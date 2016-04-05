Успіх написав:

Bolt написав: В ТЦК в 21 році ходив, виписувався від мами, щоб вона субсидію могла оформити.

А зара, якщо піду, то звичайно через тиждень під Авдіївкою не опинюсь, спочатку в Одеську сухопутку заженуть (не в Львівську, щоб не втік відразу) на тримісячну подготовку(як офіцера запаса), а потім вже під Авдіївку. В ТЦК в 21 році ходив, виписувався від мами, щоб вона субсидію могла оформити.А зара, якщо піду, то звичайно через тиждень під Авдіївкою не опинюсь, спочатку в Одеську сухопутку заженуть (не в Львівську, щоб не втік відразу) на тримісячну подготовку(як офіцера запаса), а потім вже під Авдіївку.

Та що ви тої Авдіївки боїтесь?(і то навряд, чи саме туди попадете)Он я рік тому був під Бахмутом, коли з усіх труб кричали, що там пекло!І нічого, вижив!Я більше скажу - то спочатку пару днів було страшно від невідомості...А потім, як бачили і чули купу різної вогневої підтримки, то вже і не так страшно було, а переважно і весело, як наші(і ми в тому числі) гатять по роках з різної закордонної техніки, чуть не з кожного куща!А от страшно було влітку і на початку осені 2023(тобто пів року тому) на Херсонщині, коли вогнева підтримка була мінімальна, а нас обстрілювали "вздовж і впоперек"!Декілька разів хлопці попадали в лікарню з контузією...Так що не завжди пекло там, де всі трублять!