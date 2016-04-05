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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6392639363946395
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 11:49

  moveton написав:
  Bobua написав:Варіант, що виробники рсзв, мінометів чи безпілотників... мали би хоч трошки цим покористуватись в реал.умовах, а на їхнє місце демобілізувати кваліфікованих працівників з фронту, вже з досвідом використання -- схоже навіть не розглядався...

А кто сказал, что спецы с завода не будут выезжать в командировки на 0 и наоборот, с фронта не будут приглашать на завод для обмена опытом (хотя тут вполне хватит и письменного или Интернетного общения)? Зачем для этого целая мобилизация и демобилизация? Бронирование ценных работников - обычная практика войн всех времён. Потому, что реально глупо чисто ради показа отсутствия дискриминации послать их в окопы, где не меньше половины из них и останется, угробить этим производство того же вооружения и оставить следующих мобилизованных с лопатами.


Якщо вони не будуть на фронті в реал.умовах (спека, пилюка; дощ, болото; сніг, мороз, вітер) не будуть заряджати і стріляти, то їм хіба не буде байдуже як воно працюватиме в реал.умовах?

Який ресурс таких працівників у країні?
А якщо млн чи й два, то треба всіх влаштувати на оборон.заводи і хай працюють 1день на тиждень?
Чи може таки організувати мобілізації-демобілізації і хай вони зі своїми ж таки виробами матимуть можливість повоюватимуть на фронті...?
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 11:53

  hume написав:У некоторых на этой ветке присутствуют только две идеи. Воевать до границ 91ого года, или сдавать оркам. Есть третий вариант, который неединожды был озвучен - Окапываться, как в Авдеевке, минировать всё что только можно, занять выгодные позиции для последующих тактических атак, начинать заниматься производством вооружений и вычищением гвна из чиновничьих конюшен.

Есть на этой ветке еще умные задним числом :mrgreen:

  hume написав: Кто знает что бы было, если бы зам месяц до вторжения наша власть прислушались к западным разведкам и начала строить фортификации в предполагаемых местах атаки.

Никто не ждал атаки с Беларуси, т.е. с территории другой страны. Поэтому случилась Буча.

Але. Якого біса кацапомовні невпинно транслюють тут лайно-наративи? Чому не пишуть про своїх, які прямо заявляють:"Нам не удастся захватить Украину. Пора с этим смириться"?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 11:54

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Тоді, чому хоч періодично(наприклад, що три дні) не викидати в ЗМІ хоч "чорновики закону"? Щоб люди хоч бачили, над чим законотворці працюють?

Бо авторам страшно брати на себе відповідальність. Це як на одному плечі сидить янгол і шепоче "потрібна мобілізація ухилянтів, щоб Україна перемогла", а на іншому чорт: "ухилянти рейтинг на 0 помножать"


а якщо фронт не втримають (або доведеться знімати майже 80% лс з півночі для затикання дир)-то який буде рейтинг?

головнокомандуючий має вийти і чесно сказати-треба робити потужну мобілізацію,
по маланські "військові потребують 500 тисяч", а військові-НІ, це КАБМІН (пінг-понг)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 12:08

  ЛАД написав:Если уж быть Андоррой, то надо последовательно. Так, как это делал Кучма. Он не допускал "наездов" (вспомните его решительный ответ на Тузлу, а Тузла была чистой мелочью), но и не наглел.
А быть Андоррой и при этом записывать в Конституцию стремление в НАТО (когда речь не идёт об этом с их стороны) и многое другое во внутренней политике... Да и во внешней. Не надо злить носорога, находясь рядом с ним.
Из проевропейского Майдана очень быстро сделали антироссийский.
Но сегодня о старых ошибках говорить поздно.

й знову ці казки. що ми бачимо з поточного часу й не було очевидно 20-30 років тому.

проєвропейський це й є антиросійський. надії 90х, що росія зможе стати демократичною країною в черговий раз виявилися марними. щось у них не так з генетикою - Раша в поточному стані завжди буде автократією.

й помилкою було саме оце - адин народ, неважливо яка мова - ось зараз ми розгрібаємо наслідки цього. саме така послідовність.

а треба було як Польща та Прибалтика - повний розрив, шокова терапія без популізму. негромадяни - то з одного боку надто радикально, а з іншого - 30 років у мовному середовищі й не вивчити державної мови - це тільки постімперські громадяни так можуть.

й історія має бути ширшою за радянські стереотипи. а то на 30 році незалежності не розуміти, що історія УПА вона складніша ніж оте радянське - прибічники нацистів - це теж діагноз. й що Галичина майже ніколи не мала відношення до Російської імперії, лише останні 50 років - ви про це взагалі думали ЛАД?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 12:23

  fler написав:
  hume написав:У некоторых на этой ветке присутствуют только две идеи. Воевать до границ 91ого года, или сдавать оркам. Есть третий вариант, который неединожды был озвучен - Окапываться, как в Авдеевке, минировать всё что только можно, занять выгодные позиции для последующих тактических атак, начинать заниматься производством вооружений и вычищением гвна из чиновничьих конюшен.

Есть на этой ветке еще умные задним числом :mrgreen:

  hume написав: Кто знает что бы было, если бы зам месяц до вторжения наша власть прислушались к западным разведкам и начала строить фортификации в предполагаемых местах атаки.

Никто не ждал атаки с Беларуси, т.е. с территории другой страны. Поэтому случилась Буча.

Але. Якого біса кацапомовні невпинно транслюють тут лайно-наративи? Чому не пишуть про своїх, які прямо заявляють:"Нам не удастся захватить Украину. Пора с этим смириться"?

Во первых, прежде чем писать этот пост я одел вышиванку, сделайте мне поблажку.))

Во вторых, я вам уже отвечал, но вы быстро пожаловались модерации и мой пост потёрли. Половина военных в окопах русскоязычные и разгонять сейчас зраду последнее дело. Сейчас нужно объединиться.

Почему вы не пишите Фризу, что он говорит не на том языке? Или только я у вас вызываю рефлекс собаки павлова?

Пол года назад я уже делал такое замечание, в ТЧ и вам. Вас хватило на пол года, и все равно попёрло вот это всё.

В третьих. Когда нечем крыть всегда переходят на личности и пытаются навешать ярлыки.


ПС
Атаки не ждали только мы, как показала практика, а весь мир всё знал. Если вам удобно думать, что людей не нужно было предупреждать о возможной опасности - думайте.


И поставьте меня в игнор, есть такая кнопка, чтоб не реагировать на мои сообщения. Пишите лучше про смерть кадырова и делимханова))
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В смысле никто не ждал атаки с Беларуси? В на приколе?
А, вы тільки першим особам довіряєте))

Якщо вас заклинило на мовному питанні, то Грузія взагалі не розмовляє кацапською.
І що? Вона повністю під рф
Бетон
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