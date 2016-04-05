Додано: Суб 20 січ, 2024 12:23

fler написав: hume написав: У некоторых на этой ветке присутствуют только две идеи. Воевать до границ 91ого года, или сдавать оркам. Есть третий вариант, который неединожды был озвучен - Окапываться, как в Авдеевке, минировать всё что только можно, занять выгодные позиции для последующих тактических атак, начинать заниматься производством вооружений и вычищением гвна из чиновничьих конюшен. У некоторых на этой ветке присутствуют только две идеи. Воевать до границ 91ого года, или сдавать оркам. Есть третий вариант, который неединожды был озвучен - Окапываться, как в Авдеевке, минировать всё что только можно, занять выгодные позиции для последующих тактических атак, начинать заниматься производством вооружений и вычищением гвна из чиновничьих конюшен.

Есть на этой ветке еще умные задним числом



hume написав: Кто знает что бы было, если бы зам месяц до вторжения наша власть прислушались к западным разведкам и начала строить фортификации в предполагаемых местах атаки. Кто знает что бы было, если бы зам месяц до вторжения наша власть прислушались к западным разведкам и начала строить фортификации в предполагаемых местах атаки.

Никто не ждал атаки с Беларуси, т.е. с территории другой страны. Поэтому случилась Буча.



Але. Якого біса кацапомовні невпинно транслюють тут лайно-наративи? Чому не пишуть про своїх, які прямо заявляють:"Нам не удастся захватить Украину. Пора с этим смириться"? Есть на этой ветке еще умные задним числомНикто не ждалс Беларуси, т.е. с территории другой страны. Поэтому случилась Буча.Але. Якого біса кацапомовні невпинно транслюють тут лайно-наративи? Чому не пишуть про своїх, які прямо заявляють:"Нам не удастся захватить Украину. Пора с этим смириться"?

Во первых, прежде чем писать этот пост я одел вышиванку, сделайте мне поблажку.))Во вторых, я вам уже отвечал, но вы быстро пожаловались модерации и мой пост потёрли. Половина военных в окопах русскоязычные и разгонять сейчас зраду последнее дело. Сейчас нужно объединиться.Почему вы не пишите Фризу, что он говорит не на том языке? Или только я у вас вызываю рефлекс собаки павлова?Пол года назад я уже делал такое замечание, в ТЧ и вам. Вас хватило на пол года, и все равно попёрло вот это всё.В третьих. Когда нечем крыть всегда переходят на личности и пытаются навешать ярлыки.ПСАтаки не ждали только мы, как показала практика, а весь мир всё знал. Если вам удобно думать, что людей не нужно было предупреждать о возможной опасности - думайте.И поставьте меня в игнор, есть такая кнопка, чтоб не реагировать на мои сообщения. Пишите лучше про смерть кадырова и делимханова))