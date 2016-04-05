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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6393639463956396
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 13:34

Политика здорового человека:

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Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 13:35

  Bobua написав:
  pesikot написав:
  Bobua написав:О. Добре, що підробити хоч десь важко.

Але таке й пояснює затримки от хоч би на кордоні, на які тут чомусь люблять скаржитись.
Бо звірення всіх тих даних потребує часу.

Згідно якого закону, потребує звірення всіх тих даних ?
Закон ? Постанова ?


Згідно всіх. :) Де написано “перевіряти документи”.
Бо правильно було би перевіряти десь так кілька днів.

Тобто, таких законів немає, а є лише чиїсь незаконні бажання
Якщо що, "перевірка документів" і "звірення всіх тих даних" - це дві окремі дії

  Bobua написав:
  Bobua написав:А натомість -- народ радіє в ютюбах і навіть на цьому форумі, коли якась бикота, проїздом з усіляких биковелів бикує на держ.службовців...

Держ.службовці зобов"язані діяти, згідно чинного законодавства

Якщо вони свідомо порушують законодавство, то на них бикуют.
Порушують - отримують


Вони всі порушують законодавство, панькаючись з ухилянтами і пропускаючи їх по спрощеній процедурі.

Нема ніякої спрощенної процедури.
Є Постанова КМ, де вказан перелік документів для перетину кордонів.
Документи з переліку є - зобов"язані пропустити

А якщо починають кудись дзвонити, то це порушення законодавства и за це потрібно на них бикувати
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 13:41

  hume написав:
  fler написав:Якого біса кацапомовні невпинно транслюють тут лайно-наративи? Чому не пишуть про своїх, які прямо заявляють:"Нам не удастся захватить Украину. Пора с этим смириться"?

Во первых, прежде чем писать этот пост я одел вышиванку, сделайте мне поблажку.))

Зроблю, коли ту вишиванку побачу на вашій аві.))

  hume написав: Почему вы не пишите Фризу, что он говорит не на том языке? Или только я у вас вызываю рефлекс собаки павлова?

Коли ви будете на фронті, як Фріз, тоді я вам пробачу і кацапську мову, і багато висловлювань.

  hume написав:И поставьте меня в игнор, есть такая кнопка, чтоб не реагировать на мои сообщения.

Та ні, в ігнор я відправляю "скучных и тошнотворных". А таких, як ви, буду лаяти, кусати, гризти, як скажена собака :twisted: )) Тому що у ваших постах немає нічого для єднання нації та допомоги фронту, а є навпаки - сіяння зради, сприяння розбрату, пошук винних і т.п.
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 13:45

Хум написав вірно. Це не його питання це питання людей. Можна було провести навчання і побудувати окопи, хочаб якісь, за це має хтось відповісти. Досить шукати якихось василіїв які вкрали 2 паї в києві, посадіть когось суттєвого. Посадіть того хто виділив на марафон. А я б запропонував блокувати людей з відвертою брехнею про тупих орків і гарного ярмарка.

Хум, військові/поліція вивозили свої сім'ї за 2 дні, так що вони знали, сумніваюся про пво. Хіба що там зрадники були, які навмисно підставилися.
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 13:49

  Бетон написав:Якщо вас заклинило на мовному питанні, ..

Ви досі не помітили, що понад 90% лайна тут пишуть кацапською мовою? (Решта - до 10% - пости флаймана :wink: ).
За два роки війни більшість розумних людей перейшли на солов'їну - хіба це не одне з ключових питань для єднання нації?
fler
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