fler написав:Якого біса кацапомовні невпинно транслюють тут лайно-наративи? Чому не пишуть про своїх, які прямо заявляють:"Нам не удастся захватить Украину. Пора с этим смириться"?
Во первых, прежде чем писать этот пост я одел вышиванку, сделайте мне поблажку.))
Зроблю, коли ту вишиванку побачу на вашій аві.))
hume написав: Почему вы не пишите Фризу, что он говорит не на том языке? Или только я у вас вызываю рефлекс собаки павлова?
Коли ви будете на фронті, як Фріз, тоді я вам пробачу і кацапську мову, і багато висловлювань.
hume написав:И поставьте меня в игнор, есть такая кнопка, чтоб не реагировать на мои сообщения.
Та ні, в ігнор я відправляю "скучных и тошнотворных". А таких, як ви, буду лаяти, кусати, гризти, як скажена собака )) Тому що у ваших постах немає нічого для єднання нації та допомоги фронту, а є навпаки - сіяння зради, сприяння розбрату, пошук винних і т.п.
Хум написав вірно. Це не його питання це питання людей. Можна було провести навчання і побудувати окопи, хочаб якісь, за це має хтось відповісти. Досить шукати якихось василіїв які вкрали 2 паї в києві, посадіть когось суттєвого. Посадіть того хто виділив на марафон. А я б запропонував блокувати людей з відвертою брехнею про тупих орків і гарного ярмарка.
Хум, військові/поліція вивозили свої сім'ї за 2 дні, так що вони знали, сумніваюся про пво. Хіба що там зрадники були, які навмисно підставилися.
Бетон написав:Якщо вас заклинило на мовному питанні, ..
Ви досі не помітили, що понад 90% лайна тут пишуть кацапською мовою? (Решта - до 10% - пости флаймана ). За два роки війни більшість розумних людей перейшли на солов'їну - хіба це не одне з ключових питань для єднання нації?