ЛАД написав:Если уж быть Андоррой, то надо последовательно. Так, как это делал Кучма. Он не допускал "наездов" (вспомните его решительный ответ на Тузлу, а Тузла была чистой мелочью), но и не наглел. А быть Андоррой и при этом записывать в Конституцию стремление в НАТО (когда речь не идёт об этом с их стороны) и многое другое во внутренней политике... Да и во внешней. Не надо злить носорога, находясь рядом с ним. Из проевропейского Майдана очень быстро сделали антироссийский. Но сегодня о старых ошибках говорить поздно.
й знову ці казки. що ми бачимо з поточного часу й не було очевидно 20-30 років тому.
проєвропейський це й є антиросійський. надії 90х, що росія зможе стати демократичною країною в черговий раз виявилися марними. щось у них не так з генетикою - Раша в поточному стані завжди буде автократією.
й помилкою було саме оце - адин народ, неважливо яка мова - ось зараз ми розгрібаємо наслідки цього. саме така послідовність.
а треба було як Польща та Прибалтика - повний розрив, шокова терапія без популізму. негромадяни - то з одного боку надто радикально, а з іншого - 30 років у мовному середовищі й не вивчити державної мови - це тільки постімперські громадяни так можуть.
й історія має бути ширшою за радянські стереотипи. а то на 30 році незалежності не розуміти, що історія УПА вона складніша ніж оте радянське - прибічники нацистів - це теж діагноз. й що Галичина майже ніколи не мала відношення до Російської імперії, лише останні 50 років - ви про це взагалі думали ЛАД?
hume написав:У некоторых на этой ветке присутствуют только две идеи. Воевать до границ 91ого года, или сдавать оркам. Есть третий вариант, который неединожды был озвучен - Окапываться, как в Авдеевке, минировать всё что только можно, занять выгодные позиции для последующих тактических атак, начинать заниматься производством вооружений и вычищением гвна из чиновничьих конюшен.
Есть на этой ветке еще умные задним числом
hume написав: Кто знает что бы было, если бы зам месяц до вторжения наша власть прислушались к западным разведкам и начала строить фортификации в предполагаемых местах атаки.
Никто не ждал атаки с Беларуси, т.е. с территории другой страны. Поэтому случилась Буча.
Але. Якого біса кацапомовні невпинно транслюють тут лайно-наративи? Чому не пишуть про своїх, які прямо заявляють:"Нам не удастся захватить Украину. Пора с этим смириться"?
Во первых, прежде чем писать этот пост я одел вышиванку, сделайте мне поблажку.))
Во вторых, я вам уже отвечал, но вы быстро пожаловались модерации и мой пост потёрли. Половина военных в окопах русскоязычные и разгонять сейчас зраду последнее дело. Сейчас нужно объединиться.
Почему вы не пишите Фризу, что он говорит не на том языке? Или только я у вас вызываю рефлекс собаки павлова?
Пол года назад я уже делал такое замечание, в ТЧ и вам. Вас хватило на пол года, и все равно попёрло вот это всё.
В третьих. Когда нечем крыть всегда переходят на личности и пытаются навешать ярлыки.
ПС Атаки не ждали только мы, как показала практика, а весь мир всё знал. Если вам удобно думать, что людей не нужно было предупреждать о возможной опасности - думайте.
И поставьте меня в игнор, есть такая кнопка, чтоб не реагировать на мои сообщения. Пишите лучше про смерть кадырова и делимханова))
Yuri_61 написав:Щось стрьомно стало чекати, бо продовжуються інформаційні вкиди у Західних СМІ про повторний напад роZZіян у літку 2024 року по всьому фронту, у тому числі і на Харків Чи це лише спроба переломити настрої у західних парламентарів, які намірені зменшити військову допомогу Україні, чи дійсно це інсайд, який оприлюднив NYT про підготовку путіна до повторного широкомасштабного нападу у літку 2024 року на Харків і загалом на всі південно - східні області України?
Успіх написав:Коли трублять про наступ наперед - нічого масштабного статись не повинно! Доказано випитою кавою Будановця в Криму!
Зараз інфофон оборона у 2024 і звільнення у 2025. Буданов десь казав, що ГУР у 2023 навідувались до Криму, так що слова дотримав. Оточення найвеличнішого яневтіка роздувало посил, що якби він керував у 2014, то нічого би не віддав, а зараз випадає йому місія все позвільняти. Тому якась така тактика і стратегія.
whois2010 написав:А чого своїм балабольством досяг рядовий Бакс?
Так в тому і полягає різниця між ними, що рядовому всл, пересічному громадянину дозволено, можна балаболити на порядки порядків більше, ніж високопосадовцям. Це, так би мовити, їх особиста справа.
Вважаю, що посадовцям такого рівня взагалі не можна "балаболити", бо вони завдають настрої в суспільстві. А потім приходить безжалісне розчарування та депресивні настрої у пересічних. Хоча Флер називає це корисним іпсо проти московитів (від якого страждають чомусь Бакси). У Шеклі є повість "Білет на планету Транай". Бакс, почитай, тобі має сподобатися. Там у політиків були на шиї медальйони з вибухівкою і кожен пересічний міг натиснути кнопку, ініціювавши вибух, якщо дії політика не подобалися
Востаннє редагувалось whois2010 в Суб 20 січ, 2024 13:34, всього редагувалось 1 раз.