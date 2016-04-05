RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6389639063916392
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Наші "опозиційні" пропагандони знайшли ще одного мудака для пропаганди зриву мобілізації.
Обов'язково почитайте там коменти, свиноботів від російських і відрізнити не можна.
І таких пропагандонських відео на ютубі сотні.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2507
З нами з: 10.06.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:В тебе реально немає логічного мислення. Виходить по твоєму віддані без бою в перші дня 25% країни, купа вбитих цивільних, не заміновані дороги і кордони з РФ - це правильно? Може розкажеш це згвалтованим жінкам з Бучі - що це все на добре і так правильно?

військовий експерт знайшовся. З дивану в Польщі...
Denik
 
Повідомлень: 2850
З нами з: 23.02.09
Подякував: 597 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:51

  kyk написав:
  yama написав:Я вже писав про це неодноразово , Ще на самому початку повномасштабного вторгнення, багато де і повторюся ,але мені ніхто Не довіряє вважаючи це маячнею :
Війна вигідна Європі для покращення демографічної ситуації в Європі за рахунок українських біжи Нок які там залишаться і будуть народжувати дітей від європейців або навіть українські діти інтегруються легко в європейське суспільство будучи вивезеними туди добровільно. Віддалено щось подібне не гуманними методами злочинними методами робить педерація, Вона просто накладає українських дітей і вивозять на свою територію силоміць, а Європа робить це розумніша добровільно і разом з мамами. Паралельно йде звільнення території України і зменшення її населення через винищення активної групи чоловіків, В плані після війни має залишитися тільки певна кількість пенсіонерів які самі помруть і якась невелика кількість молоді яка буде обслуговувати сільське господарство на даній території щодо педерації Її територія точніше люди на її території також не входять в так званий золотий 1.000.000.000 і теж підлягають частковому винищенню активного молодого населення.

Вдягніть шапочку з фольги і лягайте спати.

Так з яким саме твердженням не згодні?
Вкажіть та спростовуйте.
Цікаві саме аргументи.

В даному випадку уama-и можна лише уточнити: так що це за вашою думкою -- спеціальний задум з боку Європи чи "нема лиха без добра"?

Те, що з війни не на своїй території, майже всі, окрім нас, отримують значну компенсацію - це наявне.
А от розмір компенсації Україні викликає дискусії. Малувато мабуть раз вже про можливість воювати лопатами міністр заговорив.
detroytred
 
Повідомлень: 27654
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 00:04

  unicdima написав:Наші "опозиційні" пропагандони знайшли ще одного мудака для пропаганди зриву мобілізації.
Обов'язково почитайте там коменти, свиноботів від російських і відрізнити не можна.
І таких пропагандонських відео на ютубі сотні.

А от дійсно питання: що краще - напівміри чи примус по повній?

З одного боку якщо напівміри не дадуть результату (тобто Україна програє ...), то такий підхід дійсно безглуздий.
З другого -- примус по повній (тобто результат за будь-яку ціну) так тоді Сралін взірець.

От у мене нема відповідей на це питання. Як тут пробалансувати, щоб і безглуздо людей та ресурси не закопати у землю, і щоб сралінізм не увійшов в обіход.

От у будівельника цікаві пропозиції. На вигляд раціональні.
Тільки їх проблема одна -- вони розраховані на якихось свідомих можновладців та обивателів.
Реальні ж просто не хочуть, тому і не будуть оте втілювати.
Тобто: як не підійдуть до дзеркала і ..., так і оце не будуть втілювати.
detroytred
 
Повідомлень: 27654
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6389639063916392
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 162024
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 550714
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 20791
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11034)
19.01.2024 22:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.