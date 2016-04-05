Додано: Суб 20 січ, 2024 10:16

Бетон написав:

люди давились до смерті в потягах, на дорогах троє суток з дітьми - хіба то паніка



ну а якби Київ в кільце взяли як марік, то таке люди давились до смерті в потягах, на дорогах троє суток з дітьми - хіба то панікану а якби Київ в кільце взяли як марік, то таке

Власть имущие знали не за три дня до вторжения. Правда в отрывке книги про Зеленского есть пара слов, что он до первых взрывов не верил, что на нас нападут. Кстати я тоже, но у меня не было данных, которые были у политической верхушки. Или лейтенант Баканов не подавал данные верховному другу...)Конечно нужно было заранее начать проводить некоторые мобилизационные и подготовительные мероприятия. Опять же, где-то читал,что практически всё ПВО харьковской области было уничтожено в первые часы. То есть, своевременно не предупредили даже некоторых военных, про аборигенов я вообще молчу, для этой власти гражданские это просто кормовая база. И все вот эти отмазки про панику не более чем отмазки. При первых взрывах мы получили панику *10. А сколько бизнеса можно было спасти, сколько техники вывезти в безопасное место, сколько укрепрайонов можно было сделать по пути следования колонн с орками(киевская област вообще рай для партизан), переместить нужные войска в нужные места, скольких гражданских жертв можно было избежать... В общем позиция про панику удобна только власти, пусть они расскажут её тем, кто остался в оккупации, или погиб по пути следования руссо караванов.ПСХочу сделать один вывод. Практикой доказано, что выбить окопавшегося и готового к атаке противника практически невозможно. И то, что было сдано за два дня отвоёвывать придётся невероятными потерями. Нужно ответить себе на вопрос готовы ли мы к таким потерям.У некоторых на этой ветке присутствуют только две идеи. Воевать до границ 91ого года, или сдавать оркам. Есть третий вариант, который неединожды был озвучен - Окапываться, как в Авдеевке, минировать всё что только можно, занять выгодные позиции для последующих тактических атак, начинать заниматься производством вооружений и вычищением гвна из чиновничьих конюшен.Кто знает что бы было, если бы зам месяц до вторжения наша власть прислушались к западным разведкам и начала строить фортификации в предполагаемых местах атаки. Кстати, для меня откровения некоторых военных были сюрпризом, я не мог предположить, что мы их не строили всё это время.И, у каждого пр@ёба есть свои ФИО, и они должны понести наказание, а то получается, что на нас напали как-то неожиданно. Неожиданно для нас, для остального мира вполне ожидаемо..Печаль.ПССмотрел интервью нашего военного. Я так понял, что он собирает тела. Так вот вывод от него такой....Орки учатся. Он показывал образцы формы снятой с трупов хороших русских с кевларовыми вставками в местах критической кровеносной системы, паховые артерии етс. Показывал как они модернизировали старые каски подшив внутрь кевлар. Мы имеем дело не с дебилами, а с обучаемым и жестоким противником. А вот мы, в какое то время прекратили модернизацию...зачем? Нам и так дадут.Тоже самое с разработкой фпв. Наши их начали массово применять, фактически разработали с нуля. Но русские посмотрели,что идея збсь и переняли опыт поставив их на госзаказ.У знакомого кум командир леопарда 2. Показывал видео вблизи, где-то в районе работино. Танк до сих в стоке. Нет ни мангалов ни решёток.Когда то расскажу про его оценочную характеристику.