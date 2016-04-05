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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6391639263936394
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 10:03

  Bobua написав:Чому в ухилянтів є лише “непорушні права”, і нема обов`язків?
А у війська -- самі лише безперервні обов`язки майже без права на відпочинок вдома...

Екс-глава СБУ Баканов став адвокатом
Олексій Резніков повертається до адвокатської практики.
Запитайте преЗЕдента, чому?
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 10:05

Politico: Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа в Киев, но при одном условии — что тот сможет остановить военный конфликт с Россией в течение 24 часов, как когда-то обещал. «Да, пожалуйста, Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев. Если вы можете остановить войну в течение 24 часов, я думаю, этого достаточно, чтобы приехать в Киев в любой день, когда я буду здесь», — сказал Зеленский в интервью британской телекомпании Channel 4 News.
The Guardian: Борис Джонсон поддержал Дональда Трампа в преддверии президентских выборов в США, и заявил, что возвращение Трампа в Белый дом может стать «именно тем, что нужно миру».
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 10:16

  Бетон написав:
люди давились до смерті в потягах, на дорогах троє суток з дітьми - хіба то паніка

ну а якби Київ в кільце взяли як марік, то таке

Власть имущие знали не за три дня до вторжения. Правда в отрывке книги про Зеленского есть пара слов, что он до первых взрывов не верил, что на нас нападут. Кстати я тоже, но у меня не было данных, которые были у политической верхушки. Или лейтенант Баканов не подавал данные верховному другу...)

Конечно нужно было заранее начать проводить некоторые мобилизационные и подготовительные мероприятия. Опять же, где-то читал,что практически всё ПВО харьковской области было уничтожено в первые часы. То есть, своевременно не предупредили даже некоторых военных, про аборигенов я вообще молчу, для этой власти гражданские это просто кормовая база. И все вот эти отмазки про панику не более чем отмазки. При первых взрывах мы получили панику *10. А сколько бизнеса можно было спасти, сколько техники вывезти в безопасное место, сколько укрепрайонов можно было сделать по пути следования колонн с орками(киевская област вообще рай для партизан), переместить нужные войска в нужные места, скольких гражданских жертв можно было избежать... В общем позиция про панику удобна только власти, пусть они расскажут её тем, кто остался в оккупации, или погиб по пути следования руссо караванов.

ПС
Хочу сделать один вывод. Практикой доказано, что выбить окопавшегося и готового к атаке противника практически невозможно. И то, что было сдано за два дня отвоёвывать придётся невероятными потерями. Нужно ответить себе на вопрос готовы ли мы к таким потерям.

У некоторых на этой ветке присутствуют только две идеи. Воевать до границ 91ого года, или сдавать оркам. Есть третий вариант, который неединожды был озвучен - Окапываться, как в Авдеевке, минировать всё что только можно, занять выгодные позиции для последующих тактических атак, начинать заниматься производством вооружений и вычищением гвна из чиновничьих конюшен.

Кто знает что бы было, если бы зам месяц до вторжения наша власть прислушались к западным разведкам и начала строить фортификации в предполагаемых местах атаки. Кстати, для меня откровения некоторых военных были сюрпризом, я не мог предположить, что мы их не строили всё это время.

И, у каждого пр@ёба есть свои ФИО, и они должны понести наказание, а то получается, что на нас напали как-то неожиданно. Неожиданно для нас, для остального мира вполне ожидаемо..
Печаль.

ПС
Смотрел интервью нашего военного. Я так понял, что он собирает тела. Так вот вывод от него такой....Орки учатся. Он показывал образцы формы снятой с трупов хороших русских с кевларовыми вставками в местах критической кровеносной системы, паховые артерии етс. Показывал как они модернизировали старые каски подшив внутрь кевлар. Мы имеем дело не с дебилами, а с обучаемым и жестоким противником. А вот мы, в какое то время прекратили модернизацию...зачем? Нам и так дадут.

Тоже самое с разработкой фпв. Наши их начали массово применять, фактически разработали с нуля. Но русские посмотрели,что идея збсь и переняли опыт поставив их на госзаказ.

У знакомого кум командир леопарда 2. Показывал видео вблизи, где-то в районе работино. Танк до сих в стоке. Нет ни мангалов ни решёток.

Когда то расскажу про его оценочную характеристику.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 10:22

Коли настане свято?))

Зрозуміло, ніхто цього не знає >>>
  Успіх написав:То на коли анонсували/пообіцяли доопрацювати, оприлюднити і виставити на голосування закон про мо/демобілізацію?
Якого числа/місяця?

Тоді, чому хоч періодично(наприклад, що три дні) не викидати в ЗМІ хоч "чорновики закону"? Щоб люди хоч бачили, над чим законотворці працюють?
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 10:25

Успіх ухылянты
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 10:28

  Успіх написав:над чим законотворці працюють?
вот над чем
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 10:28

В лютому 2022 р коли мене футболяють між військоматом та тро двічі,на третій раз натякнули що якщо дуже хочеться то їдь до Івано-франківська і там немає черг навіть для добровольців,за такі натяки і дії для посадових осіб немає ні штрафу,ні статті,нічого. В 2023 році людина що не має судимості,одружена,двоє дітачок та офіційне працевлаштування, через те що порушив норму коли його витягнули як злочинця на пів шляху до роботи звинуватили у суді по ст.336 і добре що тільки умовно https://reyestr.court.gov.ua/Review/116273504 . Щось зовсім не справедливо,як по Закону.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 10:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Блд, шел второй год войны...

майже наблизився до закінчення
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