Додано: Суб 20 січ, 2024 03:28

hume написав: .............

1. Если не ошибаюсь, то он сказал не "пусть сначала богатые, министры, и их дети пойдут", а почему люди находятся в разных ситуациях и одни с блатом/знакомствами/покупкой отсрочки, другие же без такой возможности. То есть чиновники говорят,что служить или работать должны все граждане Украины, но такие как Сергей Лещенко будет работать диджеем в ночных клубах Киева, а условный Петро из районного центра через месяц подготовки поедет штурмовиком. Естественно Петро с таким раскладом не согласен и за неимением средств он будет передвигаться в режиме ниндзя (крадущийся, тот кто скрывается)

Фактически он закидывает власти создание двух параллельных миров в границах одного воюющего государства, и трудно с ним не согласится. .............1. Если не ошибаюсь, то он сказал не "пусть сначала богатые, министры, и их дети пойдут", а почему люди находятся в разных ситуациях и одни с блатом/знакомствами/покупкой отсрочки, другие же без такой возможности. То есть чиновники говорят,что служить или работать должны все граждане Украины, но такие как Сергей Лещенко будет работать диджеем в ночных клубах Киева, а условный Петро из районного центра через месяц подготовки поедет штурмовиком. Естественно Петро с таким раскладом не согласен и за неимением средств он будет передвигаться в режиме ниндзя (крадущийся, тот кто скрывается)Фактически он закидывает власти создание двух параллельных миров в границах одного воюющего государства, и трудно с ним не согласится.

2. Вижу постоянную перепасовку мяча при принятии непопулярных решений на военное командование. Например "Военные сказали нам нужна мобилизация". То есть фактически чиновники всё таки переживают за свой рейтинг.

3. За два года войны коррупционных скандалов стало так много, что они несутся на нас как снежный ком, и вместо решения этих проблем они коряво заметаются под ковёр. Я согласен с вами, что коррупция всегда присутствует при военных действия, но то что происходит у нас это верх цинизма.

То же самое по реформированию армии. Многие просто не вывозят суровую действительность ЗСУ.

Если вы хотите мобилизовать людей без денег ответьте хотя бы на вопрос про временные рамки и сроки контракта.

Я вообще не вижу,чтоб прорабатывались какие-то альтернативные решения по набору рекрутов. Повысить базовую ЗП, амнистию заключённым, вербовка жителей стран третьего мира за гражданство, может ещё какие-то варианты. Но смотрю зачем напрягаться если можно через бусик.

4. Потери однозначно нельзя раскрывать. Реальные потери мы узнаем лет через 50-70, а скорее всего нет. Уверен уже всё делается, что реальные потери никто не узнал и через 70 лет.

5. Вернёмся к коррупционной составляющей. Сейчас столько брони на руках полученной за деньги/связи, что тцк на блокпостах начинают терять самообладание.



То есть ситуация как бы не очень. Может кто-то знает как её исправить, но точно не те, кто сейчас вставил себя в треуголку Наполеона.

ПС

Прочитал у Лачена, что Минюст изучает возможность мобилизации осуждённых и, внимание, лиц имеющих погашенную судимость. То есть, что это получается, если есть даже погашенная судимость, или справка о алко/нарко зависимости ты обладатель брони от тцк. То есть тебя, даже если ты сильно хочешь не возьмут.



Блд, шел второй год войны...

Может, он и так сказал. Пересматривать для уточнения не буду.Но сути это не меняет.Кто-то будет увиливать от армии. И если остальные будут на этом основании тоже отказываться, то ничего хорошего из этого не выйдет.Естественно.Не бывает политиков, которые не беспокоятся о своём рейтинге. Иначе это не политик.Это не верх цинизма.Это было всегда.Просто сейчас слишком много "журналистов", "блогеров", ...ботов, которые всё это очень активно раскручивают. По разным причинам.А перепасовка...Так "военное командование" этим тоже занимается. Хотя им, вроде, о рейтинге заботиться не надо. Но, как видим, тоже заботится.Действительность суровая.Но реформирование армии для пехотинца-штурмовика её не особо смягчит. Да и для многих других тоже. Война, к сожалению, вещь суровая.Опять же, к сожалению, этого никто сказать не может.Если бы кто-то знал как, то "напрягались" бы.Но никто не знает.Над амнистией заключённым сейчас, вроде, думают. Но, если верить Вики, у нас всего 48 000 заключённых. В России 433 000.Тут мы с Вами согласны.Но юристу в Вашем видео хочется.Согласен. Ситуация не очень.И не только по этой причине.А вот насчёт примерки треуголки не согласен."Может кто-то знает как её исправить" - кто? Если знает, почему молчит?В том-то и дело, что никто не знает.И я глубоко сочувствую любому человеку, который сегодня оказался бы на месте президента Украины.Я не юрист. По этому вопросу ничего сказать не могу. Насколько в этом разбирается Лачен, тоже не знаю.А "блд" в конце второго года... Так у нас не один президент. Есть ещё 450 депутатов. Есть куча чиновников, юристов и пр. Назначенных как "зелёными", так и прошлыми властями. Тут иногда звучат вопросы (призывы?) можно ли обойтись без президента.Нельзя. На кого же мы будем валить все грехи?