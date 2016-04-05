yama написав:Я вже писав про це неодноразово , Ще на самому початку повномасштабного вторгнення, багато де і повторюся ,але мені ніхто Не довіряє вважаючи це маячнею : Війна вигідна Європі для покращення демографічної ситуації в Європі за рахунок українських біжи Нок які там залишаться і будуть народжувати дітей від європейців або навіть українські діти інтегруються легко в європейське суспільство будучи вивезеними туди добровільно. Віддалено щось подібне не гуманними методами злочинними методами робить педерація, Вона просто накладає українських дітей і вивозять на свою територію силоміць, а Європа робить це розумніша добровільно і разом з мамами. Паралельно йде звільнення території України і зменшення її населення через винищення активної групи чоловіків, В плані після війни має залишитися тільки певна кількість пенсіонерів які самі помруть і якась невелика кількість молоді яка буде обслуговувати сільське господарство на даній території щодо педерації Її територія точніше люди на її території також не входять в так званий золотий 1.000.000.000 і теж підлягають частковому винищенню активного молодого населення.
Вдягніть шапочку з фольги і лягайте спати.
Так з яким саме твердженням не згодні? Вкажіть та спростовуйте. Цікаві саме аргументи.
В даному випадку уama-и можна лише уточнити: так що це за вашою думкою -- спеціальний задум з боку Європи чи "нема лиха без добра"?
Те, що з війни не на своїй території, майже всі, окрім нас, отримують значну компенсацію - це наявне. А от розмір компенсації Україні викликає дискусії. Малувато мабуть раз вже про можливість воювати лопатами міністр заговорив.
unicdima написав:Наші "опозиційні" пропагандони знайшли ще одного мудака для пропаганди зриву мобілізації. Обов'язково почитайте там коменти, свиноботів від російських і відрізнити не можна. І таких пропагандонських відео на ютубі сотні.
А от дійсно питання: що краще - напівміри чи примус по повній?
З одного боку якщо напівміри не дадуть результату (тобто Україна програє ...), то такий підхід дійсно безглуздий. З другого -- примус по повній (тобто результат за будь-яку ціну) так тоді Сралін взірець.
От у мене нема відповідей на це питання. Як тут пробалансувати, щоб і безглуздо людей та ресурси не закопати у землю, і щоб сралінізм не увійшов в обіход.
От у будівельника цікаві пропозиції. На вигляд раціональні. Тільки їх проблема одна -- вони розраховані на якихось свідомих можновладців та обивателів. Реальні ж просто не хочуть, тому і не будуть оте втілювати. Тобто: як не підійдуть до дзеркала і ..., так і оце не будуть втілювати.
detroytred написав:Тільки їх проблема одна -- вони розраховані на якихось свідомих можновладців та обивателів. Реальні ж просто не хочуть, тому і не будуть оте втілювати.
Ну наконец-то возникла мысль, что страна, которая вместо того, чтобы вместе с Балтией давно быть в НАТО и ЕС (да, там тоже не мёдом намазано, но есть и свои плюшки), больше 30 лет вполне себе демократическим путём позиционировала себя второй Андоррой которой уже географического положения между большими дядями достаточно для безопасности и золотого дождя и под этим соусом раздавшая в том числе и всю армию, скорее удивительно, что вообще воюет, а не слилась в пресловутые три дня.
ЛАД написав:[ 2. Обвинения "влади" (фактически Зеленского) во всех грехах. Очень часть(если не всегда) совершенно не логичные. Типа того, что они не заботятся о судьбе Украины, а только о сохранении своих постов. Какой пост и где светит Зеленскому в случае поражения Украины? Как по мне, в условиях войны это антигосударственные выступления. 3. Очень много чистого популизма. И, фактически, оправдания "ухилянства". Это разговоры: "А пусть сначала депутаты... министры... богатые... блогеры и журналисты..." и т.д. Хотя и они тоже должны, так же, как и все остальные. При это бронь безусловно нужна. Для какого-то количества управленцев (конечно, не для всех, нужно меньше, чем в мирное время), для необходимых работников оборонки (не для "вахтёров" - ими могут работать и такие пенсы, как я). 4. Его пожелания знать о количестве наших потерь, что гражданских, что военных. Не слишком ли "нескромные" пожелания в военное время? Что ещё мы должны публично объявить?
Война не стала народной. Первые пару-тройку месяцев был всплеск эмоций. Это и ненависть к агрессору, и возмущение неспровоцированным нападением, и страх, и всплеск патриотизма, и ещё много чего. На этом всплеске эмоций было много добровольцев в ЗСУ и ТРО (но и тогда не все, многие рванули на запад и на Запад). Позже эмоции ушли и у многих остался, в основном, страх перед фронтом. Все остальные разговоры - просто отмазки для самооправдания. Как разговоры о "министрах и богатых", так и разговоры о том, что "мы платим налоги и донатим", "кто будет кормить армию" и т.д. Добровольцы закончились. Ещё находились в "армію наступу", но это, похоже, была последняя волна. ТРО стало отмазкой от фронта (хотя сейчас это уже не гарантия). Начались поиски "бабушек-инвалидов", "трёх детей", "плоскостопия 10-й степени", возможностей для выезда и пр. А в результате некем заменить Успіха, freeze, slonomag, unicdima и всех остальных (прошу не обижаться, кого не назвал). А на форуме продолжается переругивание и взаимные оскорбления. Печально.
1. Если не ошибаюсь, то он сказал не "пусть сначала богатые, министры, и их дети пойдут", а почему люди находятся в разных ситуациях и одни с блатом/знакомствами/покупкой отсрочки, другие же без такой возможности. То есть чиновники говорят,что служить или работать должны все граждане Украины, но такие как Сергей Лещенко будет работать диджеем в ночных клубах Киева, а условный Петро из районного центра через месяц подготовки поедет штурмовиком. Естественно Петро с таким раскладом не согласен и за неимением средств он будет передвигаться в режиме ниндзя (крадущийся, тот кто скрывается) Фактически он закидывает власти создание двух параллельных миров в границах одного воюющего государства, и трудно с ним не согласится.
2. Вижу постоянную перепасовку мяча при принятии непопулярных решений на военное командование. Например "Военные сказали нам нужна мобилизация". То есть фактически чиновники всё таки переживают за свой рейтинг. 3. За два года войны коррупционных скандалов стало так много, что они несутся на нас как снежный ком, и вместо решения этих проблем они коряво заметаются под ковёр. Я согласен с вами, что коррупция всегда присутствует при военных действия, но то что происходит у нас это верх цинизма. То же самое по реформированию армии. Многие просто не вывозят суровую действительность ЗСУ. Если вы хотите мобилизовать людей без денег ответьте хотя бы на вопрос про временные рамки и сроки контракта. Я вообще не вижу,чтоб прорабатывались какие-то альтернативные решения по набору рекрутов. Повысить базовую ЗП, амнистию заключённым, вербовка жителей стран третьего мира за гражданство, может ещё какие-то варианты. Но смотрю зачем напрягаться если можно через бусик.
4. Потери однозначно нельзя раскрывать. Реальные потери мы узнаем лет через 50-70, а скорее всего нет. Уверен уже всё делается, что реальные потери никто не узнал и через 70 лет.
5. Вернёмся к коррупционной составляющей. Сейчас столько брони на руках полученной за деньги/связи, что тцк на блокпостах начинают терять самообладание.
То есть ситуация как бы не очень. Может кто-то знает как её исправить, но точно не те, кто сейчас вставил себя в треуголку Наполеона.
ПС Прочитал у Лачена, что Минюст изучает возможность мобилизации осуждённых и, внимание, лиц имеющих погашенную судимость. То есть, что это получается, если есть даже погашенная судимость, или справка о алко/нарко зависимости ты обладатель брони от тцк. То есть тебя, даже если ты сильно хочешь не возьмут.
fler написав:Далі Пуйло захопив країну за три дні.
Тобто якби Україна готувалася до війни - то захватили б за 3 дні? Як так, якщо коли не готувалися, то втратили тільки 25%? Де логіка?
Ее нет. Типа если бы сказал за месяц то была бы паника - а так утром 24.02 ее чтоли не было, и пробок не было, и не набивались в поезда, и толпами не штурмовали границу еще до телеграммы от Дейнеки с абсолютно незаконным запретом выезда? Наоборот каждый бы принял для себя взвешенное решение без эмоций, время есть, взрывов еще нет, какая причина для паники? А сколько бы людей не погибло от "френдли файер" в той суматохе. Знать о начале войны и не сообщить о ней - это преступление.
kyk написав:............... Вдягніть шапочку з фольги і лягайте спати.
Так з яким саме твердженням не згодні? Вкажіть та спростовуйте. Цікаві саме аргументи.
В даному випадку уama-и можна лише уточнити: так що це за вашою думкою -- спеціальний задум з боку Європи чи "нема лиха без добра"?
Те, що з війни не на своїй території, майже всі, окрім нас, отримують значну компенсацію - це наявне. А от розмір компенсації Україні викликає дискусії. Малувато мабуть раз вже про можливість воювати лопатами міністр заговорив.
Не лень Вам обсуждать чистую конспирологию? Для начала было бы неплохо уточнить, Европа это кто? Политики, какие-то конкретные партии, народы? "З війни" даже "не на своїй території" народ Европы получил пока что сильную инфляцию, В частности высокие цены на э-э и тепло. И они этому совсем не рады. Насчёт демографии и рабочей силы. Правые партии выступают против мигрантов и даже за выдворение уже живущих. И их поддержка в последнее время растёт. Конечно, война на чужой территории лучше, чем на своей. Но лучше бы войны вообще не было. Компенсация Украине вообще никого особо не интересует. Какая ещё компенсация? Это ещё что?
unicdima написав: Наші "опозиційні" пропагандони знайшли ще одного мудака для пропаганди зриву мобілізації. Обов'язково почитайте там коменти, свиноботів від російських і відрізнити не можна. І таких пропагандонських відео на ютубі сотні.
Так если таких видео сотни то может все таки виноваты не пропогандисты - а мобилизаторы делают что-то не то?
detroytred написав:Тільки їх проблема одна -- вони розраховані на якихось свідомих можновладців та обивателів. Реальні ж просто не хочуть, тому і не будуть оте втілювати.
Ну наконец-то возникла мысль, что страна, которая вместо того, чтобы вместе с Балтией давно быть в НАТО и ЕС (да, там тоже не мёдом намазано, но есть и свои плюшки), больше 30 лет вполне себе демократическим путём позиционировала себя второй Андоррой которой уже географического положения между большими дядями достаточно для безопасности и золотого дождя и под этим соусом раздавшая в том числе и всю армию, скорее удивительно, что вообще воюет, а не слилась в пресловутые три дня.
Если уж быть Андоррой, то надо последовательно. Так, как это делал Кучма. Он не допускал "наездов" (вспомните его решительный ответ на Тузлу, а Тузла была чистой мелочью), но и не наглел. А быть Андоррой и при этом записывать в Конституцию стремление в НАТО (когда речь не идёт об этом с их стороны) и многое другое во внутренней политике... Да и во внешней. Не надо злить носорога, находясь рядом с ним. Из проевропейского Майдана очень быстро сделали антироссийский. Но сегодня о старых ошибках говорить поздно.
ЛАД написав:Но сегодня о старых ошибках говорить поздно.
А про новые говорить самый раз, одна мобилизация в стиле СССРа времен тов Сталина чего стоит. Чтоб потом поздно не было, вот уже и Арестович говорит что такая политика кончится Парагвайским вариантом - https://youtu.be/ol8ghTYphCY