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Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Наші "опозиційні" пропагандони знайшли ще одного мудака для пропаганди зриву мобілізації.
Обов'язково почитайте там коменти, свиноботів від російських і відрізнити не можна.
І таких пропагандонських відео на ютубі сотні.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
військовий експерт знайшовся. З дивану в Польщі...
Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:51
Так з яким саме твердженням не згодні?
Вкажіть та спростовуйте.
Цікаві саме аргументи.
В даному випадку уama-и можна лише уточнити: так що це за вашою думкою -- спеціальний задум з боку Європи чи "нема лиха без добра"?
Те, що з війни не на своїй території, майже всі, окрім нас, отримують значну компенсацію - це наявне.
А от розмір компенсації Україні викликає дискусії. Малувато мабуть раз вже про можливість воювати лопатами міністр заговорив.
Додано: Суб 20 січ, 2024 00:04
А от дійсно питання: що краще - напівміри чи примус по повній?
З одного боку якщо напівміри не дадуть результату (тобто Україна програє ...), то такий підхід дійсно безглуздий.
З другого -- примус по повній (тобто результат за будь-яку ціну) так тоді Сралін взірець.
От у мене нема відповідей на це питання. Як тут пробалансувати, щоб і безглуздо людей та ресурси не закопати у землю, і щоб сралінізм не увійшов в обіход.
От у будівельника цікаві пропозиції. На вигляд раціональні.
Тільки їх проблема одна -- вони розраховані на якихось свідомих можновладців та обивателів.
Реальні ж просто не хочуть, тому і не будуть оте втілювати.
Тобто: як не підійдуть до дзеркала і ..., так і оце не будуть втілювати.
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