю ми зустріли ранок 24, бо чомусь не було білетів на поїзд. Тю
Особенно циничным выглядит его позднейшее признание, что о планах вторжения он знал, но информацию решил закрысить...
Кто хочет, тикайте на Запад, без воєнного стану я це заборонити не можу. Кто не хочет за границу, эвакуируйтесь на Западную Украину. Советую сделать это всему левобережью."
Вот это было бы правильное поведение Президента?Интересно, какие бы были результаты и где остановились бы российские войска после такого выступления.
Зато честно и "не обманул".
Да: должен был выйти и сказать. Второе предложение лишнее -- достаточно и первого.
Вас снова понесло на философию... Давайте и я пофилософствую: если на Референдуме большинство голосует за безоговорочную капитуляцию -- должен ли Президент принять это решение? Или может сказать "да ну вас нафиг -- Я решил до последнего украинца -- значит до последнего украинца!".
И ответ на вот тот второй вопрос ровно такой же: как ВСЕ СВОБОДНОЕ население решило бы -- такие бы и были результаты.
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:00
smdtranz написав:
я не пойму, вас не за*бало? сколько уже про те шашлыки можно
поки преЗЕдент і всі винуваті не сидять в тюрмах, чи хоча б десь на Кіпрі, але це можливо тільки після перемоги...
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:04
_hunter написав:
Да: должен был выйти и сказать
ИМХО про шашлики і далі мав говорити, але почати військові навчання в Херсонській, Харківській, Сумській областях...
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:08
_hunter написав:
Да: должен был выйти и сказать.
Граблі, граблі, граблі - улюблена тема бігати можновладцям-кварталівцям по них, відразу згадую 86-й чорнобильска катастрофа - повна тиша, ніякої інформації населенню, більше того парад на 1-е травня де марширують колони діток отримуючи конські дози радіації, а я все не доганяв - чому у спеку 1-го травня можновладці на трибунах стоять у капелюхах та в плащах застібнутих до самого верху, тож спекотно, але ж вони все про народ наш думали-переживали щоб без паніки радіоактивну пилюку хапали на повні груди, а потім після параду на шашлики. Шось змінилося, хтось порозумнішав? Совок в голові? Чи ті у кого совок в голові йому підказали про шашлики?
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:18
Я вже писав про це неодноразово , Ще на самому початку повномасштабного вторгнення, багато де і повторюся ,але мені ніхто Не довіряє вважаючи це маячнею :
Війна вигідна Європі для покращення демографічної ситуації в Європі за рахунок українських біженок, які там залишаться і будуть народжувати дітей від європейців , або навіть українські діти інтегруються легко в європейське суспільство , будучи вивезеними туди добровільно. Віддалено щось подібне, але не гуманними методами , злочинними методами , робить педерація, Вона просто викрадає українських дітей і вивозить на свою територію силоміць, а Європа робить це розумніше добровільно і разом з мамами. Паралельно йде звільнення території України і зменшення її населення через винищення активної групи чоловіків. В плані після війни має залишитися тільки певна кількість пенсіонерів , які самі помруть і якась невелика кількість молоді яка буде обслуговувати сільське господарство на даній території. Щодо педерації Її територія точніше люди на її території також не входять в так званий золотий 1.000.000.000 і теж підлягають частковому винищенню активного молодого населення.
Доповню : була надія що нас приймуть в цей 1.000.000.000 але щось пішло не так. Відповідно війна буде тривати максимально довго поки максимальна кількість українських молодих жінок не вийде в Європу і в західний світ, А максимальна кількість активних від чоловіків дітородного віку буде знищена. Тобто чим довше йтиме війна тим більше і тим краще точніше реалізація цих 2 задумів
Востаннє редагувалось yama
в П'ят 19 січ, 2024 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:21
yama написав:
Я вже писав про це неодноразово , Ще на самому початку повномасштабного вторгнення, багато де і повторюся ,але мені ніхто Не довіряє вважаючи це маячнею :
Війна вигідна Європі для покращення демографічної ситуації в Європі за рахунок українських біжи Нок які там залишаться і будуть народжувати дітей від європейців або навіть українські діти інтегруються легко в європейське суспільство будучи вивезеними туди добровільно. Віддалено щось подібне не гуманними методами злочинними методами робить педерація, Вона просто накладає українських дітей і вивозять на свою територію силоміць, а Європа робить це розумніша добровільно і разом з мамами. Паралельно йде звільнення території України і зменшення її населення через винищення активної групи чоловіків, В плані після війни має залишитися тільки певна кількість пенсіонерів які самі помруть і якась невелика кількість молоді яка буде обслуговувати сільське господарство на даній території щодо педерації Її територія точніше люди на її території також не входять в так званий золотий 1.000.000.000 і теж підлягають частковому винищенню активного молодого населення.
Вдягніть шапочку з фольги і лягайте спати.
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kyk
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:25
kyk написав: yama написав:
Я вже писав про це неодноразово , Ще на самому початку повномасштабного вторгнення, багато де і повторюся ,але мені ніхто Не довіряє вважаючи це маячнею :
Війна вигідна Європі для покращення демографічної ситуації в Європі за рахунок українських біжи Нок які там залишаться і будуть народжувати дітей від європейців або навіть українські діти інтегруються легко в європейське суспільство будучи вивезеними туди добровільно. Віддалено щось подібне не гуманними методами злочинними методами робить педерація, Вона просто накладає українських дітей і вивозять на свою територію силоміць, а Європа робить це розумніша добровільно і разом з мамами. Паралельно йде звільнення території України і зменшення її населення через винищення активної групи чоловіків, В плані після війни має залишитися тільки певна кількість пенсіонерів які самі помруть і якась невелика кількість молоді яка буде обслуговувати сільське господарство на даній території щодо педерації Її територія точніше люди на її території також не входять в так званий золотий 1.000.000.000 і теж підлягають частковому винищенню активного молодого населення.
Вдягніть шапочку з фольги і лягайте спати.
Ну на жаль недовго мені планують дати поспати в ліжечку і шапочка з фольги на жаль не допоможе, від тих артилерійських обстрілів в окопах
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yama
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