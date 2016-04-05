Politico: Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа в Киев, но при одном условии — что тот сможет остановить военный конфликт с Россией в течение 24 часов, как когда-то обещал. «Да, пожалуйста, Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев. Если вы можете остановить войну в течение 24 часов, я думаю, этого достаточно, чтобы приехать в Киев в любой день, когда я буду здесь», — сказал Зеленский в интервью британской телекомпании Channel 4 News.
The Guardian: Борис Джонсон поддержал Дональда Трампа в преддверии президентских выборов в США, и заявил, что возвращение Трампа в Белый дом может стать «именно тем, что нужно миру».
Бетон написав: люди давились до смерті в потягах, на дорогах троє суток з дітьми - хіба то паніка
ну а якби Київ в кільце взяли як марік, то таке
Власть имущие знали не за три дня до вторжения. Правда в отрывке книги про Зеленского есть пара слов, что он до первых взрывов не верил, что на нас нападут. Кстати я тоже, но у меня не было данных, которые были у политической верхушки. Или лейтенант Баканов не подавал данные верховному другу...)
Конечно нужно было заранее начать проводить некоторые мобилизационные и подготовительные мероприятия. Опять же, где-то читал,что практически всё ПВО харьковской области было уничтожено в первые часы. То есть, своевременно не предупредили даже некоторых военных, про аборигенов я вообще молчу, для этой власти гражданские это просто кормовая база. И все вот эти отмазки про панику не более чем отмазки. При первых взрывах мы получили панику *10. А сколько бизнеса можно было спасти, сколько техники вывезти в безопасное место, сколько укрепрайонов можно было сделать по пути следования колонн с орками(киевская област вообще рай для партизан), переместить нужные войска в нужные места, скольких гражданских жертв можно было избежать... В общем позиция про панику удобна только власти, пусть они расскажут её тем, кто остался в оккупации, или погиб по пути следования руссо караванов.
ПС Хочу сделать один вывод. Практикой доказано, что выбить окопавшегося и готового к атаке противника практически невозможно. И то, что было сдано за два дня отвоёвывать придётся невероятными потерями. Нужно ответить себе на вопрос готовы ли мы к таким потерям.
У некоторых на этой ветке присутствуют только две идеи. Воевать до границ 91ого года, или сдавать оркам. Есть третий вариант, который неединожды был озвучен - Окапываться, как в Авдеевке, минировать всё что только можно, занять выгодные позиции для последующих тактических атак, начинать заниматься производством вооружений и вычищением гвна из чиновничьих конюшен.
Кто знает что бы было, если бы зам месяц до вторжения наша власть прислушались к западным разведкам и начала строить фортификации в предполагаемых местах атаки. Кстати, для меня откровения некоторых военных были сюрпризом, я не мог предположить, что мы их не строили всё это время.
И, у каждого пр@ёба есть свои ФИО, и они должны понести наказание, а то получается, что на нас напали как-то неожиданно. Неожиданно для нас, для остального мира вполне ожидаемо.. Печаль.
ПС Смотрел интервью нашего военного. Я так понял, что он собирает тела. Так вот вывод от него такой....Орки учатся. Он показывал образцы формы снятой с трупов хороших русских с кевларовыми вставками в местах критической кровеносной системы, паховые артерии етс. Показывал как они модернизировали старые каски подшив внутрь кевлар. Мы имеем дело не с дебилами, а с обучаемым и жестоким противником. А вот мы, в какое то время прекратили модернизацию...зачем? Нам и так дадут.
Тоже самое с разработкой фпв. Наши их начали массово применять, фактически разработали с нуля. Но русские посмотрели,что идея збсь и переняли опыт поставив их на госзаказ.
У знакомого кум командир леопарда 2. Показывал видео вблизи, где-то в районе работино. Танк до сих в стоке. Нет ни мангалов ни решёток.
Когда то расскажу про его оценочную характеристику.
В лютому 2022 р коли мене футболяють між військоматом та тро двічі,на третій раз натякнули що якщо дуже хочеться то їдь до Івано-франківська і там немає черг навіть для добровольців,за такі натяки і дії для посадових осіб немає ні штрафу,ні статті,нічого. В 2023 році людина що не має судимості,одружена,двоє дітачок та офіційне працевлаштування, через те що порушив норму коли його витягнули як злочинця на пів шляху до роботи звинуватили у суді по ст.336 і добре що тільки умовно https://reyestr.court.gov.ua/Review/116273504 . Щось зовсім не справедливо,як по Закону.
ЛАД написав:Из проевропейского Майдана очень быстро сделали антироссийский.
вчора була 10 річниця "кровавого водохреща на Грушевського", цитую спогади одного з учасників
Всі тоді чекали цього дня, цього віче, бо ситуація з протестами потроху йшла в глухий кут. Спочатку виступали так звані балаболи і їх ніхто не слухав, останнім виступив лідер націоналістів. Тоді всі чекали від нього лідерства. Але цього не трапилося. Ми зібралися під управлінням Правого Сектора навпроти будинку профспілок і рушили у бік "Груши". Йшли під акомпанемент волинки. Потім одна з груп почала битися з міліцією (назвемо їх так). Ми потім приєдналися, спалили до біса автобуси і намагалися прорвати міліцейський кордон. На жаль, досягти успіху не вдалося. Проте почали закріплятися на Груші і будувати барикади. Дуже нас тоді травили газом, який привезли беркутам з москви. Дихати після нього було вкрай тяжко. О 12 ночі я повернувся додому, бо на наступний день мене чекала сесія і після неї знову на Майдан.
бійка з поліцією і барикади на Грушевського додали палива в вогонь, мирні протести перейшли в стадію революції...на жаль революції як завжди трапляються в столицях (окрім обласних центрів мільйонників решта країни дивилася все по ТВ), так до Київа прибували прогресивна частина патріотів, але у масштабах країни -це було менше 0,5% зараз важно уявити наше життя(і життя всієї країни) без революції гідності
з вірогідністю 50+% яник отримав би другий термін президенства Україна перетворилась би на Білорусь 2,0, що далі? путін повертає кордони1991р? мобілізує українців і білорусів до єдиної армії щоб захопити країни колишнього варшавського договору, "звільняє" Молдову, Грузію, Арменію і Азербайджан і після цього решта країн просить прийняти їх до нового "союзу"(Казахстан і країни середньої Азії)
Успіх написав:Тоді, чому хоч періодично(наприклад, що три дні) не викидати в ЗМІ хоч "чорновики закону"? Щоб люди хоч бачили, над чим законотворці працюють?
Бо авторам страшно брати на себе відповідальність. Це як на одному плечі сидить янгол і шепоче "потрібна мобілізація ухилянтів, щоб Україна перемогла", а на іншому чорт: "ухилянти за такий закон на 0 помножать". Саме тому й потрібен дуже гучний голос військових, який наразі відсутній.