Додано: Суб 20 січ, 2024 12:08

ЛАД написав: Если уж быть Андоррой, то надо последовательно. Так, как это делал Кучма. Он не допускал "наездов" (вспомните его решительный ответ на Тузлу, а Тузла была чистой мелочью), но и не наглел.

А быть Андоррой и при этом записывать в Конституцию стремление в НАТО (когда речь не идёт об этом с их стороны) и многое другое во внутренней политике... Да и во внешней. Не надо злить носорога, находясь рядом с ним.

Из проевропейского Майдана очень быстро сделали антироссийский.

Но сегодня о старых ошибках говорить поздно. Если уж быть Андоррой, то надо последовательно. Так, как это делал Кучма. Он не допускал "наездов" (вспомните его решительный ответ на Тузлу, а Тузла была чистой мелочью), но и не наглел.А быть Андоррой и при этом записывать в Конституцию стремление в НАТО (когда речь не идёт об этом с их стороны) и многое другое во внутренней политике... Да и во внешней. Не надо злить носорога, находясь рядом с ним.Из проевропейского Майдана очень быстро сделали антироссийский.Но сегодня о старых ошибках говорить поздно.

й знову ці казки. що ми бачимо з поточного часу й не було очевидно 20-30 років тому.проєвропейський це й є антиросійський. надії 90х, що росія зможе стати демократичною країною в черговий раз виявилися марними. щось у них не так з генетикою - Раша в поточному стані завжди буде автократією.й помилкою було саме оце - адин народ, неважливо яка мова - ось зараз ми розгрібаємо наслідки цього. саме така послідовність.а треба було як Польща та Прибалтика - повний розрив, шокова терапія без популізму. негромадяни - то з одного боку надто радикально, а з іншого - 30 років у мовному середовищі й не вивчити державної мови - це тільки постімперські громадяни так можуть.й історія має бути ширшою за радянські стереотипи. а то на 30 році незалежності не розуміти, що історія УПА вона складніша ніж оте радянське - прибічники нацистів - це теж діагноз. й що Галичина майже ніколи не мала відношення до Російської імперії, лише останні 50 років - ви про це взагалі думали