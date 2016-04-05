Додано: Суб 20 січ, 2024 00:56

ЛАД написав: [

2. Обвинения "влади" (фактически Зеленского) во всех грехах. Очень часть(если не всегда) совершенно не логичные. Типа того, что они не заботятся о судьбе Украины, а только о сохранении своих постов. Какой пост и где светит Зеленскому в случае поражения Украины? Как по мне, в условиях войны это антигосударственные выступления.

3. Очень много чистого популизма. И, фактически, оправдания "ухилянства". Это разговоры: "А пусть сначала депутаты... министры... богатые... блогеры и журналисты..." и т.д. Хотя и они тоже должны, так же, как и все остальные.

При это бронь безусловно нужна. Для какого-то количества управленцев (конечно, не для всех, нужно меньше, чем в мирное время), для необходимых работников оборонки (не для "вахтёров" - ими могут работать и такие пенсы, как я).

4. Его пожелания знать о количестве наших потерь, что гражданских, что военных.

Не слишком ли "нескромные" пожелания в военное время?

Что ещё мы должны публично объявить?



Война не стала народной.

Первые пару-тройку месяцев был всплеск эмоций. Это и ненависть к агрессору, и возмущение неспровоцированным нападением, и страх, и всплеск патриотизма, и ещё много чего.

На этом всплеске эмоций было много добровольцев в ЗСУ и ТРО (но и тогда не все, многие рванули на запад и на Запад). Позже эмоции ушли и у многих остался, в основном, страх перед фронтом. Все остальные разговоры - просто отмазки для самооправдания. Как разговоры о "министрах и богатых", так и разговоры о том, что "мы платим налоги и донатим", "кто будет кормить армию" и т.д.

Добровольцы закончились. Ещё находились в "армію наступу", но это, похоже, была последняя волна. ТРО стало отмазкой от фронта (хотя сейчас это уже не гарантия). Начались поиски "бабушек-инвалидов", "трёх детей", "плоскостопия 10-й степени", возможностей для выезда и пр.

А в результате некем заменить Успіха, freeze, slonomag, unicdima и всех остальных (прошу не обижаться, кого не назвал).

А на форуме продолжается переругивание и взаимные оскорбления.

Печально. 2. Обвинения "влади" (фактически Зеленского) во всех грехах. Очень часть(если не всегда) совершенно не логичные. Типа того, что они не заботятся о судьбе Украины, а только о сохранении своих постов. Какой пост и где светит Зеленскому в случае поражения Украины? Как по мне, в условиях войны это антигосударственные выступления.3. Очень много чистого популизма. И, фактически, оправдания "ухилянства". Это разговоры: "А пусть сначала депутаты... министры... богатые... блогеры и журналисты..." и т.д. Хотя и они тоже должны,При это бронь безусловно нужна. Для какого-то количества управленцев (конечно, не для всех, нужно меньше, чем в мирное время), дляработников оборонки (не для "вахтёров" - ими могут работать и такие пенсы, как я).4. Его пожелания знать о количестве наших потерь, что гражданских, что военных.Не слишком ли "нескромные" пожелания в военное время?Что ещё мы должны публично объявить?Война не стала народной.Первые пару-тройку месяцев был всплеск эмоций. Это и ненависть к агрессору, и возмущение неспровоцированным нападением, и страх, и всплеск патриотизма, и ещё много чего.На этом всплеске эмоций было много добровольцев в ЗСУ и ТРО (но и тогда не все, многие рванули на запад и на Запад). Позже эмоции ушли и у многих остался, в основном, страх перед фронтом. Все остальные разговоры - просто отмазки для самооправдания. Как разговоры о "министрах и богатых", так и разговоры о том, что "мы платим налоги и донатим", "кто будет кормить армию" и т.д.Добровольцы закончились. Ещё находились в "армію наступу", но это, похоже, была последняя волна. ТРО стало отмазкой от фронта (хотя сейчас это уже не гарантия). Начались поиски "бабушек-инвалидов", "трёх детей", "плоскостопия 10-й степени", возможностей для выезда и пр.А в результате некем заменитьи всех остальных (прошу не обижаться, кого не назвал).А на форуме продолжается переругивание и взаимные оскорбления.Печально.

1. Если не ошибаюсь, то он сказал не "пусть сначала богатые, министры, и их дети пойдут", а почему люди находятся в разных ситуациях и одни с блатом/знакомствами/покупкой отсрочки, другие же без такой возможности. То есть чиновники говорят,что служить или работать должны все граждане Украины, но такие как Сергей Лещенко будет работать диджеем в ночных клубах Киева, а условный Петро из районного центра через месяц подготовки поедет штурмовиком. Естественно Петро с таким раскладом не согласен и за неимением средств он будет передвигаться в режиме ниндзя (крадущийся, тот кто скрывается)Фактически он закидывает власти создание двух параллельных миров в границах одного воюющего государства, и трудно с ним не согласится.2. Вижу постоянную перепасовку мяча при принятии непопулярных решений на военное командование. Например "Военные сказали нам нужна мобилизация". То есть фактически чиновники всё таки переживают за свой рейтинг.3. За два года войны коррупционных скандалов стало так много, что они несутся на нас как снежный ком, и вместо решения этих проблем они коряво заметаются под ковёр. Я согласен с вами, что коррупция всегда присутствует при военных действия, но то что происходит у нас это верх цинизма. То же самое по реформированию армии. Многие просто не вывозят суровую действительность ЗСУ.Если вы хотите мобилизовать людей без денег ответьте хотя бы на вопрос про временные рамки и сроки контракта.Я вообще не вижу,чтоб прорабатывались какие-то альтернативные решения по набору рекрутов. Повысить базовую ЗП, амнистию заключённым, вербовка жителей стран третьего мира за гражданство, может ещё какие-то варианты. Но смотрю зачем напрягаться если можно через бусик.4. Потери однозначно нельзя раскрывать. Реальные потери мы узнаем лет через 50-70, а скорее всего нет. Уверен уже всё делается, что реальные потери никто не узнал и через 70 лет.5. Вернёмся к коррупционной составляющей. Сейчас столько брони на руках полученной за деньги/связи, что тцк на блокпостах начинают терять самообладание.То есть ситуация как бы не очень. Может кто-то знает как её исправить, но точно не те, кто сейчас вставил себя в треуголку Наполеона.ПСПрочитал у Лачена, что Минюст изучает возможность мобилизации осуждённых и, внимание, лиц имеющих погашенную судимость. То есть, что это получается, если есть даже погашенная судимость, или справка о алко/нарко зависимости ты обладатель брони от тцк. То есть тебя, даже если ты сильно хочешь не возьмут.Блд, шел второй год войны...