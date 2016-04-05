fler написав:Якого біса кацапомовні невпинно транслюють тут лайно-наративи? Чому не пишуть про своїх, які прямо заявляють:"Нам не удастся захватить Украину. Пора с этим смириться"?
Во первых, прежде чем писать этот пост я одел вышиванку, сделайте мне поблажку.))
Зроблю, коли ту вишиванку побачу на вашій аві.))
hume написав: Почему вы не пишите Фризу, что он говорит не на том языке? Или только я у вас вызываю рефлекс собаки павлова?
Коли ви будете на фронті, як Фріз, тоді я вам пробачу і кацапську мову, і багато висловлювань.
hume написав:И поставьте меня в игнор, есть такая кнопка, чтоб не реагировать на мои сообщения.
Та ні, в ігнор я відправляю "скучных и тошнотворных". А таких, як ви, буду лаяти, кусати, гризти, як скажена собака )) Тому що у ваших постах немає нічого для єднання нації та допомоги фронту, а є навпаки - сіяння зради, сприяння розбрату, пошук винних і т.п.
Хум написав вірно. Це не його питання це питання людей. Можна було провести навчання і побудувати окопи, хочаб якісь, за це має хтось відповісти. Досить шукати якихось василіїв які вкрали 2 паї в києві, посадіть когось суттєвого. Посадіть того хто виділив на марафон. А я б запропонував блокувати людей з відвертою брехнею про тупих орків і гарного ярмарка.
Хум, військові/поліція вивозили свої сім'ї за 2 дні, так що вони знали, сумніваюся про пво. Хіба що там зрадники були, які навмисно підставилися.
Бетон написав:Якщо вас заклинило на мовному питанні, ..
Ви досі не помітили, що понад 90% лайна тут пишуть кацапською мовою? (Решта - до 10% - пости флаймана ). За два роки війни більшість розумних людей перейшли на солов'їну - хіба це не одне з ключових питань для єднання нації?
ЛАД написав:Утром 24.02 была. Но уже не все смогли/успели выехать "до телеграммы от Дейнеки". Не успели вывести деньги. А причина для паники - война. Достаточно уважительная причина. В "той суматохе" вряд ли были погибшие от "френдли файер". Где? Вы знаете такие случаи?
Л-логіка. Якщо Ви чогось не знаєте, то цього не існує? Напевно Ви апологет "пласкої Землі"? Чи забанений в гуглі?
Ось за 1 хв знайшов
Родичі 8 бійців 101-ї бригади, розстріляних "дружнім вогнем" 26.02.2022 біля метро "Берестейська" в Києві, вимагають суду та притягнення винних керівників до відповідальності. Джерело: https://censor.net/ua/b3402287
unicdima написав:Кабінет міністрів виділив на зведення інженерно-технічних та фортифікаційних споруд 17,5 мільярдів.
"Пізно, Івасю, до школи." 25% території України твій найвеличніший вже про**бав. Та все ж краще пізно, ніж ніколи. Хм, цікаво, чому 73% не хочуть тепер з лопатами Кулєби контрнаступірувати, щоб повернути про**бане?
Чому Ви сидите і п..дите на форумі замість того, щоб захищати Батьківщину? І поки що не з лопатою. Чи порохоботство останні мізки з'їло?
unicdima написав:Кабінет міністрів виділив на зведення інженерно-технічних та фортифікаційних споруд 17,5 мільярдів.
"Пізно, Івасю, до школи." 25% території України твій найвеличніший вже про**бав. Та все ж краще пізно, ніж ніколи. Хм, цікаво, чому 73% не хочуть тепер з лопатами Кулєби контрнаступірувати, щоб повернути про**бане?
Чому Ви сидите і п..дите на форумі замість того, щоб захищати Батьківщину? І поки що не з лопатою. Чи порохоботство останні мізки з'їло?
Вибачайте, але не я обирав цю владу, яка своїми діями/бездіяльністю/некомпетентністю запросила війну в Україну. Попереджав про це з 2019, за що отримав клеймо порохобота. Ви "зробили усіх разом", то ж вам (вашим дітям) та решті 73% потрібно в першу чергу йти і виправляти цю помилку - у контрнаступах повертати про**бане.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 20 січ, 2024 15:22, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:........... з вірогідністю 50+% яник отримав би другий термін президенства Україна перетворилась би на Білорусь 2,0, ........
Конструирование истории увлекательное занятие. Но... без меня. Вероятность 50% - то ли будет, то ли нет. У Янука не было ни достаточной, ни авторитета, ни влияния, чтобы быть хоть сколько-нибудь уверенным в его победе на выборах. Ему это не удалось даже в 2004 с сильной поддержкой Кучмы. А уж до "Білорусі 2,0" Украине было явно далеко.
Bolt написав:В ТЦК в 21 році ходив, виписувався від мами, щоб вона субсидію могла оформити. А зара, якщо піду, то звичайно через тиждень під Авдіївкою не опинюсь, спочатку в Одеську сухопутку заженуть (не в Львівську, щоб не втік відразу) на тримісячну подготовку(як офіцера запаса), а потім вже під Авдіївку.
Та що ви тої Авдіївки боїтесь?(і то навряд, чи саме туди попадете) Он я рік тому був під Бахмутом, коли з усіх труб кричали, що там пекло! І нічого, вижив!
Я більше скажу - то спочатку пару днів було страшно від невідомості... А потім, як бачили і чули купу різної вогневої підтримки, то вже і не так страшно було, а переважно і весело, як наші(і ми в тому числі) гатять по роках з різної закордонної техніки, чуть не з кожного куща!
А от страшно було влітку і на початку осені 2023(тобто пів року тому) на Херсонщині, коли вогнева підтримка була мінімальна, а нас обстрілювали "вздовж і впоперек"! Декілька разів хлопці попадали в лікарню з контузією...