hume написав:............. 1. Если не ошибаюсь, то он сказал не "пусть сначала богатые, министры, и их дети пойдут", а почему люди находятся в разных ситуациях и одни с блатом/знакомствами/покупкой отсрочки, другие же без такой возможности. То есть чиновники говорят,что служить или работать должны все граждане Украины, но такие как Сергей Лещенко будет работать диджеем в ночных клубах Киева, а условный Петро из районного центра через месяц подготовки поедет штурмовиком. Естественно Петро с таким раскладом не согласен и за неимением средств он будет передвигаться в режиме ниндзя (крадущийся, тот кто скрывается) Фактически он закидывает власти создание двух параллельных миров в границах одного воюющего государства, и трудно с ним не согласится.
Может, он и так сказал. Пересматривать для уточнения не буду. Но сути это не меняет. Кто-то будет увиливать от армии. И если остальные будут на этом основании тоже отказываться, то ничего хорошего из этого не выйдет.
2. Вижу постоянную перепасовку мяча при принятии непопулярных решений на военное командование. Например "Военные сказали нам нужна мобилизация". То есть фактически чиновники всё таки переживают за свой рейтинг.
Естественно. Не бывает политиков, которые не беспокоятся о своём рейтинге. Иначе это не политик.
3. За два года войны коррупционных скандалов стало так много, что они несутся на нас как снежный ком, и вместо решения этих проблем они коряво заметаются под ковёр. Я согласен с вами, что коррупция всегда присутствует при военных действия, но то что происходит у нас это верх цинизма.
Это не верх цинизма. Это было всегда. Просто сейчас слишком много "журналистов", "блогеров", ...ботов, которые всё это очень активно раскручивают. По разным причинам. А перепасовка... Так "военное командование" этим тоже занимается. Хотя им, вроде, о рейтинге заботиться не надо. Но, как видим, тоже заботится.
То же самое по реформированию армии. Многие просто не вывозят суровую действительность ЗСУ.
Действительность суровая. Но реформирование армии для пехотинца-штурмовика её не особо смягчит. Да и для многих других тоже. Война, к сожалению, вещь суровая.
Если вы хотите мобилизовать людей без денег ответьте хотя бы на вопрос про временные рамки и сроки контракта.
Опять же, к сожалению, этого никто сказать не может.
Я вообще не вижу,чтоб прорабатывались какие-то альтернативные решения по набору рекрутов. Повысить базовую ЗП, амнистию заключённым, вербовка жителей стран третьего мира за гражданство, может ещё какие-то варианты. Но смотрю зачем напрягаться если можно через бусик.
Если бы кто-то знал как, то "напрягались" бы. Но никто не знает. Над амнистией заключённым сейчас, вроде, думают. Но, если верить Вики, у нас всего 48 000 заключённых. В России 433 000.
4. Потери однозначно нельзя раскрывать. Реальные потери мы узнаем лет через 50-70, а скорее всего нет. Уверен уже всё делается, что реальные потери никто не узнал и через 70 лет.
Тут мы с Вами согласны. Но юристу в Вашем видео хочется.
5. Вернёмся к коррупционной составляющей. Сейчас столько брони на руках полученной за деньги/связи, что тцк на блокпостах начинают терять самообладание.
То есть ситуация как бы не очень. Может кто-то знает как её исправить, но точно не те, кто сейчас вставил себя в треуголку Наполеона.
Согласен. Ситуация не очень. И не только по этой причине. А вот насчёт примерки треуголки не согласен. "Может кто-то знает как её исправить" - кто? Если знает, почему молчит? В том-то и дело, что никто не знает. И я глубоко сочувствую любому человеку, который сегодня оказался бы на месте президента Украины.
ПС Прочитал у Лачена, что Минюст изучает возможность мобилизации осуждённых и, внимание, лиц имеющих погашенную судимость. То есть, что это получается, если есть даже погашенная судимость, или справка о алко/нарко зависимости ты обладатель брони от тцк. То есть тебя, даже если ты сильно хочешь не возьмут.
Блд, шел второй год войны...
Я не юрист. По этому вопросу ничего сказать не могу. Насколько в этом разбирается Лачен, тоже не знаю. А "блд" в конце второго года... Так у нас не один президент. Есть ещё 450 депутатов. Есть куча чиновников, юристов и пр. Назначенных как "зелёными", так и прошлыми властями. Тут иногда звучат вопросы (призывы?) можно ли обойтись без президента. Нельзя. На кого же мы будем валить все грехи?
_hunter написав:------------------------ Бетон Всіх вітаю з другою річницею виступу зеленскього 19.01.2022: "а далі будуть городи, шашлики та зно"
Від щирого серця дякую вам. Саме завдяки вашому заспокоєнню я продав авто і "спокійно" робив ремонт квартири. Дружною сім'єю ми зустріли ранок 24, бо чомусь не було білетів на поїзд. Тю ------------------------- Особенно циничным выглядит его позднейшее признание, что о планах вторжения он знал, но информацию решил закрысить...
Ну да. Он должен был выйти и сказать: "На днях война. Кто хочет, тикайте на Запад, без воєнного стану я це заборонити не можу. Кто не хочет за границу, эвакуируйтесь на Западную Украину. Советую сделать это всему левобережью." Вот это было бы правильное поведение Президента? Интересно, какие бы были результаты и где остановились бы российские войска после такого выступления. Зато честно и "не обманул".
Да: должен был выйти и сказать. Второе предложение лишнее -- достаточно и первого.
Вас снова понесло на философию... Давайте и я пофилософствую: если на Референдуме большинство голосует за безоговорочную капитуляцию -- должен ли Президент принять это решение? Или может сказать "да ну вас нафиг -- Я решил до последнего украинца -- значит до последнего украинца!".
И ответ на вот тот второй вопрос ровно такой же: как ВСЕ СВОБОДНОЕ население решило бы -- такие бы и были результаты.
Такой референдум можно было проводить до 24.02, а не сейчас. Поздно боржоми пить, когда почки отвалились. А если народ будет так отказываться от мобилизации, как об этом пишут, то вопрос решится и без референдума. Вот только потом у всех будет возможность кричать: "Зеленский предатель! А мы что, мы ничего. Мы готовы были сражаться. вот только..." Вместо ... каждый подставит, что захочет.
fler написав:Далі Пуйло захопив країну за три дні.
Тобто якби Україна готувалася до війни - то захватили б за 3 дні? Як так, якщо коли не готувалися, то втратили тільки 25%? Де логіка?
Ее нет. Типа если бы сказал за месяц то была бы паника - а так утром 24.02 ее чтоли не было, и пробок не было, и не набивались в поезда, и толпами не штурмовали границу еще до телеграммы от Дейнеки с абсолютно незаконным запретом выезда? Наоборот каждый бы принял для себя взвешенное решение без эмоций, время есть, взрывов еще нет, какая причина для паники? А сколько бы людей не погибло от "френдли файер" в той суматохе. Знать о начале войны и не сообщить о ней - это преступление.
Утром 24.02 была. Но уже не все смогли/успели выехать "до телеграммы от Дейнеки". Не успели вывести деньги. А причина для паники - война. Достаточно уважительная причина. В "той суматохе" вряд ли были погибшие от "френдли файер". Где? Вы знаете такие случаи? И ещё. Весной 2021 тоже было большое сосредоточение войск у наших границ, и тоже были предупреждения Запада. Но... не началось. Могло не начаться и 24.02. Что было бы тогда?
ЛАД написав:Но сегодня о старых ошибках говорить поздно.
А про новые говорить самый раз, одна мобилизация в стиле СССРа времен тов Сталина чего стоит. Чтоб потом поздно не было, вот уже и Арестович говорит что такая политика кончится Парагвайским вариантом - https://youtu.be/ol8ghTYphCY
ЛАД написав:Не лень Вам обсуждать чистую конспирологию? Для начала было бы неплохо уточнить, Европа это кто? Политики, какие-то конкретные партии, народы? "З війни" даже "не на своїй території" народ Европы получил пока что сильную инфляцию, В частности высокие цены на э-э и тепло. И они этому совсем не рады. Насчёт демографии и рабочей силы. Правые партии выступают против мигрантов и даже за выдворение уже живущих. И их поддержка в последнее время растёт. Конечно, война на чужой территории лучше, чем на своей. Но лучше бы войны вообще не было. Компенсация Украине вообще никого особо не интересует. Какая ещё компенсация? Это ещё что?
Яка конспірологія? Тільки дійсність.
Під компенсацією мається на увазі будь-які позитивні наслідки від війни. Для Європи це, починаючи з втрати залежності від рашогазу. І закінчуючи посиленням ВПК та укріпленням своїх збройних сил. В середині списку -- рфію посунули з ринків рашки, місцеві зайняли місця.
Доводити позитив отаких біженців, як українці, для Європи , яка переживає демографічну кризу? Не буду))
Мова була не про негативні наслідки війни, вони само собою, а про те, що є і позитивні. Наприклад, Україна отримує фіндопомогу, посилює співпрацю з Західом, засвоює натівське озброєння; актуалізує необхідність реформування; очищується від зрадників. І т.д.
Який є загальний баланс позитиву-негативу? Це треба розглядати окремо. Можна навіть до рівня окремої людини. І то буде багато спірних моментів, бо оцінювати складно, наприклад, ціну життя.
Але був би цей баланс для країн Заходу занадто негативний, то допомога б Україні була суттєво більшою. Щось компенсує негатив від війни. Не обов'язково повністю, достатньо і часткової компенсації.
Успіх написав:Бо я вже починаю підглядати робочі вакансії в тилу
можно начать с официанта, а шоб не терять время, тренируйся бегать между пуль с полным подносом еды.
То не цікаво))
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