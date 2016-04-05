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Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Наші "опозиційні" пропагандони знайшли ще одного мудака для пропаганди зриву мобілізації.
Обов'язково почитайте там коменти, свиноботів від російських і відрізнити не можна.
І таких пропагандонських відео на ютубі сотні.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
військовий експерт знайшовся. З дивану в Польщі...
Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:51
Так з яким саме твердженням не згодні?
Вкажіть та спростовуйте.
Цікаві саме аргументи.
В даному випадку уama-и можна лише уточнити: так що це за вашою думкою -- спеціальний задум з боку Європи чи "нема лиха без добра"?
Те, що з війни не на своїй території, майже всі, окрім нас, отримують значну компенсацію - це наявне.
А от розмір компенсації Україні викликає дискусії. Малувато мабуть раз вже про можливість воювати лопатами міністр заговорив.
Додано: Суб 20 січ, 2024 00:04
А от дійсно питання: що краще - напівміри чи примус по повній?
З одного боку якщо напівміри не дадуть результату (тобто Україна програє ...), то такий підхід дійсно безглуздий.
З другого -- примус по повній (тобто результат за будь-яку ціну) так тоді Сралін взірець.
От у мене нема відповідей на це питання. Як тут пробалансувати, щоб і безглуздо людей та ресурси не закопати у землю, і щоб сралінізм не увійшов в обіход.
От у будівельника цікаві пропозиції. На вигляд раціональні.
Тільки їх проблема одна -- вони розраховані на якихось свідомих можновладців та обивателів.
Реальні ж просто не хочуть, тому і не будуть оте втілювати.
Тобто: як не підійдуть до дзеркала і ..., так і оце не будуть втілювати.
Додано: Суб 20 січ, 2024 00:32
Ну наконец-то возникла мысль, что страна, которая вместо того, чтобы вместе с Балтией давно быть в НАТО и ЕС (да, там тоже не мёдом намазано, но есть и свои плюшки), больше 30 лет вполне себе демократическим путём позиционировала себя второй Андоррой которой уже географического положения между большими дядями достаточно для безопасности и золотого дождя и под этим соусом раздавшая в том числе и всю армию, скорее удивительно, что вообще воюет, а не слилась в пресловутые три дня.
Додано: Суб 20 січ, 2024 00:56
1. Если не ошибаюсь, то он сказал не "пусть сначала богатые, министры, и их дети пойдут", а почему люди находятся в разных ситуациях и одни с блатом/знакомствами/покупкой отсрочки, другие же без такой возможности. То есть чиновники говорят,что служить или работать должны все граждане Украины, но такие как Сергей Лещенко будет работать диджеем в ночных клубах Киева, а условный Петро из районного центра через месяц подготовки поедет штурмовиком. Естественно Петро с таким раскладом не согласен и за неимением средств он будет передвигаться в режиме ниндзя (крадущийся, тот кто скрывается)
Фактически он закидывает власти создание двух параллельных миров в границах одного воюющего государства, и трудно с ним не согласится.
2. Вижу постоянную перепасовку мяча при принятии непопулярных решений на военное командование. Например "Военные сказали нам нужна мобилизация". То есть фактически чиновники всё таки переживают за свой рейтинг.
3. За два года войны коррупционных скандалов стало так много, что они несутся на нас как снежный ком, и вместо решения этих проблем они коряво заметаются под ковёр. Я согласен с вами, что коррупция всегда присутствует при военных действия, но то что происходит у нас это верх цинизма. То же самое по реформированию армии. Многие просто не вывозят суровую действительность ЗСУ.
Если вы хотите мобилизовать людей без денег ответьте хотя бы на вопрос про временные рамки и сроки контракта.
Я вообще не вижу,чтоб прорабатывались какие-то альтернативные решения по набору рекрутов. Повысить базовую ЗП, амнистию заключённым, вербовка жителей стран третьего мира за гражданство, может ещё какие-то варианты. Но смотрю зачем напрягаться если можно через бусик.
4. Потери однозначно нельзя раскрывать. Реальные потери мы узнаем лет через 50-70, а скорее всего нет. Уверен уже всё делается, что реальные потери никто не узнал и через 70 лет.
5. Вернёмся к коррупционной составляющей. Сейчас столько брони на руках полученной за деньги/связи, что тцк на блокпостах начинают терять самообладание.
То есть ситуация как бы не очень. Может кто-то знает как её исправить, но точно не те, кто сейчас вставил себя в треуголку Наполеона.
ПС
Прочитал у Лачена, что Минюст изучает возможность мобилизации осуждённых и, внимание, лиц имеющих погашенную судимость. То есть, что это получается, если есть даже погашенная судимость, или справка о алко/нарко зависимости ты обладатель брони от тцк. То есть тебя, даже если ты сильно хочешь не возьмут.
Блд, шел второй год войны...
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